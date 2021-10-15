Известие о том, что на 15 октября 2021 года в России вновь обновилось максимальное значение суточного прироста заражений коронавирусом, активно обсуждают в интернете. Некоторые люди просят СМИ не поддаваться панике и не нагнетать ситуацию, а скорее прививаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Психологический рубеж. Зачем нагнетать?» — делится мнением Светлана.

«Ну, а где же мнение переболевших? Где найти их комментарии? Лежавших в том ужасе. Которым пугают. Ищу не первый день. На всех возможных ресурсах. Нет их. Ни одного», — вопрошает Виталий Лялин.

«Очень мерзкая вещь. Родственники заболели. Никому такого не желаю. Делайте прививки!» — советует Алексей.

«Вот народ, не хотят прививаться, так хоть бы медицинский персонал пожалели. Вообще-то, непривитые должны сами уже своё лечение оплачивать. Время было», — отмечает Феликс.

Chitazdrav.ru Коронавирус

«Это называется естественный отбор, кто сделает — будет жить, кто не сделает — их проблемы», — считает Роман Рогачев.

«Если посмотреть на улице и в магазинах, то можно сделать вывод, что переболеть суждено практически всем», — отмечает Гость.

«Не приведи Господь — эпидемия чумы: всем антиваксерам трындец сразу. Может, оно и к лучшему — естественный отбор по Дарвину в действии. Иначе я уже просто не понимаю — это у нас народ такой тупой или его отдельные представители?» — рассуждает другой участник обсуждения.

«Болеют с прививкой, и никто этого не скрывает, только вот с прививкой болезнь переносится гораздо легче, и умирают привитые на уровне статистической погрешности», — отмечает Елена.

«Сейчас начинают болеть дети. У нас в школе много классов на дистанте. А если в школе учится более 1000 человек? Дети прибегают из школы в семью, едут на автобусе в гости к бабушке и дедушке, к репетитору, на тренировки. Вот и получается новый максимум с начала пандемии», — поделилась информацией Светлана (Алтайский край).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

«Многие здесь ни маски не собираются носить, ни вакцинироваться. Растаскивают заразу, заражают ослабленных и пожилых людей. И им на это плевать», — констатирует Мария Сергеевна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба, на 15 октября в России выявили 32 196 заражений коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем за всю пандемию.

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