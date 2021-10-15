Родители протестуют против экспресс-тестирования детей на COVID-19
Всё больше москвичей выступают против предложенных мэрией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Более того, чиновников обвиняют в откровенном подлоге. Встревоженные родители выяснили, что предлагаемые изделия для тестирования совершенно не подходят для работы с ними непрофессионалами, а кроме того, школы, в отличие от лабораторий, не приспособлены для работы с патогенными веществами высоких классов опасности.
В группе «Общественное движение «Родители Москвы» в соцсети Facebook в попытках привлечь внимание властей к проблеме, родители размещают фото с призывами остановить незаконное, по их мнению, экспресс-тестирование детей, а также призывают защитить свои гражданские права.
Как тут не вспомнить великого Шекспира с его «какая-то в державе датской гниль». Неожиданно, те самые группы, которые и составляют основу государства, вдруг стали крайне негативно об этом самом государстве отзываться.
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«Фактически этим приказом два гос. департамента наплевали на конституционное право, на НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ личности, ребёнка! Может, уже хватит позволять безграмотным чиновникам причинять нам «добро», у всего ведь есть свои пределы. Или оспариваем и отменяем незаконные приказы, или от своей безнаказанности они накреативят ещё не таких мер по нашему спасению», — убеждена Янина Л.
Кто-то искренне убежден, что массовое тестирование детей является прологом к их массовой вакцинации. Так считает Инна Л.:«Прелюдия перед обязательной вакцинацией. Тестирование послушания».
Разброс мнений достаточно широк. Одни мамы предлагают поехать и протестировать чиновников, другие, из тех, кто еще не полностью осмыслил происходящее, пытаются узнать мнение профильных специалистов.
«Что там они написали-то в штабе своём)) Тестировать может хоть учитель, хоть родитель, хоть старшеклассник сам себя)) — Кого лечить-то надо? А может родителям приезжать чиновников тестировать? (На камеру, как в пункте 1.7 приложения к свежему приказу по тестированию в школах)», — предлагает Анастасия Ф.
«А мнение отоларингологов есть? Лазить без нужды и тревожить слизистую — это норм? Сейчас осень, потом слякотная зима, промозглая весна. Климат у нас такой, и самое время для насморков и кашлей. Понятие стыда и совести чужды этим заигравшимся…», — вопрошает Анна Н.
Нашлись и те, кто сразу же выяснил, как и кем должны использоваться тесты. Чем не преминули поделиться с окружающими.
«Вот здесь инструкция к подобному тесту. Тест называется медицинским изделием, а нам говорят, что нет. Предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки), а нам опять говорят, что никакого забора биологического материала. Показания: для качественного определения наличия антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19. А нам опять говорят, что тестировать будут без признаков… Поле чудес в стране дураков», — сообщает Евгения З.
Некоторые проводят совсем уж неудобные для властей сравнения. Так, Ольга Ф. сравнивает происходящее сейчас с временами Великой Отечественной войны, и это сравнение вновь оказывается не в пользу действующей власти.
«Сейчас начнут тестировать тех, кто не возражает, наверняка у кого-то из класса тест окажется ложноположительным, и класс всё равно отправят на двухнедельный карантин, и родителям придется дома торчать как контактным. А если не делать тест, то в школу не пустят, а гулять-то можно, и родители на работу пойдут. А учебу и так, и так придется пропустить, вся надежда на репетиторов. И на каком основании нас лишают бесплатного образования? Режим повышенной готовности? Да даже в период Второй мировой школы работали», — пишет Ольга.
Можно и дальше цитировать сограждан. Вот только ничего принципиально нового к оценке властей и проводимой ими политики это не прибавит. Стоит лишь зафиксировать, что благодаря осуществляемой при попустительстве федеральных властей деятельности чиновников на местах пропасть между государством и обществом становится всё более непреодолимой.
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