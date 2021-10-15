Заседание совета глав МИД стран СНГ, состоявшееся вчера в Минске, стало хорошим поводом для встречи министров из Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Оба дипломата использовали эту площадку по максимуму: они сделали персональные заявления, наедине побеседовали со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и, наконец, встретились за одним столом втроем. Но единственное, с чем им удалось согласиться, — это с тем, что прошедший с окончания войны год так и не принес в регион устойчивого мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян

У пользователей азербайджанских социальных сетей разные мнения по поводу этой встречи:

Azərbaycan Bir Olsun: Армяне пока не понимают Пашиняна, человек пытается вытащить их из ямы.

Рамин соглашается с пользователем под ником Azərbaycan Bir Olsun.

@son_of_Caucasus:Он как первый президент выдвигает здоровые идеи, но его не хотят слушать.

@ANS2674:И вы верите этим армянам, что отдадут точные карты?

Н. М.:Они уже отдавали карты, и какие были — все знают, этот народ до президента — обманщики!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о трехсторонней встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана: «Мы исходим из того, что состоявшаяся встреча послужит нормализации отношений и оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе, включая укрепление доверия, решение гуманитарных задач и сохранение объектов культурного наследия».

Цитата из трансляции Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ

Пользователи телеграм-канала «Талышский вестник» пишут в чате:

@tiko59:Мне просто интересно, с чего вдруг Россия обсуждает проблему Карабаха? Азербайджан обсуждает Крым? Азербайджан выступает с заявлениями по поводу Крыма? Нет! Так почему Россия суёт свой нос туда, куда не надо? Это конфликт двух стран, точнее, не конфликт, а одна страна, сильно оборзевшая, претендует на чужую территорию. Так в чем проблема Азербайджану защитить свои территории? Почему мы допускаем возможность, чтобы Россия лезла?

Пользователь с ником CamaroEclipse отвечает:

@CamaroEclipse:Ну, во-первых, в свое время Россия начала эту войну, дальше она же остановила, создав никчемную группу ОБСЕ, позже дала согласие на войну, потом подписала 3-сторонний договор. Ну и в конце миропритворцев завела, наверное, поэтому.

@partosik:До поры до времени. Пока кто-то один не окрепнет сильней другого.

Цитата из трансляции Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ

Раджещ Иманов: Уже реально надоело слышать одни и те же шаблонные выступления: «Вы дайте пленных, а вы тогда отдайте минные карты… пленных нет, одни террористы, у нас карт нет…» и так до бесконечности. Но время работает на нас, отстраиваемся, укрепляем войска, экономика развивается, скоро заселение пойдет… а армяне катятся назад, ни экономики, ни армии, ни территорий.

Nigyar Asadullaeva:Мы увидели вчера армянский настрой. Опять провокация — вот их настрой.

Emin Qahramanov @EminQ:Джейхун Байрамов очень хороший человек!

В телеграм-канале «Кавказское бюро» авторы пишут:

» …Вновь поднимают ставки, на этот раз окрыленные иранской активностью в регионе. Баку и Тегеран договорятся рано или поздно, ну, а Еревану нужно как можно скорее разблокировать регион, потому что время работает против них. Сейчас они вновь пытаются завести переговоры в тупик, настаивая на статусе и прочих архаичных формулировках. Но когда дело на дипломатической плоскости дойдет до тупика… Опыт этого они уже проходили, не будем повторяться».

Mil.ru Дорожный указатель на Ереван и Шушу

Комментарий к посту от пользователей @sfwoman и Виктора:

@sfwoman:…Ереванским армянам надоел этот карабахский клан, они только тормозят развитие страны и тяжелым бременем висят у них на шее. Тянут страну в пропасть. Пройдет несколько лет, и армяне будут молиться на Пашиняна и осознают, что он спаситель Армении.

Виктор:Пашинян согласился признать территориальную целостность Азербайджана. Ну если признают и дадут все карты минных полей, то обратно получат своих террористов.