Экс-президент США Барак Обама примет участие в климатическом саммите ООН в Глазго, Шотландия, в следующем месяце, где глава Белого дома Джо Байден и его администрация планируют указать на приверженность США борьбе с изменением климата. Это второе появление Обамы на политической арене за сентябрь. Ранее он был приглашен поддержать демократа Терри МакОлиффа в губернаторской гонке в Вирджинии. Возвращение бывшего президента на международную сцену может отражать попытку Демократической партии отвлечь внимание от Байдена, чей авторитет сильно пошатнулся за время его пребывания в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Пресс-секретарь Обамы Ханна Хэнкинс сообщила, что политик отправится на конференцию COP26, где он планирует «встретиться с молодыми активистами, участвующими в борьбе с климатом, и обсудить угрозу изменения климата в более широком контексте».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Он полетит один или с Мишель, ее стилистом, свекровью, детьми и помощницей, которая отвечает за фонд Обамы. Они совсем не обеспокоены изменением климата, для них это просто хороший отпуск», — пишет barb67.

«Изменение климата не вызвано человеком. Существует ноль доказательств того, что виноват человек», — подчеркивает 90lbBuster.

«Обама станет следующим лидером ООН, учтите мои слова», — указывает makesnosense344.

«Ну он мог бы. В любом случае, именно он и еще несколько человек управляют администрацией Байдена за кулисами», — отвечает Here'sJohnny.

«Я думал, что это мероприятие с ограниченными местами», — отмечает Rightnvrwrong.

«Значит, Обама представляет США на этом саммите? Почему?» — недоумевает OldSchool224.

«Все понятно, Байдена заменили. Обама будет прикрывать Байдена на заднем плане», — указывает blue60.

Daniel Schwen Джо Байден и Барак Обама

«Обама должен пойти, потому что некомпетентное психическое состояние Байдена не позволяет ему нормально выступать. Другими словами, кукловод должен присутствовать вместо марионетки», — подчеркивает cinortyek597.

«Я предполагаю, что он и его сотрудники будут путешествовать туда на парусной лодке, сделанной из 100% переработанного и биоразлагаемого материала, да?» — иронизирует WutChuTomBout.

«Это будет стоить налогоплательщикам кучу денег. Они предоставят ему бесплатный проезд, потому что он является частью пакета, идущего на благо США. Затем, поскольку он находится на чужой территории, они усилят его охрану. Да, МИЛЛИОНЫ», — отмечает UTNVolsR1.

«Он не является «официально» президентом, хотя многие из нас подозревают, что он все еще активно участвует в фарсе. Он безумно богат, он часть глобальной элиты… у него несколько домов, включая один на пляже в Martha's Vinyard… Климат его не очень волнует, потому что он знает, что все это — глобальная политика. Солнце имеет гораздо большее отношение к нашему климату на Земле, чем человек. У них будет тепло, машины, самолеты и мясо… У нас будет растительный белок, ограниченная свобода передвижения, холод и бедность. Звучит здорово, не так ли?!» — комментирует jesusislord01.

«Oх, Байден даже не сидит в настоящем Овальном кабинете — Обама является президентом. Байдену все равно, он в отставке последние 40 лет. Обама указывает, а Байден выполняет. В это время США рушатся», — пишет OldSchool224.

«Итак, действующий президент примет участие в саммите в Глазго?» — задает риторический вопрос boa688.

«Если до сих пор было не понятно, то теперь очевидно, кто дергает Джо за ниточки», — отвечает willieyoung.

«Обама теперь частное лицо. С какой стати он представляет США перед ООН?» — возмущается yankeefan1970869.

Barack Obama Presidential Library Барак Обама

«Потому что он тот, кто за кулисами дергает за ниточки марионетку Джо… Да ладно, вы что, не видите?» — объясняет IceBear01.

«Первая зарубежная официальная поездка во время третьего срока», — комментирует mdcclxxvi.

«ТОЧНО! «Настоящий» фальшивый президент США. Боже, помоги нам», — соглашается AlbcnuL8tr926.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а совсем другие люди.

Ранее Трамп сказал, что при власти демократов у граждан США к 2024 году «не останется страны».