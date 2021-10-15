С начала пандемии коронавируса священники стали на американском телевидении одними из самых заметных фигур, обсуждающих вакцины. Некоторые ставили на прививках клеймо, называя мандаты на вакцинацию посягательством на религиозную свободу, в то время как другие смотрили на вакцинацию как на моральный и религиозный долг. Опрос, опубликованный 15 октября, показывает, что для большинства прихожан авторитет священника является решающим. Это разочаровывает многих сторонников вакцинации, так как церкви преимущественно советуют не прививаться.

(сс) Josh Applegate Священнослужитель

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Опрос, проведенный Pew Research, указывает на сложную роль религии в Соединенных Штатах во время пандемии, сообщает The Washington Post.

Проведенный в сентябре опрос, показал, что 61% постоянных прихожан доверяют религиозным лидерам в своих церквях в вопросах вакцинации против коронавируса. Это доверие варьируется в зависимости от группы. 78% людей, посещающих афроамериканские протестантские церкви, говорят, что они доверяют своим лидерам. Среди католиков доля меньше и составляет 56%. При этом 61% прихожан доверяют чиновникам здравоохранения в вопросах вакцинации. Средствам массовой информации доверяяет 41%.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post. Многие остались недовольны тем фактом, что священники не настаивают на том, чтобы прихожане проходили вакцинацию.

«Вакцинируйтесь или заболейте. Все просто», — пишет @ChrisMa83739453.

«Я отвечу. Если вы верите во «всемогущего Бога», всезнающего, всевидящего, то примите во внимание следующее. Бог благословляет людей талантами. Он направил ученых к поиску вакцины. Он дал человечеству дар жить. Те, кто отказывается от этого дара, отказываются от Бога своей веры», — считает @CareyVickie.

(сс) J.B. Artley. U.S. Air Force Виртуальная месса в период пандемии. США

«Зачем вам обращаться к священнику за медицинским советом???» — недоумевает @1lolovivi.

«Вот именно — зачем? Это все равно, что доверить людям из химчистки организовывать ваши инвестиции», — отвечает @thisandthatjoe.

«Ну серьезно, при чем тут религия, когда речь идет о вашем здоровье?» — недоумевает @kevinhanzel2.

«Серьезно? Многие верят в медицинские чудеса и в то, что молитва — это лекарство», — объясняет @myfavwriting.

«Христианство обязано служить — неужели они думают, что Христос не стал бы делать прививки? Он бы выступал за вакцинацию», — считает @artesianspring.

«И именно поэтому мы находимся в том положении, в котором находимся», — уверен @JulesMoffit.

«Им просто наплевать! Такое ощущение, что всем наплевать», — жалуется @Debisong1.

«Я верю в науку, и точка. Идите и вакцинируйтесь», — призывает @wade2510.

(сс) Baltimore County Government Центр вакцинации в США

«Священнослужители должны заниматься только проповедью своей религии и больше никуда не лезть. А еще платить налоги», — подчеркивает @AverageJoeIowan.

«Духовенству следует доверять только в вопросах религии, и точка», — указывает @unjingoist.

«В этом проблема американцев, они хотят полагаться на многих людей, которые будут думать и принимать решения за них, вместо того, чтобы использовать свой дар, данный им Богом — здравый смысл!!! Используйте его и делайте прививки», — просит @EmilyKehler4.

«США стоит прекратить блокаду иностранных вакцин и впустить на рынок русские и китайские препараты», — считает @SilviaMFerrand1.

«Это все равно, что доверить моему механику дать мне медицинскую консультацию по поводу боли в спине», — шутит @Saladfart.

«Наши священники говорили прихожанам не вакцинироваться, потому что вакцина провоцирует аборты. Они убивают людей своей дезинформацией», — отмечает @aliminish.

«Священнослужители, вы не имеете права направлять людей в этом вопросе, вы некомпетентны. Люди должны полагаться на медицинских экспертов», — указывает @NotSoProudYank.

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации в США

Напомним, что архиепископ вооруженных сил США Тимоти Броглио утверждает, что военнослужащих-католиков нельзя принуждать к вакцинации от коронавируса, если это противоречит их совести.

В своем заявлении архиепископ сказал, что, хотя Католическая церковь определила, что вакцинация не является грехом, американские военнослужащие все еще могут отказаться от прививки по религиозным соображениям. Он процитировал папу Павла VI, который писал, что человека «нельзя заставить действовать вопреки его совести».

«Несмотря на моральную допустимость этих вакцин, Церковь дорожит своим учением о святости совести. Соответственно, никто не должен быть вынужден получать вакцину от COVID-19, если это нарушает святость его или ее совести», — написал Броглио, который поддержал мандат Пентагона на вакцинацию военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ от обязательной вакцинации от COVID-19 по религиозным убеждениям признал законным суд в американском штате Нью-Йорк.