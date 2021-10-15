Известие о том, что самым худшим последствием пандемии COVID-19 может стать селекция людей, взбудоражила социальные сети. Люди полагают, что речь действительно может идти о естественном отборе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация в Москве

«Естественный отбор возобновляется?» — вопрошает Ирина.

«Как обычно, истерика на пустом месте. Так всегда было, и так будет. Естественный отбор никто не отменял. Только к нему стали относиться, как к чему-то нацистскому и несправедливому (в современном обществе даже разделение на м/ж стали считать неправильным, заигравшись в толерастию). Между тем это природный процесс», — считает D.

«В практически всех развитых странах, имеющих доступ к вакцине, количество вакцинированных приближается к 70%, что позволяет победить пандемию. И только в России с ее четырьмя вакцинами уровень вакцинации не превышает 35%. Как результат — резкий всплеск заболеваний и смертей. Я просто поражаюсь, с каких это пор в России стали бояться вакцин?

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Ведь в СССР уровень вакцинации от основных самых опасных болезней был один из наивысших во всем мире. Как за 20 лет народ настолько отупел, что готов помирать, но только не вакцинироваться? Люди, вы идиoты?» — задаётся вопросом Виталий.

«Пока что горит Европа и Америка, в Средней и Южной Азии и Африке болеют на порядки меньше. Но из статьи так и непонятно: что же ждет Россию в самом плохом варианте», — отмечает R.

«Из всего этого можно сделать вывод — человечество не может отключить естественный отбор, даже при всём желании и достижениях медицины. Какие-то группы людей будут меньше размножаться и со временем вымрут, останутся приспособившиеся. Эволюция будет продолжаться», — приводит довод С.

«Если вспомнить историю в части глобальных эпидемий, то всегда находились противники лечения этих эпидемий. И больных камнями закидывали, и госпиталя сжигали с больными, и что только не вытворяли. Но это было в «каменном» веке. Сегодня медицина вышла на совершенно другой уровень, и от прививок никто не умирает. Кто-то продолжает утверждать, что у прививок серьёзные последствия …, а оглянуться вокруг себя — что, не судьба?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Нужно реально смотреть на возникшую проблему, а не рассусоливать. Есть возможность привиться и избежать заболевания — так прививайтесь. Нет желания, против прививки, нет никаких отводов со стороны здоровья — лечить таких на платной основе. Вот и всё. Заболел, не привит, нет и не было противопоказаний к прививке? — вылечили и счёт на косарей 300 выставили. Вот пусть не прививаются дальше. Делов-то», — считает Александр Б.

«Для чего смотреть статистику, достаточно просто посмотреть вокруг себя и понять, что от прививки никто не умирает», — предлагает Марат Аксёнов.

«Если медицина вышла на принципиально другой уровень, почему она не может победить обычный вирус уже полтора года? Не просто победить, а даже изобрести лекарство?» — вопрошает С.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что самый плохой вариант развития пандемии коронавируса в России и мире с точки зрения эволюции — это селекция людей, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.