14 октября в федеральном оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в России было выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 986 носителей вируса. Оба показателя — «рекордные» за все время эпидемии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ограничения

В министерстве здравоохранения полагают, что главная причина роста заболеваемости — недостаточный уровень вакцинации. Первую прививку сделали около 51 миллиона человек, завершили вакцинацию — 43 миллиона человек, то есть менее трети населения страны.

В Минздраве говорят, что ситуация тревожная, число свободных коек сокращается, система здравоохранения испытывает большую нагрузку из-за того, что от коронавируса в настоящее время лечатся около миллиона человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко полагает, что нужны новые ограничения. Но об ограничениях федерального уровня пока речи нет: в правительстве считают, что принимать решения должны власти регионов, ориентируясь на конкретную ситуацию.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал власти регионов активнее работать с населением и наращивать темпы вакцинации. Регионам с высокими показателями по числу привитых обещана федеральная поддержка.

Сообщения о новых ужесточениях ограничений поступают из регионов ежедневно. Местные власти вводят QR-коды для посещения общественных пространств, устанавливают обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, ограничивают массовые мероприятия. Кое-где доходит до того, что плановую медицинскую помощь будут оказывать только вакцинированным.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

В Амурской области 14 октября выявлено 130 случаев COVID-19. Днем ранее было утверждено распоряжение о введении QR-кодов для посещения организаций общественного питания (с 18 октября, для остальных общественных пространств — с 1 ноября). Введена обязательная вакцинация для призывников, госслужащих, вахтовиков, лиц старше 60 лет и сотрудников организаций, работающих с людьми.

В Башкирии 13 октября было выявлено 662 новых случая заражения (антирекорд), 14 октября — 36 смертей носителей вируса (также антирекорд). Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В Бурятии за минувшие сутки выявили 124 новых случая заражения коронавирусом — максимум с середины августа 2021 года. Скончались пять человек. Власти региона обсуждают введение QR-кодов для посещения ресторанов и кафе и иных общественных пространств.

В Еврейской автономной области за минувшие сутки выявлено 10 новых случаев COVID-19, погибли 3 человека. Днем ранее, 13 октября, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

В Карачаево-Черкесии фиксируются «рекордные» с февраля 2021 года показатели по числу новых зараженных (до 60 человек в сутки). Введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и почти для всех работающих граждан. Вторым компонентом необходимо привиться не позднее 8 декабря. С 10 ноября всех сотрудников, не сделавших хотя бы первую прививку, будут отстранять от работы.

В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 455 случаев заражения, скончались 23 человека. Краевое управление Роспотребнадзора обязало до 15 декабря привить не менее 80% сотрудников в организациях, где работники регулярно общаются с большим количеством людей. Работодатели имеют право отстранять и переводить на дистанционную работу сотрудников, не привившихся к установленному сроку.

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 208 случаев заражения коронавирусом — максимум за последние два месяца. Главный санитарный врач региона предписал обязательную вакцинацию для работников общепита, торговли, транспорта, ЖКХ, сферы услуг. С 8 ноября будет действовать система QR-кодов при посещении мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.

Zdrav.nso.ru Инфекционный госпиталь городской больницы № 1. Новосибирск

В Пензенской области на 14 октября выявлено 305 случаев заражения коронавирусом за сутки, скончались 30 человек, оба показателя — максимальные за все время эпидемии. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Посещать учреждения общепита можно только по QR-коду.

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 223 новых случая заражения. В регионе уже введена обязательная вакцинация для работников образования, здравоохранения, общепита, сферы торговли и услуг, а также система QR-кодов для посещения общественных пространств.

В Ростовской области за сутки выявлено 552 случая заражения — максимум за все время эпидемии. Скончались 32 человека. По новым правилам, все граждане, чья работа связана с общением с людьми (гостиничный персонал, курьеры, работники промышленности и т. д.), должны привиться от коронавируса. Рассматривается возможность введения QR-кодов для посещения гостиниц, кинотеатров, театров, ТРЦ.

В Самарской области в минувшие сутки установлено два антирекорда — по числу новых зараженных (754) и числу смертей носителей вируса (30). Введена обязательная вакцинация для работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, ЖКХ, сферы обслуживания. 80% работников должны быть привиты первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом — до 1 декабря.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация против коронавируса в Самарской области

В Саратовской области за последние сутки установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом — 378. Беременные сотрудницы госучреждений переведены на дистанционную работу. Введена обязательная вакцинация для госслужащих, работников социальной сферы и сферы услуг.

В Ставропольском крае 14 октября зафиксирован антирекорд по числу заболевших — 377 человек, накануне был побит антирекорд по числу смертей носителей вируса — 36. До 30% сотрудников всех предприятий должны быть переведены на дистанционную работу. Школьные каникулы продлены до двух с половиной недель — с 23 октября по 8 ноября.

В Татарии за минувшие сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, скончались восемь человек. Введена обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет, сотрудников образовательных и медицинских учреждений, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, работников сферы услуг и т. д. Также введены QR-коды для посещения предприятий общепита, спортивных центров, крупных торговых центров.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

В Хабаровском крае за последние сутки выявлено 315 новых случаев заражения, скончались два человека. В региональном министерстве здравоохранения полагают, что началась четвертая волна эпидемии. В крае введена обязательная вакцинация для работников образования, здравоохранения, общепита, сферы торговли и услуг. Планируется введение QR-кодов для посещения общественных пространств.

В Хакасии за минувшие сутки выявлено 150 случаев заражения, скончались 7 человек. Двумя днями ранее суточная госпитализация пациентов с COVID-19 достигла 173 человек — максимальный показатель за последние месяцы. Ограничено посещениеучреждений культуры, кинотеатров, кафе и ресторанов — ходить туда могут лишь привитые от коронавируса либо переболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад.

Пока предпосылок к тому, чтобы сбить рост уровня заражения нет. Высоковероятно, что в ряде регионов дело дойдет до локдаунов и тотальной дистанционки.