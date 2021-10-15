Всё больше москвичей выступают против предложенных мэрией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Более того, чиновников обвиняют в откровенном подлоге. Встревоженные родители выяснили, что предлагаемые изделия для тестирования совершенно не подходят для работы с ними непрофессионалами, а кроме того, школы, в отличие от лабораторий, не приспособлены для работы с патогенными веществами высоких классов опасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

В группе «Общественное движение «Родители Москвы» в соцсети Facebook в попытках привлечь внимание властей к проблеме, родители размещают фото с призывами остановить незаконное, по их мнению, экспресс-тестирование детей, а также призывают защитить свои гражданские права.

«Вам не трудно надеть масочку? Это для вашего блага. Вы не могли бы соблюдать дистанцию? Этим вы помогаете людям. Всего один укольчик? Лучше два? Вы способствуете коллективному иммунитету.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ? ОН ЖЕ ОПАСНЫЙ БЕССИМПТОМНЫЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ.

Уйти на дистант и самоизоляцию всей семьёй, всем классом, всей школой? Без спасительного укола не появляться! Колоться регулярно на благо фармы! Без сертификатов и QR — вход воспрещён! Везде! Вы рабы. О вас позаботятся хозяева. Началось с масочки. Пока не потеряли все свои гражданские права, нужно это остановить.

Призыв Собянина С. С. проводить экспресс-тесты в школе, проект приказа Молоткова А. Б. не допускать без тестов до очного обучения не должны остаться без нашей реакции», — начало треда в родительской группе

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Как тут не вспомнить великого Шекспира с его «какая-то в державе датской гниль». Неожиданно, те самые группы, которые и составляют основу государства, вдруг стали крайне негативно об этом самом государстве отзываться.

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Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

«Фактически этим приказом два гос. департамента наплевали на конституционное право, на НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ личности, ребёнка! Может, уже хватит позволять безграмотным чиновникам причинять нам «добро», у всего ведь есть свои пределы. Или оспариваем и отменяем незаконные приказы, или от своей безнаказанности они накреативят ещё не таких мер по нашему спасению», — убеждена Янина Л.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Кто-то искренне убежден, что массовое тестирование детей является прологом к их массовой вакцинации. Так считает Инна Л.:«Прелюдия перед обязательной вакцинацией. Тестирование послушания».

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Разброс мнений достаточно широк. Одни мамы предлагают поехать и протестировать чиновников, другие, из тех, кто еще не полностью осмыслил происходящее, пытаются узнать мнение профильных специалистов.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

«Что там они написали-то в штабе своём)) Тестировать может хоть учитель, хоть родитель, хоть старшеклассник сам себя)) — Кого лечить-то надо? А может родителям приезжать чиновников тестировать? (На камеру, как в пункте 1.7 приложения к свежему приказу по тестированию в школах)», — предлагает Анастасия Ф.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

«А мнение отоларингологов есть? Лазить без нужды и тревожить слизистую — это норм? Сейчас осень, потом слякотная зима, промозглая весна. Климат у нас такой, и самое время для насморков и кашлей. Понятие стыда и совести чужды этим заигравшимся…», — вопрошает Анна Н.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Нашлись и те, кто сразу же выяснил, как и кем должны использоваться тесты. Чем не преминули поделиться с окружающими.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

«Вот здесь инструкция к подобному тесту. Тест называется медицинским изделием, а нам говорят, что нет. Предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки), а нам опять говорят, что никакого забора биологического материала. Показания: для качественного определения наличия антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19. А нам опять говорят, что тестировать будут без признаков… Поле чудес в стране дураков», — сообщает Евгения З.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Некоторые проводят совсем уж неудобные для властей сравнения. Так, Ольга Ф. сравнивает происходящее сейчас с временами Великой Отечественной войны, и это сравнение вновь оказывается не в пользу действующей власти.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

«Сейчас начнут тестировать тех, кто не возражает, наверняка у кого-то из класса тест окажется ложноположительным, и класс всё равно отправят на двухнедельный карантин, и родителям придется дома торчать как контактным. А если не делать тест, то в школу не пустят, а гулять-то можно, и родители на работу пойдут. А учебу и так, и так придется пропустить, вся надежда на репетиторов. И на каком основании нас лишают бесплатного образования? Режим повышенной готовности? Да даже в период Второй мировой школы работали», — пишет Ольга.

Протест против экспресс-тестирования детей на COVID-19

Можно и дальше цитировать сограждан. Вот только ничего принципиально нового к оценке властей и проводимой ими политики это не прибавит. Стоит лишь зафиксировать, что благодаря осуществляемой при попустительстве федеральных властей деятельности чиновников на местах пропасть между государством и обществом становится всё более непреодолимой.

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