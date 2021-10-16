Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что благодаря действиям украинской стороны Россия якобы не может запустить «Северный поток — 2». Об этом Витренко сказал 15 октября в программе «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Путин нервничает, поскольку понимает, что на самом деле этот «шантаж, который он затеял» в Европе, у него не проходит. И ему не удаётся запустить «Северный поток — 2», даже когда тот построен. Благодаря нашей позиции, что мы донесли до всех, что Путин «использует газ как оружие», что «СП-2» не соответствует европейскому законодательству, нам удаётся эту ситуацию остановить», — доложил Витренко.

Заявление Витренко обсудили на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие напомнили господину Витренко о том, что в украинских школах и детских садах мерзнут дети и не лучше ли озаботиться началом отопительного сезона, нежели «борьбой» с «Северным потоком — 2». Иные указали на то, что нервничать может только украинская сторона.

«Путин только понервничал, а у Витренко уже расстройство», — иронизирует Виктория К.

«Путин нервничает? Зато вы не нервничаете, а спокойно воруете дальше», — отреагировала Тамара Н.

«Пан Витренко, что вы так переживаете за Путина? У него кроме «Северного потока» много других. А вот нашей единственной трубе капец. Почему не нервничаете по поводу этого? Всё вам чужое покоя не дает. Когда вы уже все там, наверху, прежде всего, будете думать о собственной стране и ее гражданах, а то так выходит, что разбазаривать народное достояние для своей выгоды можем, не забывая о своих карманах и ближайших родственниках, а во всем остальном «виноват» Путин… Вот мне лично всё равно, что с их «Северным потоком». Меня больше возмущает ваша позиция. Зная о строительстве много лет, вы не обеспечили для жителей Украины комфортных условий для прохождения отопительного сезона. Одни ноты протеста, безрезультатные поездки за границу. Лучше бы на эти деньги развивали свой газовый рынок. А европейцы сами разберутся, нужен им этот поток или нет, поморозят уши, как мы сейчас, и решат», — написала Евгения К.

«Какое твоё дело? У тебя в стране дети мёрзнут в школах и садиках, ты об этом думаешь?» — задалась вопросом Лиля К.

«А мы-то спокойны, как удав. Нам то ничего не страшно? Замерзнем на*рен назло Путину?» — не понимает Irina S.

«А не лучше пойти на компромисс с Газпромом, раз уже газовый кризис, вместо того чтобы обвинять Путина! Глупость какая! У самих дно! Даже уже снизу не стучат!» — подытожила Маргарита Х.

«Почему-то никто не вспоминает, по какой причине возник альтернативный план строительства СП-2. А это весьма интересно. Пакостить всегда проще и забавнее», — добавил Алексей К.

Цитата из мф Приключения кота Леопольда. реж Анатолий Резников. 1975. СССР Пакостники

«Это Европа в ужасе от цены на газ, а Путин балдеет!» — пишет Никита Ю.

«Вместо переговоров по газу они просто злорадствуют…» — отметил Владимир А.

«Ага, вот только морозы придут, так Путин сразу подсядет на антидепрессанты», — шутит Yurii U.

«Это Витренко нервничает, что не сможет лишнюю копеечку заработать, после открытия СП-2…» — отреагировал Вадим М.

«Европа и Украина чем дольше не запускают СП-2, тем больше зарабатывает Газпром, а страдает ЕС и Украина. Ну вот, где ещё тупее можно найти людей, которые сами себе стреляют в ногу, что в Европе, что на Украине. Газпром в этом году заработает дополнительно ещё более 50 млрд долларов, кроме тех, которые намеревалась заработать. И какая разница Газпрому — запустят или не запустят его в ближайшее время, если не запустят, цена будет громадной на газ, запустят — на количестве Газпром дополнительно заработает…» — подытожил Жаныбек З.

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