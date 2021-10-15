Состоявшийся визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Армению нельзя относить к событиям ординарного значения. По многим причинам. За 30 лет армянской независимости Ереван не посещали индийские политики такого уровня, хотя отношения между двумя странами так или иначе поддерживались.

МИД Армении Главы МИД Армении (слева) и Индии у мемориала жертв Геноцида армян

В апреле 2017 года в Ереване побывала делегация, возглавляемая вице-президентом Индии Мохаммадом Хамидом Ансари. Армянское издание Yerkir квалифицировало тот визит как «разведывательный», в ходе которого Нью-Дели не просто проявлял интерес к региону, но и «пытался понять потенциал, глубину и направления сотрудничества с Арменией с целью определения перспектив углубления отношений». В частности, Ереван в тот момент говорил о проекте, который «позволит из Индии через территорию Армении осуществлять мультимодальные транспортировки в Россию и европейские страны и в обратном направлении — быстро и по доступным ценам». Он был завязан на концепцию «транспортного коридора Север — Юг» в Армению, в котором Индия выступает в роли одного из учредителей проекта.

МИД Армении Министр иностранных дел Индии прибыл в Армению

Но потом образовалась пауза, стремления Еревана усилить индийское направление оказались безуспешными. Хотя Нью-Дели еще в 2016 году подписал с Тегераном десятилетний контракт на оснащение и эксплуатацию порта Чабахар (Чахбехар) в Оманском заливе, дальнейших шагов в реализации торгового маршрута Индия — Иран — Армения — Грузия не было сделано. На наш взгляд, проблема заключалась в том, что Нью-Дели не был готов к «кавказскому броску», занимаясь выстраиванием «первого» и «второго» колец по своему внешнему периметру. Сейчас изменилась геополитическая ситуация, что и привело главу МИД Индии в Ереван. Причем происходит это на фоне становления военно-политического альянса Турция — Пакистан — Азербайджан. Поэтому не исключено, что в Нью-Дели стали подумывать о создании геополитического противовеса с включением в него Армении.

«Честно говоря, я тоже был очень удивлен, узнав, что ни один министр иностранных дел Индии не посещал Армению, — говорил в Ереване глава МИД Индии. — Хочу заверить вас, что даже если не случилось то, что должно было случиться раньше, сегодня мы уделяем большое внимание нашим потенциальным отношениям». Это, как считают некоторые армянские эксперты, может изменить «десятилетиями установленный, хоть и хрупкий, но баланс сил и интересов как минимум в плане международной логистики в Закавказье, имеющем выход к Черному морю, и заканчивая побережьем Персидского залива, Аравийского моря и Индийского океана». Не случайно они усматривают главную подоплеку посещения Армении руководителем внешнеполитического ведомства Индии в истоках конкурирующих двух огромных транспортных узлов: первый на территории Ирана (Чахбехар), второй — на 200 километров восточнее, уже на территории Пакистана (Гвадар), вписывающиеся в сценарий коридоров будущей дороги Север — Юг.

МИД Армении Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Ереван

Но проблемы у Нью-Дели возникают не только с альянсом Турция — Пакистан —Азербайджан, но и с Китаем. Ведь пакистанский Гвадар в реальности принадлежит китайскому капиталу, а идея продвинуть именно «пакистанский участок» на дороге Север — Юг принадлежит Пекину. В то же время, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян, после подписания с Ираном соглашения, касающегося инициативы «Персидский залив — Черное море», появится новый логистический маршрут, который через Армению должен связать иранские порты с грузинскими. В реализации соглашения заинтересованы, кроме Индии, и Болгария с Грецией. Мы это к тому, что позиция Нью-Дели и его реальных и потенциальных союзников в формирующейся глобальной логистической системе вступает в жесткое противостояние с аналогичными китайскими проектами. С учетом наличия у Индии противоречий с Китаем неудивительно, что американцы не прекращают попыток вовлечь Нью-Дели в свою систему глобальных альянсов.

МИД Армении Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Ереван

Однако пока мы наблюдаем всего лишь стремление Индии «прощупывать» ситуацию в Закавказье. Она произносит много общих фраз о том, что ее политика в этом регионе должна исходить из экономических интересов, но никто не знает, появится ли у Нью-Дели «кавказская стратегия», впишется ли он в ее «третье кольцо», представляющее собой всю мировую арену, где Индия будет пытаться занять место одной из великих держав, ключевого игрока в вопросах международного мира и безопасности. Поэтому вопрос о том, является ли визит Джайшанкара в Ереван мероприятием протокольного уровня или он станет началом нового этапа в двусторонних отношениях, остается открытым. Нью-Дели дает понять, что рассматривает Ереван в качестве стратегического партнера. Что же касается Армении, то ей еще предстоит тщательно проанализировать свои перспективы в случае участия в «большой игре», выходящей далеко за пределы Кавказского региона.