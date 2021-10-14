Данные Росстата, согласно которым рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, но зато на помидоры — замедлился, а лук, морковь и яблоки и вовсе подешевели, вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

»Да быть не может. Никогда ничего не дорожало, и вот опять», — пишет Сергей Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что подорожание овощей было ожидаемым, и никого данный фактор не застал врасплох.

«Разве только огурцы и помидоры? Всё подорожало! Все овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, хлеб. Проезд в городском транспорте и услуги ЖКХ. Единственное, что не повысилось, так это зарплата», — считает Влад В.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

Некоторые комментаторы отмечают, что с приближением холодного периода гражданам России следует всегда задумываться о том, чтобы запастись овощами впрок, чтобы не переплачивать за дорогие товары зимой.

«Покупайте морозильный ларь! Очень спасает! На зиму туда морожу все овощи. Если ещё расфасовать по пакетам (борщ, щи, щавелевый), вообще вещь! Компот не пьём, поэтому без заморозки фруктов. Всем здоровья!» — написала Ирина П.

«Я свои огурчики и помидорчики уже закатал в банки, до лета хватит, а ваши импортные и дорогие ешьте сами!» — обращается Коля Н.

Часть людей считает, что те граждане, которые жалуются на рост цены овощей осенью, совсем отстали от жизни, ведь в нашей стране есть традиция делать заготовки на зиму, что позволяет серьёзно сэкономить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помидоры в супермаркете «Ашан»

«Своё сажать нужно либо скупать в сезон по дешёвке и консервировать. Вы, что, забыли в какой стране живёте? У нас ничего не дешевеет никогда!» — указывает Вячеслав С.

«Такое впечатление, что большинство комментаторов не понимает, что летом помидоры и огурцы росли на грунте или в теплице без отопления, поэтому расходы на выращивание были в разы меньше. А сейчас на грунте ничего не растёт, а растёт только в отапливаемой теплице. Поэтому в цену заложены повышенные затраты. И количество выращиваемых овощей меньше. Не можете позволить себе свежие помидоры и огурцы зимой — консервируйте их летом, в период низких цен, либо же выращивайте сами для заготовок», — советует «Свой С».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яблоки

Ряд пользователей указывает на то, что помимо подорожания ряда овощей наблюдается и заметное снижение цен на определённый ряд товаров.

«А про подешевевшие морковь и картофель почему никто не пишет? А про них будут летом писать, только тогда, когда они начнут дорожать. Главное, чтобы дураки, которых пытаются обвести вокруг пальца, плакали про дорожающие сезонные продукты, но не замечали, как товары порой действительно дешевеют», — отмечает Леонид П.

Отдельные комментаторы отмечают, что не только в России растут цены на продукты, но и во всём мире.

ИА REGNUM Лук

«А типа в Европах ничего не подорожало, да?! Да у них на одно только газовое подорожание половину Африки накормить можно было, но боты скажут, что российские помидоры им интереснее! По поводу России надо слёзы лить, а за европейцев только радоваться и им завидовать», — пишет Анатолий А.

Напомним, 13 октября РИА Новости опубликовало данные Росстата, согласно которым рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, но зато на помидоры — замедлился, а лук, морковь и яблоки и вовсе подешевели.