Введение системы QR-кодов в Новосибирской области не оставило равнодушными омичей. Жители Омской области активно обсуждают это событие в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Напомним, система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, будет действовать в Новосибирской области с 8 ноября при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.

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«Думаю, что все регионы в этом списке. Не мечтайте, что нас минует эта участь», — комментирует подписчица паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Лариса К.

«К чему спорить и хамить друг другу! Все равно все прививаются, хотя много рассуждений!» — отметила Ольга М.

Роман И. считает, что в Омской области такую систему, скорее всего, вводить не будут, так как это, «в отличие от Новосибирска, просто технически невозможно». Он рассуждает, что в Омской области за последние три года «народ изрядно обнищал», и у многих просто «нет телефонов с поддержкой данной функции, либо вообще кнопочные телефоны старых моделей».

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«В Москве эту штуку уже отменили», — пишет Ирина К. «Не проблема будет по новой ввести», — отвечает ей Kirill T.

«С «кнопками» хожу… Если что… Какие коды?! У многих по два-три телефона… Смартфон и «кнопки» про запас», — отметил Павел К.

«Само собой введут. Это же такой сильнейший толчок, чтобы население побежало вакцинку вкалывать», — считает Serg G.

«Ну введут и введут. Что тут такого? Вообще не трудно код показать», — подчеркнул Евгений К.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция. Омск

«Введут везде», — подытожил обсуждение Александр Л.

Добавим, по состоянию на 14 октября в Омской области был подтверждён 89 731 случай заражения коронавирусом, выздоровели 70 802 человека, скончались 2310 ковид-пациентов.

Что касается вакцинации, от коронавирусной инфекции в регионе привито 644 683 человека. Оба компонента вакцины получили 546 569 человек.

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