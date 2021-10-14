Провокационное заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисида, заключающееся в том, что российские Курильские острова якобы принадлежат Японии и Токио обладает над Курилами суверенитетом, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

«Что его слушать? Пускай себе гавкает, а Курилы как были российскими, так таковыми и останутся», — убеждён Евгений Н.

Многие пользователи призвали вообще не обращать внимания на подобные агрессивные выпады со стороны премьер-министра Японии. Другие же отмечают, что с мнением Токио приходится считаться, потому что это сильный геополитический игрок.

State.gov Фумио Кисида

«Япония — одна из влиятельных держав в Тихоокеанском регионе. И союзники у них не мальчики для битья. К заявлению японских политиков надо серьезно прислушиваться. Бояться не надо. Готовиться нужно», — считает Gennady B.

Некоторые комментаторы отмечают, что своим провокационным заявлением японский премьер-министр наращивает неопределённость в отношениях с Россией.

«Современный мир перестал быть предсказуемым, последовательным в рамках правил и законов. Ещё не успев прогреть своей задницей кресло премьера, начал с глупостей. Почему-то все считают себя вправе диктовать Российской Федерации условия. Такое ощущение, что историю просто забыли. Как и забыли японцы, кто именно сбросил атомные бомбы на их мирные города», — отмечает Влад О.

Часть людей считает, что Япония такое большое внимание уделяет конфликту с Российской Федерацией, совершенно забывая при этом, что она до сих пор находится под сильнейшим влиянием со стороны Соединённых Штатов.

«А 1945 год не забыли?! К России претензии постоянно предъявляете, а как насчёт США? Япония простила ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки? Сколько человек погибло? А ведь никто не ответил за этот «подвиг» американской армии, американского правительства. Япония потеряла своё лицо, когда стала вассалом Соединённых Штатов. На своей территории содержат американские военные базы. Вас никто не уважает, никто с вами разговаривать не собирается. Сначала освободитесь из-под американского ига, тогда, быть может, разрешим вас приезжать на Курилы с туристическими целями», — указывает Марина П.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. Август 1945

Ряд пользователей указывает на то, что Курилы достались России не случайно, а потому что Япония напала на Советский Союз. Именно этот фактор является причиной нахождения суверенитета над островами у Российской Федерации.

«Генетическая гордыня непереубеждаема. Проиграли — отдайте и больше не играйте. Если снова проиграете, то снова отдадите. Удача — это когда не теряешь то, что имеешь. Курилы теперь принадлежат России. Так распорядилась история. Пересматривать эту историю японцам никто не даст», — пишет Shakhabuddin M.

Нашлись и те, кто убеждены, что Японии пора понять, что если всё продолжится в том же духе, то ни о каком диалоге говорить больше не придётся.

«Судя по всему, надо этому японскому чиновнику жёстко и чётко ответить по поводу того, что Курилы никогда не будут японскими. А чтобы ответ был убедительнее, следует прекратить с ними разговаривать на эту тему. А может быть, и вовсе разговаривать», — предлагает Андрей М.

Напомним, 13 октября вступивший в должность премьер-министра Японии Фумио Кисида сделал провокационное заявление, заключающееся в том, что российские Курильские острова якобы принадлежат японской стороне и Токио обладает над Курилами суверенитетом.