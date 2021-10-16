ВМС США объявили 14 октября о том, что увольнению подлежат все военнослужащие, которые в срок до 28 ноября не пройдут вакцинацию от COVID-19, причем те, кто будет уволен за несоблюдение требований, рискуют потерять некоторые ветеранские льготы. Также отмечается, что на данный момент, по данным Пентагона, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли порядка 94% военнослужащих ВМС США. Об этом сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Указ последовал попреки тому, что архиепископ вооруженных сил США Тимоти Броглио ранее заявил, что военнослужащих-католиков нельзя принуждать к вакцинации от коронавируса, если это противоречит их совести.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почти 4 десятилетия назад я принял присягу и служил. Сегодня я бы не рекомендовал никому добровольно служить. Любая армия, которая тратит столько времени и усилий на пропаганду «инклюзивности» и ставит это выше готовности к выполнению задач, не является эффективной и боеспособной силой. То, что прибегают к угрозам, свидетельствует о состоянии наших вооруженных сил», — пишет usn82−88.

«То же самое, USN 86−92. Я вообще не узнаю этих военных. Однако я помню, как меня выстраивали в очередь и одновременно вводили в обе руки всевозможные вакцины. Не знаю, почему здесь всё по-другому. Можете не сомневаться, новобранцы получают вакцину», — отвечает proudsouthernvet.

«На моей работе меня только что уведомили о необходимости сделать прививку. У меня есть время до 1 декабря, чтобы показать, что я полностью вакцинирована, или меня уволят 8 декабря. Я проработала там более 20 лет. Это мой выбор — искать работу в другом месте и не делать прививку. Печально, что так много людей приветствуют явное превышение полномочий этой администрации. Если наше правительство может заставить вас делать это, что еще вы готовы выполнять?» — негодует MnDad.

U.S. National Archives Вакцинация военнослужащих

«Я действующий офицер ВМС и отказался от этой прививки и соответствующего мандата. Я прослужил на действительной службе 27 лет и в общей сложности восемь раз принимал участие в боевых действиях продолжительностью не менее шести месяцев. Я также излечился от COVID-19 и поддерживаю высокий уровень антител к COVID-19. Естественный иммунитет не признается. Я давал присягу поддерживать и защищать Конституцию нашей Республики, и поэтому я не могу поддерживать или оправдывать мандат, который отнимает у каждого американца право решать, что лучше для его здоровья и для его семьи. Да, мое почетное увольнение и льготы находятся под угрозой. Я ничем не отличаюсь от тысяч других американцев, которые уже потеряли работу за отказ подчиниться этому мандату», — делится Lighthouse001.

«Вышел на пенсию 21 год назад. Не могу сказать, как бы я поступил, если бы мне пришлось делать такой же выбор. Да, за свои 29 лет я принял много вакцин, и все они были доказано безопасными, в отличие от этой нынешней так называемой вакцины. Но если вы решили пойти в армию, это не значит, что вы не можете думать самостоятельно. Мы должны выполнять только законные приказы. Возможно, некоторые не считают мандат на вакцинацию законным приказом», — отмечает MMC (SW)Ret.

«Я прослужил в корпусе всего 11 лет, но могу точно сказать, что если бы мне пришлось решать, буду ли я служить сегодня, ответ был бы отрицательным», — комментирует Matt15757.

«Администрация Байдена выводит разделенную Америку на новый уровень: вакцинированные VS невакцинированные. Они выгоняют людей с работы, если они не подчиняются. Это должно быть реальным ущемлением гражданских прав каждого», — считает hipp56.

«Величайшее поколение вело войну за то, чтобы мы оказались в такой ситуации? Когда же люди проснутся и поймут, что такая форма правительственного контроля является прелюдией к еще большему контролю над нашей повседневной жизнью? Заставлять нас делать что-то против нашей воли (я делаю прививки по собственному желанию), глубоко погружаться в наши финансы и банковские счета, заставлять детей носить маски, предъявлять карты прививок, чтобы есть, летать, путешествовать и посещать другие мероприятия. Люди, эта форма правительственного контроля хуже самого вируса», — возмущается bitsandpieces.

«Он требовал вакцинации от работников здравоохранения, они уволились. Он требовал от учителей, они уволились. Бакалейщики, курьеры, работники психиатрических лечебниц и тюремные охранники, грузчики, полиция и пожарные во многих населенных пунктах — все уволились. Стоит ли удивляться, почему у нас такой беспорядок», — подчеркивает Heddanuff896.

U.S. National Guard Вакцинация военнослужащих

«Сам факт того, что он увольняет тысячи бывших медсестер и врачей, ставших героями здравоохранения, должен о чем-то говорить», — указывает desertheataz.

«С каждым днем становится только хуже!!!» — переживает StandupForAmerica702.

«Мне жаль наших военных, Байден сильно ослабил их менталитет. Я рад, что вышел на пенсию до того, как мне пришлось стать свидетелем этого разложения», — комментирует MissMeYet45.

Напомним, американские компании начали увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs.

Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом» и граждане вышли на протесты 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Учителя также протестовали, но их иск об отмене мандата на вакцинацию был отвергнут властями Нью-Йорка.