Глава управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак на брифинге сообщила о том, что работодатель в республике имеет право после 18 декабря текущего года отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников без выплаты заработной платы. Она также сообщила, что если работодатель этого не делает и чиновники увидят, что работают невакцинированные жители, то работодателя могут наказать штрафами, согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контрольный

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Эта новость буквально взорвала социальные сети. За несколько часов после выхода данной информации в группах в социальных сетях жители оставили сотни возмущенных комментариев.

«Моя жизнь, мое здоровье, мой иммунитет, и только я решаю, что мне нужно», — этот комментарий поддержали более 250 пользователей соцсетей. Они уверяют, что невакцинированные здоровые люди не могут заразить никого.

«Заражают привитые, они после прививки 14 дней должны находиться на самоизоляции», — так считают более 150 пользователей.

«Как может человек, который не вакцинирован (то есть не носитель вируса) заразить кого-то! Это вас, вакцинированных, надо изолировать в каком-нибудь торговом комплексе и не выпускать к нормальным людям!» — с этим комментарием согласились более 80 жителей.

Порядка 180 человек поставили «лайк» этому комментарию: «А говорили — добровольная. Вы же кислород людям перекрываете».

Minzdrav.gov.ru Вакцинация против коронавируса в Башкирии

Кто-то поинтересовался: «А где же добровольная вакцинация?» — и на это получил ответ: «Это сказали ради того только, чтобы их потом не привлекли за нарушение прав граждан страны по Конституции. Дела делают руками марионеток на местах. Они и будут виноватыми стрелочниками в случае чего. А права человека — только на бумаге в Конституции».

«Все к этому и идет, ограничения стали жёстче, штрафы больше, если начали уже это писать, никуда не денется народ, пойдет прививаться, как стадо на убой», — с этим комментарием согласились несколько десятков жителей.

Более чем 60 пользователям стало интересно: «Что будет дальше? Непривитым кандалы и колодки наденут, пока они добровольно не привьются?»

«Класс! Значит, непривитые, заболев, заражают привитых! А привитые, которые умудряются заболеть после этой чудной вакцины, никого заразить не могут?» — недоумевают пользователи.

Жители призывают начать проверки с чиновников.

Кто-то уверен в том, что чиновники действуют не в интересах граждан, а из-за наживы: «Нечисть зашевелилась, почувствовали запах денег», «Идёт соревнование между регионами на получение медицинских грантов. Грант вручается тем, где больший процент привитых. На законы чихали».

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию

Пользователи предполагают, что «народ не от «короны» будет умирать, а от голода, поскольку совсем уже кислород перекрывают».

«Работодатели не имеют права составлять графики вакцинации. Это не входит в их обязанности, в трудовом договоре и уставе организаций и учреждений это не прописано. Во-вторых, они не медработники. По стране главным санитарным врачом России не объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такие документы обязаны обнародовать. А их нет. На местах совершают самоуправство ради получения грантов. Кроме того, нарушение прав человека по Конституции и закона. Отстранить на время, конечно, могут, да и то только тех, кто входит в специально указанные группы. Подавайте коллективные, грамотно написанные заявления в суд за нарушение прав. Пусть все суды будут завалены потоком таких заявлений. В прокуратуру обращаться бесполезно. Они поддерживают власть, а не народ», — пишет местная жительница.

Жители отмечают, что власти сами и не исключено, что специально провоцируют акции протеста, кто-то попросил организовать законный мирный митинг против принудительной вакцинации.

«Чем больше людей вакцинируется от ковида, тем больше заболевших. Это неизбежно вызывает вопросы, на которые сторонники тотальной вакцинации дают абсурдные ответы. Но получить правильный ответ очень просто — достаточно перестать воспринимать ковид как медицинское явление и начать относиться к нему как к политическому проекту», — считают пользователи.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Народ, что они с нами сделали?! Уже нашлись те, кто доносит чиновникам на сотрудников торговых центров, в которых, вопреки бредовым указам, пока еще пускают невакцинированных граждан. Как видно, повсеместное нарушение прав граждан ведет не к сплочению народа, а к выходу наружу одного из самых подлых и низких качеств человека: наушничества и стукачества», — возмутился житель.

В сети достаточно часто встречаются сообщения, подобные отчету жительницы Уфы: «Сегодня случайно совершенно (так получилось) объездила весь город. У всех на центральных дверях требования о QR-коде. Он у меня с собой. Была в «Меге», ТЦ «Затон», «Сабантуях», «5-ках» и на рынке. Так вот, в «Меге» сделали вид, что проверили, а на деле даже фамилию не сверили, в ТЦ «Затон» QR-код отсканировали. В других местах вообще ничего не проверяли. Сотрудники с теплодатчиком стоят, болтают. Но правила везде висят. А толку??? Смысл закрывать, если все равно кому надо — пройдут. Придете на проверку: все готово. Уйдете: будут стоять, болтать. А самое интересное: как сотрудники без прививок попадают на рабочие места? То есть им можно, а людям нет? Безобразие, честное слово. Мне обидно за людей, что не могут привиться: беременные, кормящие: их не прививают, отказывают, и медотвода нет. Инвалиды те же — что должны делать? И с другой стороны, обидно, что многие сделали, тяжело перенесли прививку, а в итоге все равно заболеют, потому что люди больные придут покупать продукты. Или приедут на работу. Или как? Думаете, в продуктовом нет носителей? Или на работах? Или уж все закрывать. И школы в том числе. Как в том году в апреле. Или уж не делайте из себя посмешище».

Кто-то сообщил о том, что в торговых центрах в Уфе уже были столкновения между невакцинированными жителями и охраной этих заведений: «Что происходит вообще с нами? Что вообще творится на свете? Охранники с посетителями конфликтуют, не пуская жителей внутрь».

В социальных сетях стали публиковать видео, на которых запечатлены конфликты между жителями и охраной, под такими заголовками: «В Уфе сотрудник МВД повалил на пол нарушителя масочного режима», «В Стерлитамаке дама без справки решила во что бы то ни стало пройти в ТЦ. На задержание «злостного нарушителя» пришло несколько человек с оружием», «Раньше люди из-за масок ругались, теперь из-за справок».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вход в торговый центр

Между тем сотрудники магазинов, которые расположены в торговых точках, нашли выход из сложившейся ситуации: они создали для покупателей новую услугу. Теперь они доставляют товары не только по городу, но и до входа в ТЦ: покупатель передает список нужных продуктов продавцу, и тот приносит их ко входу, где клиент уже все оплачивает.

Кроме этого, в Уфе вакцинированные граждане предлагают свои услуги невакцинированным по приобретению всего необходимого в торговых центрах города.

При этом член совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Азамат Галин на итоговом заседании действующего состава этого совета сообщил, что объём продаж в торговых центрах региона снизился на 65 процентов после вступления в силу второго пакета ограничений в Башкирии.