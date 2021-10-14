В Киеве с участием украинских националистических организаций прошел так называемый Марш славы. Шествие посвящено Дню защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.

Николай Кочергин. В небесах, на земле и на море (фрагмент). 1941

Читайте также: В Киеве националисты вышли на «Марш славы УПА*»

Новость о шествии нацистов по улицам Киева обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Шарий.net» (а также в социальной сети «ВКонтакте») и депутата Рады Вадима Рабиновича. Также новость обсудили в телеграм-канале «Зе Хайль». Многие осудили шествие украинских нацистов.

«Снимайте больше видео. Скоро их всех ловить по схронам будем. Особо приветствую тех, кто свастику на себе набивает», — отреагировал Vl D.

«Сколько зла и горя принесло и ещё принесёт это кубло», — добавил Cherniy Lukich.

«С этого начинал и Гитлер в тридцатых годах прошлого века, чем это закончилось, известно, думаю, этих тварей тоже ждёт такой же конец…» — отметил sergeyzf.

«Нет фaшизму!!!» — отреагировала IRINA bru.

«Если бы спонсора не было, не было бы и сборищ», — написал Виктор К.

«Работать надо ребятам, работать», — пишет Александр К.

«Пока мы их спонсируем со своих налогов, они так и будут ходить по парадам, бухать и ни*ера не делать», — отреагировал Alik N.

«Украинская народная забава, — три раза в год отмечать то, чего нет: День Конституции, День независимости и День славы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Roman M.

(сс) ReAl Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в 2019 году

«Куда катится наша страна, хрен его знает. Обидно, когда начали забывать наших отцов, которые отдавали свои жизни за освобождение Украины от фашистской чумы, а прославлять тех, кто стрелял в спины наших отцов, которые освобождали Западную Украину!» — отметил Михаил М.

«Работать не пробовали, надувные патриоты?» — спросил Vladimir V.

«Портреты Гитлера носили?» — поинтересовался Дмитрий Б.

«Да, собственно, для этих неадекватов «праздник» и затевался. Не знаю ни одного нормального человека, который считал бы это праздником», — пишет Inessa V.

«Ни для кого не секрет, где и как закончили те, кто в своё время устраивал факельные шествия и выкрикивал кричалки. И это пройдёт…» — считает Наталия О.

«Несостоявшиеся, благодаря Красной армии, мыло и абажуры скандируют фашистские лозунги… Сюрр…» — отреагировал Сергей Р.

«В такой святой день, в Покров и такой шабаш», — добавила Алёна Г.

«И со слезами на глазах рассказываем про Бабий Яр. Фу», — пишет Юлия Б.

«Откройте границы в Польшу, пущай это шобла туда идёт, их там встретят! Ну или прямо в Германию, в Нюрнберг!!!» — отметила Оксана Ж.

(сс) Lowdown На могиле польских солдат, убитых УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Белый орёл» топчет «Тризуб»

«Сколько бездельников, дармоедов, а работать некому», — добавил Александр Г.

«Вот и фашизм», — пишет Татьяна Б.

«Позор стране, победившей фашизм в 45-м…» — добавил Михаил Р.

«Показали истинное лицо. Обыкновенный фашизм», — отметила Татьяна З.

«Вспоминают, как людей в деревнях жгли и евреев стреляли?» — задался вопросом Алексей Ю.

«Это нацизм! Нынешние малообразованные агрессивные манкурты, предков которых не сожгли в газовых печах, не пустили на мыло, из которых не изымали всю кровь для фашистских солдат, не содрали кожу на абажуры, перчатки, кресла и т. д. нацисты Третьего рейха, только благодаря советскому солдату-освободителю! Позор нынешней Украине!!! Нюрнбергский суд не закрыт!» — подытожила Алина Я.

Читайте также: «С днём убийц детей и стариков…» — соцсети о «Дне защитника Украины»