Информация о том, что граждан России могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом — это право могут передать региональным операторам по управлению жильем, которые выберут УК исходя из результатов открытого конкурса, вызвала бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

"Может, это и к лучшему. А то часто слышно, как УК разводят своих жильцов, предоставляя им некачественные услуги. Либо же их владельцы попросту сматываются за границу с украденными деньгами, оставляя своих жильцов с многомиллионными долгами», — предполагает Нина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое решение может обезопасить людей от неблагонадёжных управляющих компаний. Другие, наоборот, думают, что граждане сами имеют право выбирать себе УК исходя из их личных предпочтений.

«Что получается по факту: сейчас жильцы сами могут выбрать УК с наиболее выгодными для них условиями и на прямую влиять на стоимость услуг. Что мы получим: внешнее вмешательство, с увеличением стоимости и возможностью коррупционных схем на всех этапах. Вопрос: в чем выгода от таких изменений для населения? Ответ: её нет. Зато есть дополнительные отчисления в бюджет. Второй вопрос: а зачем это делается? Ответ выше», — считает Станислав Ю.

Часть людей считает, что благодаря конкурсной основе для выбора УК появится новая коррупционная схема, которая приведёт к тому, что большинство благонадёжных организаций окажутся не у дел.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

«Серьёзно? Это они типа о гражданах так заботятся? Создали ещё один фискальный орган, который будет собирать деньги с жильцов? Соответственно, УК будут выбираться по толщине кошелька. Ещё один виток коррупции», — уверен Александр Г.

«Очень интересно. Снова попадают под каток добросовестные жильцы и плательщики. У нас в сфере налогов и ЖКХ всегда так — хорошо живётся тем, кто на всё забивает и пытается не платить. Тем, кто не платит налоги годами, — им прощают всё и списывают. За тех, кто не платит за ЖКХ, платят завышенные тарифы те, кто делает это добросовестно. Теперь же ещё придется платить за тех, кто допускает нарушения и создает аварии. В общем, зашибись! Родят ещё одну никчемную организацию, на содержание которой соберут деньги с добросовестных собственников жилья», — поделился своим мнением Андрей С.

Ряд пользователей указывает на то, что те жильцы, которые действительно обеспокоены содержанием своего жилого дома и придомовой территории, способны сами выбрать для себя лучшую УК, но в связи с запретом качество их жизни может заметно пострадать.

«Ага, сейчас. Живу в доме, где управляем мы сами — жильцы. Что мы имеем благодаря этому? Чистота, порядок, шик, блеск, красота и, кроме того, всё по-честному и все довольны! Теперь же нам что, запретят самим распоряжаться чистотой? Назначат не пойми кого, чтобы он получал зарплату и ни черта не делал? Спасибо, не надо», — указывает Маша Р.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

Отдельные комментаторы обеспокоены тем, что новая схема по выбору управляющих компаний приведёт к росту тарифов.

«Капремонт на 25% подняли, так ещё и дополнительный сбор вводят. Когда же вы нажрётесь-то?! Сколько можно из народа кровь пить? И так уже практически без штанов ходим!» — отмечает Алексей Ш.

Напомним, 14 октября газета «Известия» опубликовала материал со ссылкой на Торгово-промышленную палату о том, что граждан России могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом — это право могут передать региональным операторам по управлению жильем, которые выберут УК исходя из результатов открытого конкурса.