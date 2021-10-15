Заявление о неминуемой капитуляции Украины перед Россией, которое сделал депутат Верховной рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь»), активно комментируют в Сети. Люди в основном иронизируют: зачем России нахлебники? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Не верю! Сейчас Фарион напялит камуфляж и поведет войска на Москву», — смеётся Александр Грамов.

«Удивляет: есть же на Украине разумные люди, но почему народ Украины выбирает для себя антироссийских правителей?» — вопрошает Виктор Асташкин.

«О, как запели! Не забыли Россию спросить: нужна ли нам эта капитуляция? Марш в Европу — ныть и клянчить!» — иронизирует Виталий Буханцев.

«Даже не мечтайте! Нам не нужны захребетники, умеющие только скакать», — делится мнением Юрий Сормат.

«Газ продается на бирже СПб, нужно — покупайте, не нужно — по реверсу качайте… повторяю, нехватка газа — проблема украинского скомороха и его массовки», — считает Алексей Саитов.

«А как же на танке по Красной площади? Передумали?» — иронизирует Светлана.

«Не мешайте националистам, они хотят замёрзнуть…» — пишет Александр Белой.

«Нет уж, ребятки. Сами, всё сами. Хватит за счет России жироваться, вечные халявщики», — замечает Александр Виноградов.

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«Может быть, конечно, договариваться с Россией будут преемники этой оголтелой шайки, которая узурпировала власть на Украине… Я не спорю… Но лично моё мнение, что договариваться по-настоящему с Россией будет новое поколение украинцев и налаживать добрососедские отношения с нашей страной.

Но есть два условия. Прежде всего Украина должна сама сохраниться в тех границах к тому времени. И второе, молодежь могут к тому времени превратить в откровенных русофобов. Тогда разговаривать будет просто не с кем. Политики, которые сейчас у власти, тем более на разговор не способны… никак», — поделился мнением Павел Герасимов.

«Европе сдались, Америке сдались, России сдадутся… Кто следующий? Не Украина, какая-то бесприданница. Может быть, проще переизбрать власти?» — предлагает Алексей Степанов.

«Готовьтесь тогда, уже начинайте сами по-тихонечку по тюрьмам рассаживаться», — поддерживает Ольга Горнячева.

«Не надо их захватывать, а потом кормить. Пусть сами разбираются со своей страной. Они с пеленок учат ненавидеть Россию», — считает Валентина Агеева.

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«Капитуляция произойдёт, и судить будут всех чиновников вместе с их миллиардерами, как судили фашистов после войны», — отмечает Дмитрий Лавренцов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «экономически и энергетически» капитуляция Украины неизбежна, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил в эфире телеканала «Первый независимый». По его словам, нормализация диалога с Россией ещё возможна, однако этому не должны препятствовать украинские националисты.

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