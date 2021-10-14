В редакцию ИА REGNUM обращаются родители, недовольные происходящим в детских садах Москвы. Им категорически не нравятся изменения, которые в последние годы происходят с детскими дошкольными учреждениями. Людям не нравится то, что места в детском саду приходится ждать годами. У счастливчиков, попавших в детсад, возникают новые проблемы, многим кажется, что из-за недостатка воспитателей их детям уделяется мало внимания. Другие уверены в том, что группы излишне уплотнены и это может нанести вред здоровью детей.

Марина Захарова ИА REGNUM Детский сад в Москве

Мы поговорили с ответственным секретарем объединенного движения родителей и учителей России «Школа — наше дело» Руфью Браверман, а кроме того, обратились за комментариями в департамент образования и науки города Москвы. Спешим поделиться результатами наших изысканий, но прежде немного теории. Это очень важно для того, чтобы понимать, «кто виноват и что делать».

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме. 1880

Образовательная организация по закону об образовании является некоммерческой организацией (НКО). В Москве детсады и школы объединили в образовательный комплекс. Вопреки устоявшемуся мнению, этим комплексом руководит не директор, а определенные в уставе организации коллегиальные органы. Депобразования, являясь учредителем образовательных организаций города, проводит конкурсы на замещение директорских должностей и определяет норматив подушевого финансирования.

Крайне важно помнить, что финансирование образования происходит за счет НДФЛ. Этот налог остается в регионе, и из него финансируется социальная сфера. В регионах на нее расходуется 70%, из которых 70% идут непосредственно на образование. По оценкам некоторых специалистов, в Москве ситуация несколько иная, за счет своего гигантского бюджета столица тратит на эти цели порядка 11% средств. Московский детский сад получает 175 тыс. рублей на ребенка в год, для сравнения: в Краснодарском крае — всего 27,5 тысячи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Здание детского сада

Теперь же о вопросах, которые так беспокоят москвичей. Например, родители подиумных групп, в которых дети в одном помещении играют, занимаются и спят, жалуются на то, что не всем детям обеспечен свободный проход к спальному месту, и сомневаются, что на ребенка приходится 2 кв. м, положенные СанПиНом.

В Депобразования на это ответили, что «федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, предусмотрено, что развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

В дошкольном возрасте у ребенка закладываются ключевые навыки и умения, необходимые в будущем. Пространство дошкольной группы должно помогать детям расти самостоятельными и инициативными, думающими и активными, творческими и умеющими делать выбор.

Проект, направленный на повышение эффективности среды дошкольных групп и максимальное использование ресурсов образовательных организаций для развития воспитанников, реализуется в Москве с 2017 года.

Реализация проекта по созданию эффективной среды дошкольных групп в образовательных организациях «Дошкольное пространство без границ» осуществляется только после обсуждения с родительской общественностью, педагогическим коллективом и согласования с Управляющим советом.

Игровая комната и комната для сна превращаются в единое пространство: устанавливаются трансформируемые модули, которые в послеобеденное время легко превращаются в спальные места, а в остальное время используются для игровой и образовательной деятельности. Спальное помещение становится частью единого группового пространства, у детей появляются новые возможности для различной совместной деятельности, возможность самостоятельно моделировать игровое пространство по своим интересам и потребностям. Пространство группы не остается все время одним и тем же: дети могут его менять в зависимости от своих замыслов».

А также заверили, что «у каждого ребенка есть отдельное спальное место со свободным проходом, также в каждой группе предусмотрено индивидуальное хранение постельных принадлежностей и белья. Конструкции модулей абсолютно безопасны, они очень прочные и устойчивые».

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

Другого мнения придерживается Руфь Браверман. По ее словам, норматив площади в группе на одного ребенка определяют СанПиН. С введением подушевого финансирования директора школ быстро смекнули, что чем больше детей, тем больше денег, и с тех пор проявляют чудеса «креатива», чтобы эти нормы обойти.

Кроме того, регион обязан отчитаться наверх по такому показателю, как обеспечение условий для присмотра и ухода, который входит в ключевые показатели эффективности местной власти (KPI). Обеспеченность — это отсутствие очереди, или отсутствие недовольных детей, и для того чтобы не сильно вкладываться в строительство и при этом показать, что все обеспечены, нормы стали очень активно нарушать.

Чему очень поспособствовало изменение СанПиН, и теперь положенная на ребенка площадь считается только по игровой комнате. Поэтому, когда ставится трансформируемая мебель, то площадь, спроектированная при строительстве как спальня, становится игровой. По старым проектам метраж групп составлял в среднем 50 кв. м, и в группу набирали 25 детей, «трансформировав» пространство, в группы стали набирать по 35 человек.

В итоге это приводит к тому, что воспитательница начинает работать на полторы ставки. По нормативам рабочий день длится 7 часов 12 минут при 36-часовой рабочей неделе. Первая заступает в 07:00 и заканчивает в 14:12, ее сменщица приходит к 11:48, заступает в 14:14 и заканчивается рабочий день в 19:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Ситуацию разрешили следующим образом. Сократили время работы групп, не до 19:00 вечера, а, например, только до пяти, теперь воспитатель работает целый день, тем самым вырабатывает 1,5 ставки. Фактически это работа на износ, и ни о каком качественном выполнении своих обязанностей в группе на 35 детей говорить не приходится. И это еще не все. В определенный момент решили, что будет достаточно одной нянечки на две группы.

В полностью законной ситуации в течение дня с детьми по очереди находятся два воспитателя и нянечка, кроме того, несколько педагогов, которые периодически забирают детей на занятия, когда группы большие, группы на занятия водят частями. В норме должно быть два воспитателя, поочередно работающие в разные смены, и одна нянечка на группу. Ввиду нехватки кадров, нормативы соблюдать не удается.

С вознаграждением за труд, как несложно догадаться, дела обстоят схожим образом. Кроме подушевого финансирования, есть госзадание. Выглядит это следующим образом. Детсад подает в депобразования заявку, что на будущий год планирует принять условно 200 детей, на этих 200 детей ему присылается госзадание, которое измеряетсяв деточасах (сколько детей и сколько часов они за год посетят ДОУ — прим. ИА REGNUM). В итоге мы получаем формулу: подушевое финансирование — деточасы (цена деточаса) — зарплата воспитателей.

Вот и получается, что, с одной стороны, чем меньше детей в группе, тем легче воспитателю, и ровным счетом наоборот: больше детей — больше зарплата. Что касается оплаты за переработки, то оплачиваются только официальные замены коллег. Дополнительная работа, не входящая в функционал воспитателя, считается сама собой разумеющейся и никак не стимулируется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

В свое время президент Владимир Путин поручил довести зарплату учителей до средней по региону, спустя время обратили внимание на воспитателей и младший персонал и как бы стали и им выравнивать вознаграждение. Так же, как и в случае с учителями, происходило это не за счет повышения заработной платы, а за счет перераспределения функционала отсутствующих трудовых единиц между наличествующими сотрудниками.

Выше было сказано, что образовательная организация — это НКО. В этом НКО у родителей есть значительный голос, поэтому, вооружившись знанием закона и устава образовательной организации, можно добиться того, чтобы воспитатель занимался детьми, а количество нянечек, медработников и педагогов соответствовало штатному расписанию.