Один из главных республиканцев палаты представителей США Том МакКлинток предупредил об «экстренной» террористической угрозе для Штатов после освобождения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысяч заключенных с авиабазы Баграм в Афганистане, включая террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убившего 13 американских военнослужащих. Предполагая, что освобожденные преступники могут попытаться проникнуть в США через «дырявую южную границу», МакКлинток требует от администрации президента Джо Байдена предоставить план по устранению угрозы.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

МакКлинток, который является членом подкомитета палаты представителей по иммиграции и гражданству, написал 14 октября письмо министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, предупреждая, что освобожденные заключенные могут попытаться попасть в США через Мексику с целью совершения терактов, которые они начали в Афганистане.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили потенциальную угрозу под соответствующей публикацией Fox News.

«Я очень сомневаюсь, что в этой стране есть хоть один разумный человек, который еще не понял, что это проблема. Это проблема не «ЕСЛИ», а проблема «КОГДА». Всеми возможными способами это правительство сделало нашу страну настолько небезопасной для граждан, что это тяжело не осознать. Когда подавляющее большинство граждан решает, что пора брать оружие для похода в продуктовый магазин, это означает, что пришло время менять наше правительство», — пишет lilwhiteoldlady.

«Когда здесь возобновятся стрельба и взрывы исламского террора, Джо Байден будет нести прямую ответственность и предстанет перед судом по обвинению в массовых убийствах», — отвечает Freddie_Atlas.

Radulescu Andrei Террористы

«К сожалению, потребуется эпическая трагедия и гибель бесчисленного количества американцев, прежде чем сторонники Байдена действительно признают провалы этой администрации», — указывает Focused926575.

«…могут попытаться проникнуть в США»? Я практически уверен, что они уже проникли, будь то через южную границу или с помощью эвакуации из Афганистана. Вероятно, в данный момент они пробираются в наши кварталы, замышляя следующее 11 сентября. Джо Байден виновен в этом», — пишет truthserum60.

«Не обманывайте себя, друзья, тысячи террористов уже здесь. Даже некомпетентное ФБР говорит, что по всей Америке есть сотни «спящих ячеек», — рассказывает grimreaper2021.

«Грустно и досадно, что об этом заговорили, но уже поздновато. Если бы эта администрация слушала и слышала и была достаточно ответственной, чтобы принять совет, то проблем бы не было», — считает eagleeye5.

«Если бы они что-то предприняли, их собственная партия съела бы их живьем. Эти новые прогрессивные демократы хотят открытых границ. Легко и просто», — отвечает righteouscarrot.

«Слово о решимости этих террористов: если бы им пришлось ввозить в эту страну огнестрельное оружие по одной штуке за раз и на это ушло бы несколько лет, они бы это сделали. Мы знаем, что здесь уже есть «спящие ячейки», и нас ждут непростые времена. Мы определенно не можем доверять нынешнему правительству, потому что оно не защищает наших граждан», — указываает 6.5gren608.

«Это неудивительная новость. Любой человек с мозгами может понять, что мы открыли нашу страну для нападения, выпустив террористов и открыв доступ к нашей границе для всех желающих по всему миру. Один плюс один равно два. А когда произойдет что-то плохое, Байден выступит перед страной со словами: «Мы не ожидали такого развития событий», а за ним последует Джен Псаки со своей риторикой «вот что имел в виду Джо». Судя по тому, как всё развивается, можно с уверенностью сказать, что следующие 3+ года Байдена не будут скучными. Надеюсь, к тому времени от страны останется достаточно места, чтобы кто-нибудь смог снять об этом фильм», — комментирует trinity5657.

«Более 1 млн иммигрантов вошли в наши города за последние 8 месяцев. Каждый месяц границу пересекает больше иммигрантов, чем создается рабочих мест в Америке. Трамп был стеной. И это было хорошо. Только неосведомленный дурак думает, что открытая граница — это хорошая и устойчивая вещь», — негодует ratsplus.

«Можно было бы предположить, что такая ситуация заставит правительство выпустить официальное предупреждение о терроре. Конечно, отрицание того, что существует пограничный кризис, и самовосхваление по поводу того, насколько «успешным» был вывод войск из Афганистана, противоречит этому. Я надеюсь, что правительство хотя бы что-то сделает с существующим потенциалом террористических атак. Если им нужно сохранить лицо, не говоря нам об этом, хорошо. Но, пожалуйста, всё равно готовьтесь к этому, ради безопасности нашей страны», — комментирует trinity5657.

Surian Soosay Терроризм

Напомним, что два взрыва прогремели рядом с аэропортом Кабула 26 августа, убив десятки людей, в том числе 13 американских военнослужащих. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как посольство США в Афганистане предупредило о неизбежном нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посоветовало своим гражданам держаться подальше от аэропорта. Атаку совершили два террориста-смертника на дороге, которую тысячи иностранных граждан и сотни тысяч афганских союзников использовали, чтобы попасть в аэропорт Кабула и выбраться из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.