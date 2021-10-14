За какие-то 13 злополучных дней Европейская народная партия (ЕНП), ключевое для ЕС политическое объединение, лишилась сначала своего наиболее опытного члена — на пенсию ушла канцлер ФРГАнгела Меркель, — а затем зашла и «блестящая звезда» австрийского лидераСебастьяна Курца.

(сс) European People's Party Европейская народная партия

Меркель не стала избираться на новый срок, и ее партия Христианско-демократический союз потерпела поражение на федеральных выборах 26 сентября. Такое развитие событий стало лишь еще одним в целой череде провалов политической силы и означает, что европейский альянс правоцентристских и консервативных партий почти наверняка потеряет в скором времени контроль над самым своим важным сокровищем — над правительством ФРГ, пишут Дэвид Херсзенхорн и Мая Де Ла Баум в статье, вышедшей 14 октября в европейской версии Politico.

Партия отцов-основателей ЕС, таких как Робер Шуман, Альчиде де Гаспери и Конрад Аденауэр — их более молодые преемники Сильвио Берлускони, Николя Саркози и Херман Ван Ромпёй, переживает настолько сложные времена, что уже никто и не помнит, когда было хуже.

ЕНП, которая на протяжении десятилетий играла ведущую роль в политике Европейского союза, всё еще является крупнейшей фракцией в Европейском парламенте, тогда как ученица Меркель Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавляет Европейскую комиссию. Тем не менее на сегодняшний день ЕНП претендует лишь на девять из 27 мест глав государств и правительств за столом Европейского совета.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

Возможно, что еще более поразительно, если в Берлине сформируется новое правительство под руководством социал-демократов, как многие ожидают, самой западной европейской столицей с консервативным лидером окажется Любляна. Подобный разворот событий носит потрясающий характер для партии, которая ранее контролировала всех крупнейших членов ЕС: Германию, Францию, Италию, Испанию и Польшу.

«Теперь нас нет ни в одной из стран «большой пятерки», — посетовал один из членов ЕНП.

В последние годы партия стала объектом всё большего давления, как справа — со стороны более радикальных популистов и националистов, — так и слева — со стороны либералов и особенно «зеленых», движимых опасениями по поводу изменения климата.

Долгожданный уход Меркель после 16 лет, в течение которых она стояла у руля крупнейшего и самого могущественного государства-члена ЕС, уже поставил под сомнение способность ЕНП оставаться самой влиятельной основной силой в Брюсселе. Тем не менее после внезапной отставки Курца, которая произошла 9 октября на фоне острого коррупционного скандала, партия лишилась лидера, который, по мнению многих ее членов, был для них образцом привлечения европейского избирателя.

«На сегодняшний день, если посмотреть на страны-члены, нам мало где удалось прийти к власти», — отметил член ЕНП из североевропейской страны, пожелавший остаться анонимным, чтобы откровенно рассказать о внутрипартийной политике.

«Мы в каком-то смысле загнаны в угол», — добавил он, отметив, что партия рискует потерять избирателей как из-за правых, так и из-за либералов или «зеленых».

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Курцу, которому был всего 31 год, когда он впервые стал канцлером в 2017 году, удалось создать коалицию для своего второго правительства между Австрийской народной партией (ÖVP) и «зелеными», что, как надеялись другие консерваторы, станет «волшебным средством».

Так, по словам члена ЕНП, многие его коллеги по партии смотрели на Курца как на образец того, как можно занимать жесткую позицию по сложным и важным для избирателей вопросам, например, в вопросе миграции, и в то же самое время демонстрировать свою современность и прогрессивность, в частности, по вопросу изменения климата.

Среди тех, кто считал Курца образцовым политиком, был Манфред Вебер, ветеран Европейского парламента от Германии. 13 октября он был переизбран — не совсем единогласно — лидером парламентской фракции ЕНП. Кроме того, он объявил о своем намерении баллотироваться на пост председателя этой общеевропейской партии.

«Я хотел бы реализовать в Европе нечто подобное тому, что Себастьяну Курцу удалось сделать с Народной партией в Австрии, а именно сделать народные партии способными идти в ногу со временем», — отмечал в сентябре Вебер в интервью австрийской газете Die Presse. — Мы должны вырваться и расставить новые творческие акценты, создать современную народную партию для Европы».

