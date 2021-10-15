Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что власти столицы решили разыграть десять квартир среди тех, кто прошёл процедуру вакцинации в течение последних пяти недель, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 15 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

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«Ну вот, прицепили вакцинацию к квартирам, машинам и ещё чего помельче, в виде десяти тысяч рублей выплат, к примеру. Замечательно! А как лечить коронавирус при первых признаках? Какие лекарства брать и где? А сколько они стоят? И почему только москвичам достанутся эти квартиры? А за МКАДом что, чужая страна?» — задаётся вопросом Ирина О.

Многие пользователи оказались возмущены подобным решением руководства Москвы. Люди убеждены, что пока в стране не налажена работа в системе здравоохранения и люди не могут получить оперативную медицинскую помощь, кощунством является розыгрыш десятка квартир.

«Может, всё-таки сообщите населению перечень препаратов, которые нужно принимать при первых признаках заболевания, чтобы не ждать врача три дня при температуре 38? В стране толком система здравоохранения не работает, медиков не хватает, а эти квартиры разыгрывают», — указывает Boris H.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Некоторые комментаторы отмечают, что счастливыми обладателями квартир могут стать только вакцинированные жители Москвы, но не остальные граждане России, которые, судя по всему, почувствуют себя крайне обделёнными.

«Налоги платит вся страна, а квартиры достаются почему-то москвичам. Вы там не офигели у себя в Москве?!» — обращается Сергей К.

Часть людей считает, что Москва практически превратилась в отдельную страну, в которой происходят совершенно отдельные процессы, независящие от того, что есть ещё и остальная Россия.

«Если я правильно понимаю, то всем надо собраться и ехать на вакцинацию в Москву? В этом случае житель села за МКАДом получает от Собянина бесплатное жильё и доплату как пенсионер? Или нужна ещё прописка? Непонятно», — пишет Анна Ф.

Ряд пользователей начал подозревать что-то неладное за подобными розыгрышами среди вакцинировавшихся граждан. Люди убеждены, что вопросы здоровья волнуют людей больше, нежели материальный достаток, поэтому странно видеть то, что людей склоняют сделать прививку, обещая розыгрыш квартир.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Бесплатный сыр только в мышеловке. Люди, вы ещё этого не поняли? Проснитесь! Иначе вы перестанете быть людьми в прямом смысле! Зачем завлекать людей на вакцинацию аж целыми квартирами? Те, кто хочет вакцинироваться, тот сделает это и без розыгрыша, а противники такой меры останутся на своем, так или иначе», — считает Женя К.

Нашлись и те, кто убеждены, что власти Москвы сами мешают проведению массовой вакцинации подобными подозрительными конкурсами.

«Думаю, что такие розыгрыши только дискредитируют вакцинацию в нашей стране. Народ чует, что здесь что-то неладное, потому что жизнью научен, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — написала Вера П.

Напомним, 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире канала ТВЦ о том, что власти столицы решили разыграть десять квартир среди тех, кто прошёл процедуру вакцинации в течение последних пяти недель.