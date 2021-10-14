Не прекращающиеся с начала 2021 года волны пандемии коронавируса вымыли из нашей страны существенную часть мигрантов из азиатских стран СНГ, а часть — лишила заработка. Который в основном был в лучшем случае «серым» по причине «минимизации издержек» нечистых на руку отечественных нанимателей, чья несправедливость к бесправным работникам вкупе с неустроенным бытом и чуждым окружением лишь усиливала возможности как проводников идей исламизма, так и вербовщиков наркосиндикатов, контрабандистов и прочих.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Что же касается преступности общекриминального характера, то, по данным МВД, с января по август 2021 года число совершенных мигрантами преступлений выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, полиция не раз сообщала о росте среди иностранцев случаев массовых драк и нападений на полицейских.

По этой причине высшее руководство МВД не раз устанавливало «час Икс» для находящихся в стране мигрантов-нелегалов, но по какой-то причине до реальных действий полицейских так и не допустили. Более того, в конце сентября «маятник качнулся» в обратном направлении: начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казаковазаявила о попытках криминализировать образ мигрантов в России, в чём, по ее словам, большую роль сыграли СМИ-иноагенты. ФСБ, в «ведении» которой те самые «иноагенты» и находятся, угрюмо промолчала, так как, судя по всему, уже владела информацией о грядущих переменах в настроениях в правительстве. Контрразведка сомневалась не зря: 13 сентября РИА Новости процитировало слова вице-премьера Виктории Абрамченко, повторившей свой тезис о том, что «России нужно готовиться к нашествию климатических мигрантов». А днём ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что 300 тысяч гастарбайтеров, высланных из России за различные правонарушения, смогут вернуться в страну — по 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Которые на дух не переносят друг друга и периодически устраивают кровавые баталии на улицах Москвы и не только.

Слова обер-гастарбайтера, увы, не оказались фейком: на встрече с узбекской делегацией первый замглавы МВД России Александр Горовойзаявил, что Россия решила провести «миграционную амнистию» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым раньше был запрещен въезд в страну. Осталось лишь дождаться подтверждения новости со стороны посольства Таджикистана

Слова полицейского топ-менеджера вызвали бурю негодования в социальных сетях, комментарии из которых приводить неуместно по причине преобладания в них нецензурной лексики. Потому ограничимся анализом результатов опроса, проведенного телеграм-каналом «Старше Эдды», в котором за сутки с 13 октября приняло участие 2328 человек, что вполне репрезентативно.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опороса «Чем является амнистия для 300 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана?», проведенного телеграм-каналом «Старше Эдды»

Лишь 3% участников опроса посчитали благом амнистию мигрантам-правонарушителям, как и само наличие мигрантов в стране в принципе. Равнодушие проявили 2%. Остальные 95% — категорически против.

Здесь уместно ознакомиться с данными авторитетного телеграм-канала Proeconomics от 8 октября, согласно которым в сентябре 2021 года на рынок выведено 355 объектов от 190 застройщиков — 72,0 тыс. квартир совокупной площадью 3,58 млн кв. м. Это на 9,2% больше многоквартирных домов, чем годом ранее. То есть в области строительства без увеличения количества неквалифицированных (и не законопослушных) иностранных «специалистов» вполне можно обойтись. Если, конечно, для самого работодателя аббревиатура «КЗоТ» не является бессмысленным набором букв.

Ну, а пока около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года, сообщил 24 июня 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, по данным агентства Интерфакс. Вопросы уместны, ответ очевиден.

Не хуже, чем в строительстве жилья, дела наши обстоят и в области сельского хозяйства — ещё одной из сфер привлечения иноземцев. Так, отечественный агроэкспорт растёт как на дрожжах — и не куда-нибудь, а в Евросоюз, который отличается высокими потребительскими требованиями к продукции и строгой сертификацией. Канал «Экспорт Москвы» пишет, что в январе-августе этого года поставки в страны Европейского союза выросли на 32% и достигли 2,4 млрд долларов. Главными странами-покупателями стали Нидерланды, Латвия и Германия, сообщает телеграм-канал Proeconomics. То есть и в этой сфере деятельности российские трудовые ресурсы более чем самодостаточны. Но и здесь нашлось место «дружбе народов» архивного советского образца: Минсельхоз РФ договорился с Узбекистаном о сдаче в аренду до миллиона гектаров земель в аренду. Что составляет четверть земель сельскохозяйственного назначения Самарской, к примеру, области. Причина банальна: свои земли Узбекистан в должном состоянии уберечь не смог, как, впрочем, и водные ресурсы. Теперь той стране плохо, что не мешает её тесному сотрудничеству ни с Пентагоном, ни с Лэнгли и подобными учреждениями нашего потенциального противника. Вопрос: а сколько же для обработки такого количества угодий — к тому же явно в плодородных, а значит густонаселенных наших землях — потребуется народу? Ответа пока нет, но вряд ли меньше, чем 5 млн хуснуллинских «строителей».

Потому и явно «ксенофобские» результаты опроса профильного телеграм-канала «Соцопрос» от 8 октября не удивляют. А приняло в нём участие 3663 человека — в полтора раза больше, чем в предыдущем опросе.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса «Минсельхоз РФ договорился с Ташкентом о сдаче иностранному государству до миллиона гектаров земель в аренду. Ваше отношение?», по данным телеграм-канала «Соцопрос»

Результат очевиден: от 91% до 97% с учётом сомневающихся респондентов выступили против раздачи земли чужестранцам. Однако при этом продолжается законодательно обусловленное привлечение мигрантов в сельское хозяйство, к примеру — Астраханской области.

Трудно не согласиться со словами телеграм-канала «Старше Эдды»: жаль обычных сотрудников МВД и ФСБ. Они смогли выдворить и запретить въезд в Россию трёмстам тысячам нарушителей. Теперь вся их действительно сложнейшая работа катится коту под хвост. И, как всегда в случае очередных сложных ситуаций в сфере отношений россиян и приезжих, граждане будут злиться на простых ментов и фсбшников. Просто потому, что они рядом. Хотя они делают все, чтобы остановить тот вал преступлений, что импортируется к нам вместе с дешёвой рабочей силой. И не их вина, что где-то на недосягаемой высоте лоббисты решают вопросы и продавливают те решения, которые, как червь, подтачивают основы государственности России.

Мнение разделяют даже и в «партии власти». Так, заместитель председателя Госдумы Петр Олегович Толстой по данной тематике выразился более, чем внятно: Лоббистам завоза мигрантов или желающим сдавать в аренду русские земли ордам приезжих вахтовиков из Азии лучше уже сейчас расстаться со своими планами. Пока не началось, как в народе говорят.

Пока — не началось. Подождём?