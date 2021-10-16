Заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о том, что Москва должна сделать больше для европейской энергобезопасности, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 15 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«И что же мы сделаем? Сколько купили европейцы у нас газа, столько мы и транзитируем. Что еще можно сделать для них? Насильно газом пичкать? Так в агрессии опять обвините. Скажите, мол, Россия опять навязывает свой грязный газ демократической Европе против её воли», — предрекает Алла Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные призывы выглядят очень странными, потому что российский газ покупается самими европейскими странами, а значит, энергобезопасность Европы может зависеть только от неё самой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Призываем Америку исполнить свои обязательства перед ЕС по поставке СПГ в Европу, а не перекладывать свои обязательства на Россию и тем более не заставлять», — написала Татьяна Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты пытаются снять с себя бремя ответственности за Европу и передать её России, но тем не менее Вашингтон не готов делиться выгодой от такого дорогого содержания.

«Вообще непонятно, почему Вашингтон требует от России, чтобы та заботилась о Европе. США ведь — это главный защитник всего западного мира! Вот пусть они и обеспечивают европейскую энергобезопасность», — отмечает Елена Ш.

U.S. Department of State Уэнди Шерман

Часть людей считает, что России необходимо думать о своих проблемах, а США пытается заставить решать нас чужие. Граждане убеждены, что если бы европейские страны хотели быть обеспечены достаточным количеством газа по приемлемой цене, то они бы уже давно заключили с Газпромом соответствующий долгосрочный контракт.

«Наглость так и хлещет через край. Что-то никто, ни из США, ни из Европы не старается и не хочет приходить на помощь России, если у неё что-то случается. А тут только и знают: вопят о наращивании газа, об энергобезопасности и так далее. Между прочим, Запад к чему стремился, к тому и пришёл. И при чём тут Россия? Свои контрактные обязательства Россия выполняет, а уж остальное — не её дело. Санкции против России мастера вводить, так почему же вдруг Россия должна озаботиться европейской энергобезопасностью? У ЕС есть своё руководство, пусть они и думают. А руководству нашей страны нужно об энергетической безопасности своих граждан заботиться», — указывает Валентина Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что взаимоотношения России и Евросоюза — это их внутреннее дело и Америке не следует лезь со своими просьбами.

«Опять Америка ломится со своими требованиями. Они здесь кто? Сидите у себя за океаном, не вякайте. А то опять придётся драпать из какой-нибудь страны, поджав хвост!» — обращается Олег И.

«Поменьше надо волновать о других странах. Соединённым Штатам пора уже позаботиться о своей стране и о своих гражданах!» — пишет Владимир Т.

Напомним, 15 октября первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила после встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком о том, что Москва должна сделать больше для европейской энергобезопасности.