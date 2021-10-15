Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии объявила в стране режим повышенной готовности из-за энергетического кризиса. Об этом сообщил журналистам после заседания комиссии министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах издания «Шарий.net», а также на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что этого стоило ожидать.

«Ну, растирайтесь русофобией, грейтесь ею», — отреагировал Grazer G.

«Обратитесь к румынам», — пишет Алексей Д.

«И только в Украине тарифы заморожены и газа с углём «навалом». Кстати, братская Молдова, обращайтесь, можем отсыпать где-то 50 метров кубических газа и полтонны угля, ну, пока есть…» — с сарказмом добавил Валерий Б.

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«Скачите выше, скачите сильнее — движение согревает!» — с сарказмом отметил Эдуард С.

«Запад поможет… как и Украине, главное, громче орать: «Путин «виноват», — написал Юра К.

«Ничего личного, только бизнес», — отреагировал Александр К.

«Как только приходят к власти проевропейские — хана энергетике, соответственно, и всей экономике», — пишет Виталий К.

«Что плохого нам сделали молдаване, что всех так веселят их неприятности?» — не понимает Василий И.

«А у нас что, лучше?..» — спросила у Василия И. Светлана М.

«А кто сказал, что «веселят»? Возмущают, что дурака валяют», — в свою очередь ответила Василию И. Эля С.

«Россия «будет» и дальше «шантажировать» всю Европу, потому что все на газовой игле», — считает Николай Г.

«И так можно назвать. Мы как бы слезли с той иглы. Что хорошего? Ничего! Пропадаем…» — ответила Николаю Г. Эля С.

«Россия все долгосрочные договора выполняет, а то, что Запад сам все профукал, — это их проблемы. Газ идёт через «Турецкий поток», Украину и по СП-1, сколько в договоре прописано, столько и поставляет, она не резиновая», — ответил Николаю Г. Павел К.

«Сами сотворили такую ситуацию, а теперь «виновата» Россия. За свое предательство нужно платить», — отреагировала Лариса Б.

«А чего им ждать? У них очередь за их газом. Не захотят одни, другие с удовольствием купят. На Китай трубопровод начали проводить, кажется. А Китай всё съест, лишь подавай», — отметила Эля С.

«Трубопровод в Китай построен и работает уже несколько лет, если вы не в курсе», — ответила Эле С. Татьяна В.

«Тоже отказались от долгосрочного договора с Газпромом в угоду евродурам? Ну да флаг им в руку, продолжайте подставляться!» — пишет Маргарита Х.

Gazprom-neft.ru Газпром

«Венгрия заключила долгосрочный контракт на 15 лет. И все довольны. Получают теперь дешёвый газ», — добавила Любовь О.

«Хотели в Европу? Скажите Санду спасибо», — отреагировала Лидия А.

«Походу, норм. все доскакались. Ща попляшете…» — написал Алексей М.

«Так молдаване же ж в Европу идут — пускай там и требуют дешёвый газ», — отметил Владимир Ц.

«Потому, что нужно определиться — либо воевать, либо торговать…» — подытожил Сергей Ч.

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