После того, как в Москве в Даниловом монастыре в среду, 13 октября, прошла встреча предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла, религиозная ситуация в Закавказье стала меняться на глазах.

ОВЦС Московского патриархата_Сергей Власов

Спустя пару дней Синод Русской православной церкви объявил об образовании «в пределах Республики Армения» Ереванско-Армянской епархии, правящим архиереем которой назначен заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Леонид. В интервью телеканалу «Россия 24» он сообщил о планах строительства в Армении церковного комплекса Русской православной церкви с кафедральным собором. По словам архиепископа, у Московского патриархата складываются «прекрасные, сбалансированные» отношения с Армянской апостольской церковью. «Мы чувствуем всяческую поддержку и со стороны руководства, и со стороны верующих. На территории Армении воздвигаются храмы Русской православной церкви, я не вижу никаких проблем для межцерковных отношений в будущем», — отметил Леонид. При этом о желании увидеть в стране русское православное представительство вначале в Москве на встрече с патриархом Кириллом говорил католикос Гарегин II.

Реплика предстоятеля Армянской апостольской церкви вызвала раздражение и критику антироссийских сил в Армении. Ереванское издание Lragir, комментируя новость о создании православной Еревано-Армянской епархии, пишет: «Стоящий в авангарде истребления армянского наследия, религиозной войны против Армении Московский патриархат таким образом устанавливает присутствие в Ереване. Москва расширяет фронт войны, форсируя процесс русификации Армении: посредством подразделений спецслужб России в провинциях инспирируется требование открытия русских школ, к которому, по словам Лаврова, руководство Армении проявило интерес». А немногим ранее портал акцентировал внимание на то, что Московский патриархат в «сотрудничестве» с Баку якобы «присваивает армянские церкви в Арцахе». Хотя в марте 2021 года на собрании Русской общины Нагорного Карабаха была выражена «крайняя обеспокоенность в связи с уничтожением армяно-русского наследия в ряде карабахских районов, перешедших под контроль Баку», а «вовлечение русских в этот захват армянских церквей» названо «недопустимым».

Так что дело не в каких-то мифических захватах. Спустя год после окончания второй карабахской войны в Закавказье снова все приходит в движение. Но если к быстрым и резким сменам политических декораций давно уже привыкли и они не вызывают удивления, то подвижки на консервативной и инерционной церковной сцене можно назвать беспрецедентными. И не одна ведь Русская православная церковь наращивает присутствие в регионе. В начале октября в Ватикане побывал с официальным визитом президент Армении Армен Саркисян. Выступая на приеме, глава государства заявил: «Я рад, что в ближайшее время Армению посетит делегация Ватикана, и мы все будем рады приветствовать открытие апостольской нунциатуры Святого престола в Ереване. Это будет еще один шаг к более тесным отношениям между нами». Речь идет о физическом присутствии ватиканской дипломатии в армянской столице, чего не было с 1992 года, когда Святой престол декретом от 24 мая учредил апостольские нунциатуры в трех закавказских республиках, определив резиденцией нунция Тбилиси.

Поэтому, рассуждая о тех или иных действиях Московской патриархии и Ватикана в Армении, надо обращаться к истории их появления в Закавказье и анализировать, какие именно регионы интересуют их в первую очередь. В случае с Русской православной церковью нет оснований считать, что она станет активничать в самой Армении. А вот что будет с Нагорным Карабахом, о котором на трехсторонней встрече в Даниловом монастыре католикос Гарегин II говорил так: «До выяснения статуса Нагорного Карабаха реализация права арцахских армян на свободную жизнь не гарантируется»? Напомним, что в состав Российской империи это меликство попало по итогам русско-персидских войн начала XIX века. Вслед за военными в Нагорный Карабах пришла и Церковь, окормлявшая русских православных воинов, чиновников и гражданское население. Однако в 1930-х годах все русское церковное присутствие было уничтожено большевиками. Сейчас, когда в Нагорном Карабахе стоят российские миротворцы, которые, кстати, охраняют и армянские храмы, есть вероятность, что в случае закрепления России в этом регионе появится необходимость возродить православные русские храмы.

Понятно, что Московский патриархат не собирается переманивать армян в православие, ведь до сих пор нет никакой Армянской православной церкви (хотя есть Армянская католическая церковь). Так что с этой стороны Эчмиадзину нет оснований опасаться Русской православной церкви. Спорным пока остается вопрос, к какой епархии будут относиться возможные православные храмы в Нагорном Карабахе. Формально они могли бы быть переданы Бакинской епархии. Но судя по тому, что Московский патриархат с Армянской апостольской церковью договорился о создании Еревано-Армянской епархии, не исключено, что именно она станет правящей для православных в Нагорном Карабахе.