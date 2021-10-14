12 октября Совет министров Белоруссии принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». В соответствии с документом, подписчикам экстремистских телеграм-каналов грозит уголовная ответственность, сообщил 13 октября белорусский государственный телеканал «ОНТ» со ссылкой на сомнительный телеграм-канал «ГУБОП».

Константин Маковский. Осужденный. 1879

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Крокодил» и телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие отметили, что таким образом государство, вероятно, «защищает себя», иные указали на то, что Украине стоит присмотреться к своему законодательству и обратить внимание на уголовную ответственность за советскую символику. Были и те, кто указал на то, что сажать в тюрьму, скорее всего, никого не будут, а это, вероятно, такой ход, чтобы люди стали отписываться от телеграм-каналов, признанных в Белоруссии экстремистскими.

«Так это и у нас такое придумают», — написала Илона.

«В Украине есть языковые надзиратели, у Батьки будут телеграм-надзиратели», — добавил Олег К.

«В своем глазу бревно не замечаем, а в чужом соринку обсуждаем. У нас пойдут дальше. Кто не подписан на Зеленского, тот сепаратист. Штраф в размере — цифры любые можно поставить. А потом огромный рейтинг — все граждане обожают клоуна и клоунаду», — отметил faraon1233.

«Ну, как оказалось, крайне эффективно. Я подписан на белорусскую Нексту (телеграм-канал, признанный в Белоруссии экстремистским. — О.П.). Раньше через него пытались переворот в Беларуси учудить. Ну так вот, каждый день от нее отписывалось 900−1500 людей. Когда-то подписчиков было 2 250 000, сейчас 990 000. Так вот, за последние три часа отписалось более 9000. Так что эффективно…» — пишет Aleksandr S.

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«Зато видно, в какой стране будет порядок», — отреагировал Rodion.

«А за футболку с СССР срок — это не трешак?! Алё!.. Мы движемся строго по Оруэллу! Только Украина впереди планеты всей!» — добавил M@dDog.

«Абсолютно правильное решение… Всех за*ранцев на цугундер», — отреагировал Константин В.

«Слушайте, трешак — это когда людей в Одессе жгут и бомбят детей Донбасса. Лучше бы украинские паблики на это внимание обратили. У нас тоже, к слову, за подписку на какую-нибудь русскую весну СБУ посадит… Когда садят за репост ленточки ВК — это «борьба за демократию», когда за Нехту (телеграм-канал, признанный в Белоруссии экстремистским. — О.П.) будет КГБ прессовать — это «дед поехал»…» — отметил Влад.

«Оглянитесь, у нас дичь похуже с 2014… Просто убивают, и всё», — пишет Яна.

«Это фейк, успокойся», — пишет Tetiana M.

«Не фейк, по российским новостям прошло», — ответил ей Миша Dalai Lamer.

«А по-моему, нормальный закон…» — считает Алексей.

«В Украине за серп и молот сажают», — пишет Антон Т.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«А в Белоруссии тем временем окончательно, как говорит мой тесть, чеканулись: собрались сажать подписчиков оппозиционных каналов. Нет, я знаю, что белорусская оппозиция в её нынешнем виде (другую Лукашенко рассадил или выдавил из страны задолго до прошлых выборов) — то ещё дерьмо. Но привлекать к уголовной ответственности за подписку на канал — это дно дна, треш и писец. Даже в Украине до такого пока ещё не додумались. PS. Справедливости ради, это, скорее всего, просто такой психологический ход: отписывайтесь, мол, а то посадим. И реально арестовывать подписчиков не планируют. Но даже и так, подобные манипуляции и пугалки — ну очень сильно такое», — подытожил Юрий Ткачёв.

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