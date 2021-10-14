На Украине сегодня, 14 октября, отмечается так называемый «День защитника и защитницы». Праздник «День защитника Украины» ранее был введен бывшим президентом Украины Петром Порошенко, однако в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым 14 октября на Украине будет отмечаться «День защитника и защитницы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каратели

Кроме того, 14 октября на Украине отмечается также день украинского казачества и день образования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Праздник, ранее введенный украинской властью, обсудили читатели ряда украинских телеграм-каналов: «Украина Online», 112.ua, «Шептун» и «Инсайдер UA». Часть из них позитивно настроена в отношении нового праздника, иные — критически, отметив, что для них День защитника отечества — 23 февраля.

«Кого защищают? Кругом одни «ветераны» и «герои» теперь, сидят на бюджетных деньгах, а толку для страны ноль…» — отреагировал Денис.

«А батальон украинской милиции«Торнадо» тоже защитники?» — спросил Serg SAS.

«Бред, для меня 23 февраля как было, так и останется!» — пишет dar knet.

«Мне кажется, всё равно все будут отмечать 23 февраля…» — добавила Марина.

«Сколько бы ни прикрывалась Украина и ее власти казаками, Богородицей и цитатами Александра Невского, сегодня — день украинского карателя, явно подчёркивающий преемственность между ублюдками из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нынешними не менее ублюдочными «защитниками». И это неоспоримо. Точка», — написал Aleksandr.

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«Фейковой стране фейковые праздники фейковых защитников, неспособных защитить самих себя», — отметил Александр Р.

«Даже праздник Покрова осквернить умудрились», — пишет Серёга А.

«Праздную 23 февраля и буду так праздновать», — добавил Cornelius.

«Защитники, вперёд Крым «освобождать»!!! Праздник лицемерия», — отреагировал один из комментирующих.

«Да, праздник как раз кстати! Про*рали Крым и Донбасс, полностью перешли под внешнее управление, и власть только защищается самыми грязными методами от оппозиции», — отметил Николай К.

«Похоже, у этой власти приоритеты сместились, и защитниками являются правоохранительные органы. Ими власть защищается от граждан», — добавил ELK90.

«С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!!! А день защитника у меня 23 февраля», — написал Павел.

«С днем мародера…» — пишет Константин В.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Только 23 февраля», — отреагировал K0RTESS.

«Это типа с днем бандеровца?» — поинтересовался Андрей А.

«Главное, чтобы защищали, а не геноцид собственного народа учиняли», — отметил один из комментирующих.

«С днём убийц детей и стариков, украинцы! Ваша «армия» под стать вашему «государству», — написала «Злюка Лена».

«У нормальных людей праздник 23 февраля», — пишет Dandycat.

«Праздник бандеровских прихвостней, специально выбранный в этот день для принижения православного праздника. Кстати, насчёт защитниц, почему бы и День учителя этим маразматикам не дополнить словами «и учительниц»?!» — отреагировал Вячеслав Т.

«А сколько сражений выиграли наши защитницы?.. Нет сегодня никакого праздника защитниц!!! Сегодня православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и всё! Не нужно омрачать светлый церковный праздник поклонниками фашистских прихвостней, у которых руки по локоть в крови после Бабьего Яра и еврейских погромов во Львове, и Волынской резни!!! Это несочетаемо!!!» — подытожил Александр Николаевич.

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