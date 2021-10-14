Заявление министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну о том, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии объявила в стране режим повышенной готовности из-за энергетического кризиса, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 октября в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Газ нужен исключительно с молекулами демократии, а российский газ грязный и тоталитарный, поэтому обращаться за помощью следует исключительно к Европе. Кстати, какие там нынче цены на газ?» — издевается Ада П.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Многие пользователи пришли к выводу, что энергетический кризис в Молдавии стал ожидаемым результатом антироссийской политики президента Республики Майи Санду, чьи действия шаг за шагом уничтожали экономические связи с Российской Федерацией.

«Эй, молдаване, чего молчим? Во время выборов у себя в стране вы так рьяно рвали пятую точку за Майю Санду. Даже теперь будете её поддерживать? Даже в холодной квартире без газа? Лишь бы назло России?» — задаётся вопросами Виталий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за украинцами теперь назло России готовы отморозить себе уши и молдаване. Это происходит потому, что правительство республики выбрало курс на эскалацию отношений с Россией, пишут граждане.

«Русофобия — это очень дорогое удовольствие, не всем оно по карману. Ну, товарищи молдаване, теперь кушайте, пожалуйста, плоды своей ненависти по отношению к Российской Федерации», — обращается Елена Д.

Presedinte.md Майя Санду

Часть людей считает, что Молдавия ещё обладает ограниченным запасом времени на то, чтобы в ускоренном порядке извиниться перед Москвой за своё поведение и попросить оказать помощь в виде экстренных поставок голубого топлива в республику.

«Я, если честно, вообще никаких проблем или серьёзных препятствий для Молдавии не вижу. Просто откажитесь от своей русофобии и заключайте на здоровье контракт с Газпромом на поставки газа по очень и очень выгодным ценам. Чего маяться дурью? Посмотрите, что с ценами на газ в Европе происходит! Это же вам ваши ляхи и устраивают козни!» — указывает Tatiana T.

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавия предпочла дружбе России слияние с Румынией. Вот только никто не учёл того, что этот путь включает в себя как бедность, так и бесконечные унизительные просьбы о помощи.

«Я так понимаю, что просьбы Молдавии о помощи с газом со стороны Румынии говорят о том, что Румыния теперь для Молдавии главный брат, зять, отчим? Продешевили вы, конечно, господа молдаване. Не ожидали от братской республики такого подвоха. Ну что же, дело ваше», — обращается Марина Р.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Отдельные комментаторы отмечают, что есть и другие примеры, когда республики бывшего СССР ценят отношения с Россией и не отказывают себе в удовольствии заключать разного рода контракты с Москвой.

«Несмотря на то, что Азербайджан самостоятельно себя нефтью обеспечивает, он не отказывается от сотрудничества с Россией. Например, «Лукойл» заинтересовался альтернативной энергетикой в Азербайджане и, думаю, что такое энергетическое партнёрство будет реализовано. Почему другие республики бывшего СССР так себя глупо ведут? В этом же нет никакого смысла!» — пишет Алёна Б.

Напомним, 13 октября министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил журналистам о том, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии объявила в стране режим повышенной готовности из-за энергетического кризиса.