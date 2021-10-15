Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство вне зависимости от того, где живёт семья — на территории России или в другом государстве, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Лоуренс Альма-Тадема. Это наш уголок (фрагмент)

«Тогда и семьи чиновников должны иметь только российское гражданство», — считает Стася B.

Многие пользователи пришли к выводу, что совершенно недостаточно, чтобы наши люди получали гражданство России, но при этом оставались жить в иностранном государстве, это не приносит никакой пользы для страны.

«А что толку от человека с российским гражданством, который всё равно живёт за границей, впитывает иностранную культуры, учит иностранный язык и платит налоги в иностранный бюджет? Может быть, стоит подобных граждан звать к себе на Родину? Привлекать их сильной экономикой, рабочими местами, сильной медициной и прочими благами?» — задаётся вопросом Михаил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что межнациональные браки, судя по всему, будут касаться и мигрантов, которые массово прибывают в Российскую Федерацию в надежде найти здесь лучшую жизнь, минуя процессы ассимиляции.

«Забавно читать такое в контексте амнистии для огромной кучи мигрантов, которые были бы крайне рады, чтобы их дети получили российское гражданство. Вот такая вот у нас странная демографическая политика в стране», — отмечает Марина К.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина России

Часть людей считает, что в России пока что крайне туго с улучшением ситуации на демографическом фронте, поэтому власти пытаются хотя бы статистику сделать менее пугающей для населения.

«У нас в стране не была преодолена демографическая яма. Люди сначала поверили в светлое будущее России, начали рожать, а тут вам экономически трудности, падение рубля, рост цен на всё вокруг, в том числе и на жильё. Как в такой ситуации вообще думать о детях, я уже не говорю о втором и третьем ребёнке», — написал Антон В.

Ряд пользователей указывает на то, что дети, родившиеся в смешанных браках, в такой ситуации будут довольствоваться двойным гражданством, но жить тем не менее в России не соберутся, ведь родились за границей.

«То есть Лавров предлагает наделять людей двойным гражданством? Или как это? Если немец заведёт детей от женщины с российским паспортом, то его ребёнок как должен быть зарегистрирован? Его телепортируют в российское консульство? Отец сделает всё, чтобы ребёнок был гражданином той же Германии, потому что он сам гражданин Германии», — указывает Сергей Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти стараются накачать страну количеством людей для обеспечения работоспособности экономической модели, но никто даже и не пытается в этой ситуации отсеивать зёрна от плевел.

Ребенок

«Данное заявление прозвучало в преддверии Всероссийской переписи населения. Получается, что в следующий раз, к следующей переписи, власти поставили задачу всеми правдами и неправдами нарастить количество граждан России. Для этого даже электронную перепись собираются проводить. Живёшь ты такой на берегу океана в Таиланде, пьёшь «пина колада», а в Москве чиновники за счёт таких рисуют красивые циферки», — пишет Михаил Р.

Напомним, 15 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство вне зависимости от того, где живёт семья — на территории России или в другом государстве.