Экспресс-тестирование на COVID-19 в школах идет наперекор Конституции
Родителей учеников в десяти московских школах, выбранных для проведения мероприятий по массовому экспресс-тестированию детей на выявление коронавирусной инфекции, ждал неприятный сюрприз. Слухи о том, что департамент образования и департамент здравоохранения города Москвы запустят эту процедуру, ходили ещё в сентябре 2021 года. Но список школ и даты участия в мероприятиях были обнародованы буквально накануне начала его проведения — 13 октября 2021 года. В списке школ, попавших под экспресс-тестирование, значатся образовательные учреждения с высоким рейтингом:
- ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»
- ГАОУ города Москвы «Школа №548 «Царицыно»
- ГБОУ города Москвы «Школа №962»
- ГБОУ города Москвы «Школа №1253»
- ГБОУ города Москвы «Школа №1363»
- ГБОУ города Москвы «Школа №1788»
- ГБОУ города Москвы «Школа №2030»
- ГБОУ города Москвы «Школа «Дмитровский» имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова»
- ГБОУ города Москвы «Школа «Покровский квартал»
- ГБОУ города Москвы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса»
Родители учеников перечисленных школ массово выражают своё недовольство в социальных сетях, объединяются в чатах в онлайн мессенджерах, для того чтобы разработать общий план действий для защиты прав своих детей.
О том, какие права нарушаются, ИА REGNUM рассказала юридическая служба общественного движения «Родители Москвы».
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Прежде всего, нарушается целый ряд статей основного закона нашего государства — Конституции РФ:
- часть 1 статьи 15, которая говорит о том, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации;
- часть 2 статьи 21 РФ — никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам;
- часть 1 статьи 22 Конституции РФ — каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность;
- части 1, 2 статьи 43 — каждый имеет право на образование; гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Теперь давайте посмотрим на совместный приказ департамента здравоохранения города Москвы и департамента образования и науки города Москвы № 997/567 от 13 октября 2021 г. В нем написано, что экспресс-тестирование проводится силами образовательной организации, и школы предоставили для этого свои помещения. Однако, образовательные организации не являются медицинскими организациями, не имеют лицензий на осуществление медицинской деятельности, поэтому никаких «экспресс-тестирований» и иных медицинских анализов на их территории проводиться не должно, так как для этого существуют соответствующие городские поликлиники и аккредитованные лаборатории. Приказ говорит о том, что к проведению тестирования могут привлекаться сотрудники школы, однако в инструкции к экспресс-тестам компании «Рапид Био», закупленным для применения в школах, написано:
Обращаем внимание родителей, что в соответствии с утвержденной Минздравом «Номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения» (п. 8) к классу 3, в случае медицинских изделий для диагностики invitro, относятся «медицинские изделия с высоким индивидуальным риском и/или высоким риском для общественного здоровья».
П. 5 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гласит, что выполняемое медицинским работником обследование или манипуляции, имеющие диагностическую или профилактическую направленность, являются медицинскими вмешательствами. Их осуществление без предварительного информированного письменного согласия пациента или его законного представителя незаконно, грубо нарушает ст. 20 того же Федерального закона. Тем не менее пунктом 3.2 приказа московских департаментов здравоохранения и образования и науки нарушается добровольность участия в мероприятии, так как в нём установлено, что сбор информированных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на проведение экспресс-тестирования не осуществляется.
Неприкосновенность личности включает в себя физическую неприкосновенность, психологическую неприкосновенность. Согласие на медицинское вмешательство существует именно потому, что существует постулат о неприкосновенности личности, закрепленный Конституцией и международными актами о правах человека. Если же воздействие на человека не является медицинским вмешательством (как написано в приказе), то в силу общего правила о неприкосновенности личности НИКТО не может осуществлять какие-либо действия с человеком без его согласия.
Пунктом 3.4 приказа установлено, что в случае отказа родителя (законного представителя) от всех вариантов проведения тестирования обучающегося на наличие COVID-19 обучающийся к образовательному процессу не допускается. Это нарушает вышеупомянутое конституционное право граждан на образование.
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Уже сегодня родители из нескольких московских школ попавших в экспериментальной список принесли директорам заявления с отказами от экспресс-тестирования своих детей.
ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа». Фото: Ангелина Потеряйко
В интервью ИА REGNUM мама одного из учеников ГБОУ «Пятьдесят седьмая школа», Горюнова Юлия, сообщила следующее:
Письмо директора ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» родителям учеников
Дорогие родители, коллеги!
Пандемия не ослабевает, мы хотим и можем сделать все возможное чтобы сохранить в нашей школе очное обучение, для этого нам нужно быть уверенными, что нет угрозы для массового заражения наших учеников и педагогов Когда в Москве было объявлено о том. что рассматривается возможный механизм введения экспресс-тестирования учащихся и воспитанников на COVID-19. Я с коллегами обратилась в Департамент образования и науки с просьбой первыми войти в этот проект, чтобы как можно быстрее сделать нашу школу безопасной! С завтрашнего дня (14 октября) мы начнем проводить бесплатные экспресс-тестирования учащихся на COVID-19.
Почему это важно и нужно?
Метод экспресс-тестирований школьников зарекомендовал себя во всем мире Пандемия не закончилась, и сегодня по всему миру врачи фиксируют рост и тяжесть заболевания этим вирусом, в том числе у детей. За последний месяц в Москве заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий С начала пандемии более 180 тысяч детей в столице заразились COVID-19, а с сентября более 280 детей были госпитализированы. К счастью, большинство детей переносит заболевание бессимптомно. Но они в полтора раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, и что самое опасное — пожилым, которые тяжелее болеют и чаше умирают.
Москва пошла на эту дорогостоящую меру для того, чтобы снизить риск перевода детей на дистанционное обучение. как это было в прошлом году. Сама процедура экспресс-тестирования совершенно безопасна. Для каждого учащегося будет использована индивидуальная стерильная тест-система. Тестирование будет проходить прямо в классе без смешивания потоков учеников. Процедуру проводят медицинские работники, специально приглашенные в школу.
Мы понимаем, что есть те, кто настороженно отнесутся к этой процедуре. В этом случае мы готовы предложить Вам несколько вариантов взаимных действий.
При желании в назначенное школой время Вы можете приехать и сами провести тест своему ребенку в присутствии сотрудника школы. Мы пришлем возможное время по адресам зданий школы и контакты ответственного.
Если по каким-то причинам Вы не хотите, чтобы ребенка тестировали в школе, мы попросим Вас раз в 2 недели предоставлять отрицательный ПЦР-тест классному руководителю.
Для каждого класса тестирование будет проводиться раз в две недели. Если экспресс-тест окажется положительным, это ещё не диагноз и не основание для введения карантина, а сигнал для дополнительной проверки здоровья врачом. Школа оперативно уведомит поликлинику, и в течение суток врач придет на дом к ребенку. Специалист осмотрит его, уточнит самочувствие, проверит на наличие симптомов ОРВИ, возьмет два дополнительных теста (повторный экспресс-тест и ПЦР-тест). Только по результатам полного обследования будет принято решение о постановке диагноза, дальнейшем лечении и карантине в классе.
Экспресс-тестирования — это наш вклад в общую безопасность наших детей, нашей школы и нашего города. Готова лично ответить на все ваши вопросы, обращайтесь. Желаю всем крепкого здоровья.
С заботой, уважением и надеждой на поддержку родительского сообщества.
Директор 57 школы, Анна Алексеевна Вахнеева
PS1 Буду рада ответить на ваши вопросы.
PS2 Мы начинаем 14 октября с учениками в здании по адресу: переулок Хользунова, д.8
14 октября параллель 4-х классов и 6а-6и классы.
15 октября ученики остальных классов здания.
С письменным отказом от участия своих детей в экспресс-тестировании к директору пришли родители учеников не только 57 школы, но и школ № 962, №2030, «Покровский квартал», №1253, 1788.
Как сообщили ИА REGNUM активисты общественного движения «Родители Москвы», в остальных школах родители также готовят коллективные и индивидуальные отказы от экспресс-тестирования и не только.
Юридической службой движения подготовлены формы индивидуального и коллективного обращения к директорам школ о недопустимости проведения рутинного ПЦР-тестирования (экспресс-тестирования ИХА) в образовательных организациях, обращения к президенту РФ с просьбой дать поручение соответствующим органам провести проверку действий департаментов здравоохранение и образования и науки города Москвы и защитить конституционные права детей.