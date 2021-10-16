Информация о том, что президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени телеведущего Александра Маслякова, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 октября в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Александр Масляков

«За что награда? За то что страна не получила специалистов, которых учили ради роста страны, но зато теперь имеет огромное количество невнятных юмористов, стендаперов и даже одного президента некогда братской страны?» — задаётся вопросом Ольга Л.

Многие пользователи оказались крайне недовольны тем, что некую заслугу перед Отечеством получил телеведущий юмористической передачи. Граждане уверены, что такие люди прекрасно себя чувствуют и мало чем себя ограничивают, чтобы получать подобные ордена.

«Это что такое? Что за награды, что за звания? Вернее за что? Всю жизнь жили как сыр в масле, а теперь ещё мы на наши же налоги будем им бедненьким повышенные льготы оплачивать! А миллионы стариков еле концы с концами сводят!» — возмущается Сергей С.

Kremlin.ru Владимир Путин, Александр Масляков и Сергей Собянин

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя сравнивать труд телеведущего, который, конечно, посвящает своему дело много сил и времени, и простых рабочих, которые получают копейки в сравнении с представителями сферы шоу-бизнеса.

«Я считаю, что нужно награждать поваров, шахтёров, трактористов, короче, обыкновенных людей, которые трудятся на полях и под землей с утра до вечера, а не шоуменов, которые с телеэкрана десятилетиями не слезают, присосавшись к государственным каналам», — поделилась своим мнением Галя Х.

Часть людей считает, что Масляков незаслуженно оказался в опале со стороны граждан. Они убеждены, что если телеведущий и получил орден, значит, действительно есть за что, и стоило бы за него просто порадоваться.

«Почему так много злобных комментариев? Неужели нельзя просто порадоваться за Маслякова? Или настолько озлобились, что разучились радоваться за других людей?» — задаётся вопросом Евгений К.

Ряд пользователей указывает на то, что в отличие от других телешоу на российском ТВ программа Маслякова добрая, позитивная и патриотичная, что не может, конечно, не вызывать симпатий со стороны руководства нашей страны.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Масляков

«По сравнению с передачами Малахова и иже с ним, КВН демонстрирует верх интеллектуальности. Сейчас на телевидении один мусор для мозга. Потому то, наверное, Масляков и заслужил свою награду. Как минимум за ним не было замечено никакого грязного скандала, в отличие от тех же Киркоровых и Басковых», — отмечает Татьяна В.

Отдельные комментаторы отмечают, что граждане возмутились скорее названием ордена, который достался Маслякову. Люди убеждены, что специальная награда для представителей телевидения не вызвала бы столько злости у части пользователей интернета.

«Государственная награда здесь и возможна, и заслуженна. Только вот сам орден, «За заслуги перед Отечеством», да ещё первой степени? А ведь если разобраться, в России капитал орденский маловат! Для таких представителей шоу-бизнеса можно было и другую награду придумать. Почему этим не озаботились?» — задаётся вопросом Игорь С.

Напомним, 14 октября на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени телеведущего Александра Маслякова.