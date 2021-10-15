В Белгородской области с 14 октября ввели QR-коды для посещения общественных мест. По данным руководителя регионального управления Елены Оглезневой, за неделю заболеваемость увеличилась на 25%, показатель на 100 тысяч населения в регионе составляет 110.

QR code

«По ежесуточному приросту заболеваемости мы несколько ниже, чем общероссийский показатель, но тем не менее цифры растут очень стремительно. Вирус «Дельта», который пришёл к нам летом, характеризуется большей заразностью и скоростью репродукции. Сейчас он быстрее размножается в организме человека — с момента заражения до начала клинических проявлений проходит меньше времени. Если раньше условный больной мог заражать 3−6 человек, то сегодня это уже 6−9, а инкубационный период составлял от 7 до 14 дней, сейчас он сократился до 4−7 дней. О массовом закрытии школ на карантины или введении каникул раньше срока речи сейчас не идёт, несмотря на отдельные случаи введения дистанционного обучения», — сказала главный санврач на брифинге.

В новых реалиях предстоит работать библиотекам, музеям, выставочным залам, театрам, кинотеатрам, бассейнам, фитнес-центрам и прочим учреждениям досуговой, культурной и спортивной направленности.

«В ресторанах «короны» нет, а в кинотеатре или бассейне — есть», — замечает Кирилл И.

«А особенно в библиотеке, там самое большое столпотворение в наше время», — соглашается Диана К.

Библиотека

«Уважаемый губернатор! Вы хоть понимаете, что эти меры не имеют отношения к борьбе с вирусом? Вам не стыдно людей, которые вас выбрали, лишать досуга?» — обращается к главе региона Наталья Р.

«Это не губернатора забота. Посмотрите на Курск и Воронеж — распоряжения по кодам одинаковые почти одновременно вышли. Стало быть, непопулярное действо прямиком сверху идёт», — считает Селена Г.

В соцсетях белгородцы вспоминают отчётность властей по вакцинации населения — два компонента вакцины получили свыше 720 тысяч жителей из общих 770 тысяч заявок, «группы риска» привиты практически на 90%.

«У нас привито 70% граждан, область в лидерах по вакцинации. Почему меры усиливают, а не отменяют? Вакцина не работает или показатель ложный?» — спрашивает Кирилл И.

«Меры не имеют ничего общего с борьбой с ковидом, меры для увеличения показателей вакцинации. Ну и бедный бизнес. Опять», — пишет Дарья П.

«Людей на слабо проверяют. Согласишься на это, власть потом ещё придумает, как в правах ограничить», — уверена Оксана Ф.

«Мы, конечно, не заставляем, и все добровольно, но мы таки заставляем», — намекает Вера А.

Пользователи отмечают, что до сих пор не отлажен механизм получения QR-кодов.

«Прививку сделала ещё в июле, а на «Госуслуги» ничего не пришло, а у меня билеты куплены. Сейчас позвонила в филармонию, сказали, что справка не прокатывает. Мне подсказали, что надо ехать в МФЦ и брать распечатку. Попробую, если не получится, то придётся сдавать билеты», — ищет выход Елена К.

«Прививку делают в два этапа, код выдают после второго. Что делать, когда уже сделал первую прививку (при этом никаких документов не выдавали, только запись на «Госуслугах»), а идти куда-то надо?» — вариант проблемы у Татьяны Н.

«А как быть тем, у кого официальный медотвод?» — не понимает Анастасия Ч.

Жители подбадривают друг друга — в постановлении нет заведений общественного питания и торговых центров.

«Главное, на общепит не распространяется, смех, да и только! Как в прошлом году, до 23:00 работайте, а потом нельзя, — смеётся Елена В. — Опять ковид избирательным стал? В ресторанах и столовках не распространяется, а в спортклубах и бассейнах просто валит с ног! Все бегом из фитнес-центров и бассейнов в кабак! В «здоровом теле здоровый дух»! Цирк, показуха, лишь бы Москва похвалила! Прогиб в поясничном отделе! Противно до тошноты от того, что нас держат за полных идиотов, быдло и безвольных баранов».

«Я заплатила за абонемент фитнес-центра, и теперь мои деньги сгорят без QR-кода? Какое право имеет правительство области на мои оплаченные деньги фитнес-центру и какая статья ГК РФ ограничивает мои права и возможности?» — возмущается Galina V.

Kurganobl.ru Фитнес-центр

«Особенно возмущает QR-код на спорт. Спорт — это же про здоровье. Ни один больной не пойдёт в спортзал. Он там просто не сможет заниматься. Сознательное снижение иммунитета. Если бы волновались о здоровье — навели бы порядок с общественным транспортом и построили ковидный госпиталь», — предлагает Татьяна В.

«Двойные стандарты. Первое, что надо закрывать, если закрывать, — общественный транспорт, там люди впритык прижимаются», — уверен Юрий В.

«Логика у них где?» — интересуется Татьяна З.

«Логика властей — не вакцинирован, значит, заразен», — объясняет Юлия С.