14 октября стало известно, что британский королевский двор ответил на письмо школьников из Севастополя, отправленное королеве Елизавете II летом. В письме фрейлины Филиппы де Пасс говорится, что королеву порадовал интерес детей из России к английскому языку. Конверт был отправлен по адресу: «Севастополь. Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Как уточняет ИА Красная Весна, на летнем кружке английского языка для школьников в «Малой академии наук» ребята написали послание Елизавете II, а учитель отправила его адресату. Через три месяца на письмо пришел ответ.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый», а также в телеграм-каналах депутата Рады Ильи Кивы и Apasov_ua. Многие отметили, что Крым является территорией России и нет ничего удивительного в указанном королевским двором адресе.

«На то она и королева», — пишет Natali.

«На таком уровне случайностей не бывает. Все ведь понимают, что если бы написала «Украина. Севастополь», письмо все равно бы дошло. Но написала — как написала…» — добавил Aleksandr I.

«Крым — это Россия!!!» — написал Дмитрий Р.

«Да поэтому она и королева. Молодец», — добавила Екатерина Ц.

«Рука Британии», — смеется Катерина Т.

«Всё верно она написала, Крым — это Россия!!!» — отметил один из комментирующих.

Carfax2 Елизавета II

«Вы верите, что королева знает про Украину? Она только СССР и помнит. Ну ладно, успокойтесь, это письмо не от королевы, а от помощницы Филиппы, пуканы расслабьте», — смеется Геннадий А.

«Королеве не положено знать про страны третьего мира. Они должны знать про нее», — добавил Goga.

«Да все уже давно признали Крым частью РФ!» — отреагировал Денис.

«И где она не права?» — не понимает Ирина.

«Я вам секрет открою — российские войска есть на всей территории России», — добавил Андрей П.

«Она что-то знает…» — пишет Pavel.

«Да что ж это такое? Что не день, то зрада?» — смеется Станислав Янович.

«Можно начинать каждый свой день с исполнения украинского гимна, потом проорать 100 раз, что «Крым — это Украина», повторять эти действия каждые 30−40 минут, даже можно дважды исполнять гимн и увеличить число выкриков про «украинский» Крым. Это не поможет, полуостров останется российским, это факт», — с сарказмом добавила Kseniya D.

«Это говорит о том, что со временем мировое сообщество признает так или иначе Крым российским, а точнее, многие, уже де-факто признающие, громко не говорят просто», — отметил Alexandr.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Вот и точки над «і», — добавила Svitlana.

«Сейчас фрейлину на «Миротворец» пристроят», — иронизирует Галина.

«Вот так потихоньку и все привыкнут», — пишет Елена А.

«Вы не поняли главное — международный почтовый сервис указывает, что Севастополь — это Россия, согласно индексу территории почтамта. А если точнее, с любой точки мира если вы отправите письмо в «Севастополь. Украина», оно просто не придёт, и напишут: нет такого города в Украине. Печально, но это уже всё», — пишет TEXHIK.

«Ничего необычного, просто королева Великобритании Елизавета Вторая прислала письмо в Севастополь. В письме Елизавета поблагодарила за весточку из России и написала, что рада изучению в школах английского языка. P. S. Жду официальной реакции украинских властей и разрыва дипломатических отношений с Великобританией! Или это будет официальным признанием после Англии уже российского Крыма», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Илья Кива.

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