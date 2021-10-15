Около 43 тысяч человек в Англии и Уэльсе могли получить ложноотрицательный ПЦР-тест из-за ошибки в частной лаборатории в Вулверхэмптоне. В связи с этим лабораторию отстранили от проведения тестирований на наличие COVID-19. Национальной службой здравоохранения (NHS) будет проведено расследование, по результатам которого решат ее судьбу. На данный момент NHS просит всех, кто делал ПЦР-тест в лаборатории, сделать его повторно. Сомнения в достоверности результатов тестирования появились после того, как часть людей получила положительный результат экспресс-теста и негативный ПЦР из лаборатории.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на COVID-19

Часть пользователей поинтересовалась, сколько человек получили ложный тест и были вынуждены самоизолироваться и лечиться от обычной простуды.

«Меня бы больше беспокоил ложноположительный результат», — отметил @robbo411.

«Мне интересно, сколько человек получили ложноположительный результат теста, а это была обычная простуда», — написал @darksideofthemo.

Многие комментаторы раскритиковали лабораторию и тех, кто считает, что ложноположительный тест важен в этой ситуации. Они отметили, что именно из-за таких людей, которые легкомысленно относятся к COVID-19, мир не может побороть пандемию.

«Ложноотрицательный тест может убить кого-нибудь, ложноположительный тест заставит кого-то пропустить перелет. Во всех вариантах нет ничего хорошего, но первый случай явно хуже», — считает @safindlay1980.

«К сожалению, пока люди не начнут серьезно относиться к вирусу и делать то, что положено, он так и останется. COVID-19 практически не существует в Новой Зеландии, они там наслаждаются жизнью, потому что они сделали правильные вещи вовремя», — добавил @safindlay1980.

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«Что бы вы выбрали — быть переносчиком смертельного вируса, и вам сказали, что у вас его нет, или не быть носителем смертельно опасного вируса, и вам сказали, что он у вас есть? Если у вас есть хоть капля приличия, вы бы выбрали второй вариант», — прокомментировал @georgeeeee___.

«Большая проблема в том, что есть потенциальная тысяча человек, которые получили ложноотрицательный тест, и они распространили коронавирусную инфекцию и заразили еще тысячу других человек, которые, в свою очередь, заразили ещё тысячу. Это, конечно, очень сложная математика, и это сложно понять», — написала @kenandeddie.

В комментариях отметили, что повторное тестирование людям, которые сейчас уже лежат при смерти, не поможет.

«Вы хотите протестировать умирающих людей, чтобы сказать — есть ли у них вирус?» — спросил @Simon02648458.

Среди комментаторов есть много пользователей, которые получили такой ложноотрицательный результат, а потом выяснили, что у них COVID-19. Они поделились своими историями.

«Такое случилось с нами, отправили почтовый ПЦР-тест (набор для самотестирования. — Д. С.) после того, как нам с дочерью три раза пришли отрицательные результаты из клиники. Легко угадать, что почтовые тесты показали положительные результаты», — написала @NikkiMWaller.

(сс) David Bloomfield Пустые улицы Лондона во время локдауна

«Такая же история. Три негативных ПЦР-теста, несмотря на два положительных экспресс-теста, потеря вкуса и запаха и другие симптомы. Получила положительный почтовый ПЦР», — рассказала @revfrancespenny.

«У меня двое детей, один их которых клинически уязвим. Мы получили три отрицательных ПЦР-теста и множество положительных экспресс-тестов. Через неделю пришел положительный почтовый ПЦР. Я зла», — поделилась @Fairyfitz.

У ряда пользователей возникли вопросы к компании, которая организует работу лаборатории, некоторые из них провели свои мини-расследования и выяснили, что фирме необоснованно выдали контракт на проведение тестирования, хотя она существовала всего несколько месяцев и была похожа на «полочную компанию» (создана и оставлена без активности. — Д. С.).

«Кто из прежних неопытных доноров тори или их друзей владеет компанией, которая управляет лабораторией?» — спросил @DamienSBS.

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«Интересно. Лабораторию возглавляет Immensa Health Clinic, главой которой является Андрэа Рипозати. Компания существовала меньше трех месяцев, у нее не было сотрудников, а в активах было 100 фунтов, когда ей дали контракт на £120 млн в октябре 2020 года. Никакого сайта, а юридический адрес в Мейфэре (престижный район рядом с Гайд-парком, Лондон. — Д. С.)», — выяснил @DamienSBS.

Пользователи напомнили, что этой компанией интересовались еще в 2020 году, когда бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок раздавал подобные контракты своим друзьям.