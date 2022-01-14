Статистика за второй квартал 2021 года по самоубийствам среди военнослужащих США показала, что их количество выросло почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе, опубликованном Пентагоном на своем сайте 14 октября.

U.S. Army Американские солдаты

Во втором квартале 2021 года 60 военнослужащих действующей армии США покончили жизнь самоубийством. В прошлом году цифра составляла 41.

Кроме того, число военнослужащих США, как действующих, так и резерва, умерших от самоубийства во втором квартале 2021 года, составило 139 человек по сравнению со 130 за тот же период прошлого года. Для сравнения, от коронавируса с начала пандемии умерли 67 военных.

В сентябре Пентагон опубликовал данные, согласно которым количество самоубийств военных в 2020 году подскочило на 15%. Значительный рост самоубийств был зафиксирован в армии и корпусе морской пехоты. Согласно данным, в 2020 году было совершено 580 самоубийств по сравнению с 504 в 2019 году. При этом число самоубийств среди военнослужащих Национальной гвардии выросло примерно на 35%, с 76 в 2019 году до 103 в прошлом году, а в действующей армии — почти на 20%. Число самоубийств в морской пехоте выросло более чем на 30%, с 47 до 62, а в резерве морской пехоты — с 9 смертей до 10.

Цитата из к/ф «Птаха». Реж. Алан Паркер. 1984. США В американском военном госпитале

Американские интернет-пользователи обсудили печальную статистику под соответствующей публикацией Fox News.

«В те времена, когда я служил нации, мне были не нужны социальные сети, чтобы чувствовать себя хорошо. Мне не нужны были социальные сети, чтобы знать, что круто, что в моде, и чтобы я мог хвастаться каждым аспектом своей жизни. Эмоциональная слабость, которую испытывают наши молодые американцы, отчасти вызвана слишком сильным влиянием цифровых технологий и бомбардировкой медиаплатформ, таких как Tik Tok и другие. Молодежь постоянно ищет немедленного удовлетворения и ответов, публикуя в режиме реального времени каждый свой шаг в повседневной жизни. У нас слишком много последователей и недостаточно лидеров, и нет подотчетности со стороны тех, кто претендует на роль лидеров. Печальное положение дел, на самом деле», — рассуждает McMac.

«Я вынужден с вами согласиться! Но я бы также добавил: политические левые проникают и развращают СМИ, научные круги, суды, правительство, корпорации и в некоторых случаях церкви в целом в течение нескольких десятилетий и ведут «культурную войну» против всего, что напоминает традиционные американские, семейные и духовные/религиозные ценности в течение десятилетий, и эта «культурная война» непосредственно усугубляет моральный, гражданский, культурный и духовный «упадок» нашего общества… моральный компас нашего общества очень сильно сломан из-за культурной гнили. Эта «гниль», соцсети, вдохновляет тенденцию депрессии военнослужащих и ветеранов и самоубийств от отчаяния», — отвечает Dbl6gun.

«Молодым людям нужна система поддержки. Им нужна безопасность. Им нужен родитель дома, дающий им понять, что они важнее, чем второй дом или дом побольше. Им не нужно иметь машину и все те вещи, которые, как говорят социальные сети, им необходимы. Им нужно чувствовать себя в безопасности и защищенности, чтобы они могли вырасти достаточно сильными, чтобы противостоять жизни. Я надеюсь, что родители, которые расстроены тем, чему учат детей в школах, помнят, что наши дети должны быть на первом месте. Я осталась дома с детьми и продолжила образование в 50 лет. Я узнала больше и получила больше удовольствия, чем в 18 лет. Я ни о чем не жалею, потому что мои дети здоровы, счастливы и успешны. Это значит для меня больше, чем второй дом или большие каникулы, которые я могла бы иметь, если бы позволила кому-то другому воспитывать моих детей. Быть родителем — это величайшее достижение и дар, который Бог может нам дать. ПОПРОБУЙТЕ», — советует gin073141.

«Я ветеран и пользуюсь ветеранскими услугами с тех пор, как вернулся с войны во Вьетнаме. Если вы поговорите с большинством ветеранов, включая меня, вы услышите похожую историю: никогда не было лучше, чем при администрации Трампа. Он сделал так много замечательных изменений, которые улучшили обслуживание ветеранов. Я почувствовал, как всё это начало разрушаться в тот день, когда Трамп проиграл выборы. Как только Байден организовал этот пародийный вывод войск из Афганистана, я начал видеть больше депрессивных ветеранов, чем когда-либо после окончания войны во Вьетнаме», — рассказывает chickendementiajoe.

«По крайней мере, Трамп знал, как добиться результата. Будучи генеральным директором, он знал, как поднять трубку телефона и сказать руководителям отделов, что он хочет сделать и когда он хочет это закончить. А затем он разбирался с каждым, кто не справлялся с работой. Разве не удивительно, что он смог исправить то, что ни одна другая администрация не смогла или не захотела сделать за последние 50 лет?» — отвечает joeshleb.

«Когда у вас есть правительство, которое не поддерживает армию, правоохранительные органы, патруль или любые агентства, созданные для защиты своих граждан, это может вызвать сильную депрессию. Это влияет и на граждан. Нам нужно навести порядок. Пришло время оказать уважение нашим мужчинам и женщинам в форме, которого они заслуживают», — указывает DJT4UJB2GO.

«Байден растратил успехи, достигнутые нашими военными за последние 20 лет», — считает FollowXidensMoney$$.

«Будучи ветераном морской пехоты, который имел дело с Департаментом по делам ветеранов в течение последних 5 лет, я теперь гораздо лучше понимаю, почему так много ветеранов, действующих и тех, кто с честью выполнил свои обязательства, лишают себя жизни. Это трагедия и позор. Мне больно это говорить, но никто в здравом уме не должен даже думать о призыве в армию в это время… В армии царит хаос, и это опасно без надежных лидеров на самом верху», — пищет lovetheus.

U.S. Army Похороны американского солдата

«К нашим военнослужащим, вернувшимся со службы, относятся как к гражданам второго сорта, а у наших действующих военнослужащих нет реального руководства, к которому они могли бы обратиться, когда им нужна помощь. Мы тратим миллиарды в год на поддержку нелегальных иммигрантов, но не можем найти деньги на обеспечение надлежащего медицинского обслуживания в ветеранских учреждениях по всей стране или на лечение психического здоровья наших военнослужащих. Мы должны строить самые современные больницы для наших ветеранов и обеспечивать доступность медицинской помощи. Еще один пример того, что наше правительство ставит интересы нелегальных иммигрантов выше интересов американцев», — комментирует skaye.

«Это тот же самый совет, который я даю, когда меня спрашивают. В сегодняшней армии нет будущего, если вы не левый либерал. Я бы ни за что не смог служить в сегодняшней армии. Это совсем не то, что было в начале 70-х. Тогда было плохо, но сейчас намного хуже…» — отвечает Disturb_A_Liberal.

«Армия не говорит вам о том, что качество призывников во всех аспектах ухудшалось в течение довольно долгого времени», — отмечает swampous.

Как передавало ИА REGNUM, Пентагон пытается менять ситуацию, сложившуюся в армии, проводя психологическую работу с военнослужащими. Сообщается, что психологи будут стремиться заранее выявлять склонных к самоубийству, в том числе с помощью анализа из страниц в социальных сетях.