«Себастьяну удалось придать ÖVP новый образ и приблизить ее к людям», — продолжил Вебер. — Всё начинается с того, что он ценит женщин на важных должностях. Он последовательно реализует свои предвыборные программы, призывает к новой приверженности Европейского союза и имеет много идей, как мы можем добиться развития ЕС. Таким образом, ему удается найти признание христианско-демократических ценностей в современном мире».

Однако на данный момент Курца, похоже, в основном ожидает уголовное преследование в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Сам он не признает никакую вину.

Kremlin.ru Себастьян Курц

Беды Вебера

Между тем Вебер, который был переизбран 13 октября подавляющим большинством голосов, рассматривается некоторыми членами ЕНП как символ проблем партии, а не как ключ к ее возрождению.

Баварец был Spitzenkandidat — или ведущим кандидатом от ЕНП — на пост президента Европейской комиссии на выборах в Европейский парламент в 2019 году, однако его кандидатура была отклонена Европейским советом. Вебер вернулся на свой пост лидера группы, и многие ожидали, что он будет кандидатом партии на пост председателя Европейского парламента в 2022 году в соответствии с соглашением, которое предусматривало переход поста от социалистов к ЕНП.

Однако в сентябре Вебер заявил, что больше не стремится к этой должности. Напротив, он будет добиваться поста президента общеевропейской партии, на котором он хочет заменить Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши и председателя Европейского совета, который объявил в июле, что уходит с поста председателя ЕНП и возвращается в национальную политику.

Несколько членов ЕНП в Брюсселе заявили, что Вебер пришел к выводу, что социалисты не планировали соблюдать соглашение о разделе власти от 2019 года и что он, вероятно, проиграет спорную гонку за президентство в парламенте.

(сс) European Parliament Манфред Вебер

Настаивая на сохранении лидерской позиции в парламентской фракции, а также стремясь стать главой партии, Вебер, по словам членов ЕНП, ставит свои личные интересы выше интересов партии, а также препятствует появлению нового руководства.

По словам одного немецкого депутата Европарламента, во фракции есть те, кто предпочел бы, чтобы Вебер ушел в отставку с поста лидера группы, особенно потому, что его консервативный лагерь скоро потеряет власть в Германии. Он также отметил, что его испанский коллега Эстебан Гонсалес Понс долгое время был вторым номером Вебера и многие годы преданно ждал своего часа, чтобы занять руководящую должность.

В то время как европейские правоцентристы стремятся вернуть себе контроль над правительством в Варшаве, а его члены надеются, что Туск сможет им в этом помочь, его отставка спустя всего полтора года на посту президента ЕНП поспособствовала острому ощущению того, что партия в значительной степени осталась без компетентного руководства после ухода на пенсию своего предшественника Джозефа Даула, легендарного закулисного политического оператора. У Дауля, фермера из региона Эльзас, расположенного вдоль французско-германской границы, похоже, что политика ЕС закодирована в ДНК.

(сс) Olaf Kosinsky. kosinsky.eu Джозеф Даул

Римские руины

Противоречия фракции ЕНП и ее борьба за то, чтобы представить себя современной партией вышли на первый план со всей очевидностью во время недавней встречи в Риме, на которой присутствовал сильно сдавшие свои позиции бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он, будучи депутатом Европарламента, пел в телеобращении хвалебные оды христианской демократии.

У итальянской партии Forza Italia, от которой в ЕНП традиционно большая делегация, в Европейском парламенте всего девять членов. Более того, ходят слухи, что партия пытается заманить в ряды ЕНП членов Лиги Севера.

«Мы делаем вид, что ЕНП всё еще существует в Италии», — сказал один из депутатов Европарламента.

На собрании Народной партии Испании, которое состоялось в начале октября в Валенсии, главными неиспанскими звездами, которых пригласили присоединиться к главе партии Пабло Касадо, были премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Курц — те, за кем видели будущее ЕНП.

(сс) European People's Party Кириакос Мицотакис

Однако в конце концов Курц не смог приехать из-за обострения коррупционного скандала в Австрии.

«Приятно видеть здесь столько из вас: со страстью интересующихся партией, своим будущим и своей страной», — отметил Мицотакис в начале своего выступления.

