Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил 12 октября, отвечая на вопросы СМИ, что «Китай усилил запугивание и угнетение Тайваня и прочих партнеров и союзников. В том числе активизировал военную активность возле Тайваня, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Это дестабилизирует обстановку и может только увеличить риск ошибочной оценки».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что Тайвань является китайским и сейчас не время Соединенным Штатам делать безответственные замечания. Соответствующие меры Китая являются законными и разумными мерами по защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности страны, а также ее собственных прав и интересов. Соединенные Штаты должны серьезно отнестись к позиции и озабоченности Китая, строго соблюдать принцип единого Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и прекратить безответственные замечания по Тайваню и морским вопросам.

Китайские пользователи Сети также не остались в стороне и высказали свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

«Такое впечатление, что Соединенные Штаты ничего больше не делают, кроме как весь день увлечены различными проблемами в других странах и внутренних регионах», — заявил «Я ваш головокружительный парень».

Whitehouse.gov Джозеф Байден

«Да, Соединенным Штатам все равно до жизни и смерти своих граждан, они действительно заботятся обо всем, кроме этого…» — отметил «Большой взрыв Цинь».

«Давно пора уже прекратить политику благоприятствования Тайваню и ввести военное эмбарго на Тайвань!» — уверен «Толстая панда должна летать».

«Нужно прекратить политику всех преимуществ относительно Тайваня, который является главным приоритетом! На материке зарабатываются большие деньги, а потом против материка покупается много американского оружия!» — заметил пользователь «Полгода».

В каком-то смысле Тайвань в этом контексте является чем-то вроде Украины для России. Без прямых параллелей, безусловно. Украинский режим существует только потому, что Россия позволяет ему существовать, не проводя мер удушения, для чего достаточно было бы отказаться от всех торгово-экономических отношений. Ту же проблему затрагивают и китайские пользователи, только относительно Тайваня.

«После воссоединения рекомендуется перераспределить административную территорию острова для детайванизации. Местные города и округа не должны подчиняться другу, а центральное правительство должно установить вертикальную юрисдикцию над всем», — заявил Qo Si 8 Badaxe 3oQ.

«Общественное мнение уже заложило прочный фундамент. Надеюсь, что тайваньский вопрос будет решен в ближайшее время. Объединение, объединение, полное объединение!» — отметила «Норвежская спичка».

«А что толку? Каждый день этот говорят. Это как в нашем национальном футболе… можно сколько угодно его ругать, но лучше играть от этого никто не начинает!» — возразил Ilvbryant.

«Я действительно патриот и поддерживаю правительство, но такие неопределенные протесты действительно утомляют меня. Я не хочу снова видеть подобные новости», — возмутился «Кусок записи».

Тайбэй. Тайвань

«Соединенные Штаты — это старая лиса. Она надеется, что материк и Тайвань всегда будут поддерживать эти деликатные и разрозненные отношения. Как старая пара, они каждый день бьют и ругаются друг с другом под одной крышей, в то время как Соединенные Штаты продают им палки для битья», — заметил «Две праведные лошади»,

Китайцы, судя по комментариям, уже устали от тяни-толкай с Тайванем и надеются, что нынешняя власть во главе с председателем Си Цзиньпином, наконец, решит тайваньский вопрос. Судя по всему, к этому стремится и сам товарищ Си. Примечательно, что в последние годы и особенно месяцы активность Китая близ Тайваня резко усилилась, как и военное присутствие. Общественное мнение Китая, судя по всему, уже готово поддержать объединение страны, а власть, видимо, будет дожидаться удобного момента. Еще лет десять максимум у нее есть.