Родителей учеников в десяти московских школах, выбранных для проведения мероприятий по массовому экспресс-тестированию детей на выявление коронавирусной инфекции, ждал неприятный сюрприз. Слухи о том, что департамент образования и департамент здравоохранения города Москвы запустят эту процедуру, ходили ещё в сентябре 2021 года. Но список школ и даты участия в мероприятиях были обнародованы буквально накануне начала его проведения — 13 октября 2021 года. В списке школ, попавших под экспресс-тестирование, значатся образовательные учреждения с высоким рейтингом:

ИА REGNUM ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

ГАОУ города Москвы «Школа №548 «Царицыно»

ГБОУ города Москвы «Школа №962»

ГБОУ города Москвы «Школа №1253»

ГБОУ города Москвы «Школа №1363»

ГБОУ города Москвы «Школа №1788»

ГБОУ города Москвы «Школа №2030»

ГБОУ города Москвы «Школа «Дмитровский» имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова»

ГБОУ города Москвы «Школа «Покровский квартал»

ГБОУ города Москвы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса»

Родители учеников перечисленных школ массово выражают своё недовольство в социальных сетях, объединяются в чатах в онлайн мессенджерах, для того чтобы разработать общий план действий для защиты прав своих детей.

О том, какие права нарушаются, ИА REGNUM рассказала юридическая служба общественного движения «Родители Москвы».

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Прежде всего, нарушается целый ряд статей основного закона нашего государства — Конституции РФ:

часть 1 статьи 15, которая говорит о том, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации;

часть 2 статьи 21 РФ — никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам;

часть 1 статьи 22 Конституции РФ — каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность;

части 1, 2 статьи 43 — каждый имеет право на образование; гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Теперь давайте посмотрим на совместный приказ департамента здравоохранения города Москвы и департамента образования и науки города Москвы № 997/567 от 13 октября 2021 г. В нем написано, что экспресс-тестирование проводится силами образовательной организации, и школы предоставили для этого свои помещения. Однако, образовательные организации не являются медицинскими организациями, не имеют лицензий на осуществление медицинской деятельности, поэтому никаких «экспресс-тестирований» и иных медицинских анализов на их территории проводиться не должно, так как для этого существуют соответствующие городские поликлиники и аккредитованные лаборатории. Приказ говорит о том, что к проведению тестирования могут привлекаться сотрудники школы, однако в инструкции к экспресс-тестам компании «Рапид Био», закупленным для применения в школах, написано:

«Данный тест является медицинским изделием для диагностики invitro. Указанное изделие предназначенотолько для профессионального применения, применяется только специалистами, имеющими специальную медицинскую подготовку. Класс потенциального риска применения указанного медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией (по приказу Минздрава России от 06.06.2012 N 4н) — 3, что соответствует выданному на препарат регистрационному удостоверению №РЗН 2020/12 901 от 11.12.2020 г. ».

Обращаем внимание родителей, что в соответствии с утвержденной Минздравом «Номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения» (п. 8) к классу 3, в случае медицинских изделий для диагностики invitro, относятся «медицинские изделия с высоким индивидуальным риском и/или высоким риском для общественного здоровья».

П. 5 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гласит, что выполняемое медицинским работником обследование или манипуляции, имеющие диагностическую или профилактическую направленность, являются медицинскими вмешательствами. Их осуществление без предварительного информированного письменного согласия пациента или его законного представителя незаконно, грубо нарушает ст. 20 того же Федерального закона. Тем не менее пунктом 3.2 приказа московских департаментов здравоохранения и образования и науки нарушается добровольность участия в мероприятии, так как в нём установлено, что сбор информированных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на проведение экспресс-тестирования не осуществляется.

Неприкосновенность личности включает в себя физическую неприкосновенность, психологическую неприкосновенность. Согласие на медицинское вмешательство существует именно потому, что существует постулат о неприкосновенности личности, закрепленный Конституцией и международными актами о правах человека. Если же воздействие на человека не является медицинским вмешательством (как написано в приказе), то в силу общего правила о неприкосновенности личности НИКТО не может осуществлять какие-либо действия с человеком без его согласия.

Пунктом 3.4 приказа установлено, что в случае отказа родителя (законного представителя) от всех вариантов проведения тестирования обучающегося на наличие COVID-19 обучающийся к образовательному процессу не допускается. Это нарушает вышеупомянутое конституционное право граждан на образование.

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Уже сегодня родители из нескольких московских школ попавших в экспериментальной список принесли директорам заявления с отказами от экспресс-тестирования своих детей.

ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа». Фото: Ангелина Потеряйко

В интервью ИА REGNUM мама одного из учеников ГБОУ «Пятьдесят седьмая школа», Горюнова Юлия, сообщила следующее:

«Вчера по почтовой рассылке родителям нашей школы пришло письмо от директора, Вахнеевой Анны Алексеевны, о том, что с 14 октября будет проводиться экспресс тестирование наших детей на выявление коронавирусной инфекции. Меня как родителя никто не спрашивал согласия на эту медицинскую процедуру, поэтому я считаю, что таким образом нарушаются конституционные права моего ребёнка. В Конституции сказано, что у ребёнка есть право на бесплатное общее образование, и никакие ущемления его прав по каким-то причинам невозможны. Но в письме от директора сказано, что дети, которые не прошли процедуру тестирования и не предоставили ПЦР-тест в школу в определенные сроки, не будут допущены к занятиям.

В письме от директора также сказано, что ПЦР-тестирование — это не медицинская процедура, мол тест может купить любой человек в аптеке и провести сбор материала самостоятельно. Но это противоречит даже инструкции, приложенной к самому тесту, где четко написано, что взятие с помощью него материала — медицинская процедура, которая должна быть выполнена только специально обученным человеком с медицинским образованием и в соответствующих условиях.

Тестирование должно производиться у ребенка, у которого уже есть какие-то признаки заболевания, а не у всех детей школы поголовно.

Я хочу отметить, что в письме от директора рассылке никаких актов, приказов, распоряжений нам предоставлено не было, поэтому, чем руководствуется директор, мне непонятно.

Я убеждена, что данное тестирование никоим образом не предотвращает распространение инфекции. Более того, я не уверена в компетенции тех людей, которые будут проводить тестирование. Носоглотка — достаточно сложный орган, и регулярное вмешательство в него не протяжении длительного времени может привести к тому, что сосуды могут не выдержать. Кроме того, психологически это очень тяжело. Это даже взрослому очень неприятно.

У родителей остаётся еще много вопросов к тестированию. Что это за группа людей, которая будет проводить манипуляцию? С каким образованием? В каких условиях всё это будет происходить?

Я думаю, что ПЦР тестирование детей приведёт к тому, что классы и целые школы будут закрываться и дети будут обучаться дистанционно?»

ИА REGNUM ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

С письменным отказом от участия своих детей в экспресс-тестировании к директору пришли родители учеников не только 57 школы, но и школ № 962, №2030, «Покровский квартал», №1253, 1788.

Как сообщили ИА REGNUM активисты общественного движения «Родители Москвы», в остальных школах родители также готовят коллективные и индивидуальные отказы от экспресс-тестирования и не только.

Юридической службой движения подготовлены формы индивидуального и коллективного обращения к директорам школ о недопустимости проведения рутинного ПЦР-тестирования (экспресс-тестирования ИХА) в образовательных организациях, обращения к президенту РФ с просьбой дать поручение соответствующим органам провести проверку действий департаментов здравоохранение и образования и науки города Москвы и защитить конституционные права детей.

Заявление родителя ученика московской школы «Покровский Квартал» об отказе от проведения экпресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Стр. 1 из 2