«Себастьян, жаль, что вы не смогли быть здесь с нами», — добавил он.

Вместо этого Курц отправил видеообращение, которое по какой-то загадочной причине было прервано музыкой, когда он говорил о миграции — проблеме, по которой его жесткие взгляды не находят отклика в Испании, прифронтовой стране, которая давно требует большей «солидарности» от внутренних государств-членов.

Отставка Курца сохранила его коалицию и контроль его партии над правительством, и некоторые члены ЕНП заявили, что ожидали, что чудо австрийской политики в конечном счете оправится от нынешних ударов. Тем не менее, по словам других, бывший канцлер Австрии вполне может пополнить ряды бывших звезд ЕНП, чья репутация сейчас запятнана, в том числе бывшего президента Франции Николя Саркози, недавно осужденного за превышение лимитов расходов во время его неудавшейся президентской кампании 2012 года, и бывшего премьер-министра Испании Хосе Мария Аснара.

Некоторые официальные лица ЕНП заявили, что до выборов в Европарламент 2024 года более чем достаточно времени для восстановления партии, в том числе во многих крупных странах ЕС.

(сс) European People's Party Николя Саркози

В поисках лидеров

Хотя Греция вряд ли рассматривается как бастион консерватизма, особенно в немецком смысле этого слова, считается, что Мицотакис обладает определенным потенциалом в качестве знаменосца ЕНП, учитывая его относительную политическую безопасность (ему не грозят выборы до 2023 года) и его внушительное резюме, включающее в себя диплом Гарварда. Он также говорит по-немецки и очень близок с вице-президентом комиссии и своим соотечественником Маргаритисом Схинасом, который является одним из самых влиятельных игроков ЕНП в Брюсселе.

Среди других консервативных лидеров с общеконтинентальными амбициями можно назвать премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который сейчас находится на втором сроке.

Многие взоры сейчас обращены на Францию, которая, похоже, является одной из последних надежд ЕНП на восстановление власти в крупной западноевропейской стране, хотя такое развитие событий кажется маловероятным с учетом, что бороться придется против действующего президента Эммануэля Макрона. Ситуацию обостряет еще и то, что за выдвижение в качестве консервативного кандидата на пост президента республики сейчас ведут ожесточенную борьбу несколько кандидатов от «Республиканцев», входящих в ЕНП.

Некоторые в группе ЕНП надеются, что Мишель Барнье, бывший переговорщик по Brexit, который является одним из этих кандидатов в президенты, может посчитать целесообразным возглавить общеевропейскую партию, если ему не удастся победить во Франции.

(сс) European Parliament Мишель Барнье

Нынешний генеральный секретарь ЕНП Антонио Лопес-Истурис Уайт, депутат Европарламента от Испании, также рассматривается как потенциальный претендент на пост президента партии — если оппозиция согласится с тем, чтобы отдать бразды правления фракцией ЕНП в Европейском парламенте и в целом контроль над общеевропейской партией в руки Вебера. Лопес-Истурис Уайт отказался комментировать свои планы.

Между тем настроения внутри партии, кажется, колеблются между депрессией и смирением. Некоторые члены партии говорят, что ЕНП необходимо извлечь уроки из недавних поражений на выборах и быстро перестроиться, в то время как другие выражают спокойную уверенность в том, что, как бы плохо сейчас ни выглядело положение вещей, маятник достаточно скоро вернется к центру вправо.

«Это нормально, это циклы», — указал один из членов EPP, который сравнил нынешние невзгоды партии с пересечением пустыни, и сказал, что ей уже приходилось преодолевать сложные времена.

По его словам, ЕНП должна держаться вместе, поскольку судьбы партии и всего ЕС переплетены.

«Если EНП взорвется, это станет смертельным ударом для европейского проекта», — продолжил он.

Но однако другой член ЕНП указал на то, что партии необходимо найти способ модернизации.

«Мы стабильны. Мы можем управлять. Мы за единую Европу. Безусловно, отказываться от этих вещей нельзя, — отметил он. — Но я действительно думаю, что нам нужно стать немного более привлекательными, чем мы есть на самом деле».

«Я имею в виду, — заключил он. — Мы скучные».