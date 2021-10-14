



Московский патриархат/ОВЦС Встреча предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла

В московском Даниловом монастыре в среду, 13 октября, прошла встреча предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Темой ее стали армяно-азербайджанские отношения и ситуация в Нагорном Карабахе. При этом ранее патриарх Кирилл по отдельности переговорил как с католикосом Гарегином II, так и с шейх-уль-исламом Пашазаде. По итогам закрытых для прессы переговоров от имени участников их выступил московский патриарх и зачитал совместное заявление.

«Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания, — подчеркнул Кирилл. — Сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи. Залог такого обращения — уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших. Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами. Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан. Необходимо в будущем всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта. Призываем молодежь не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать прежде всего мира. Религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений. Русская православная церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир».

Mod.gov.az Артиллерия Азербайджана. Нагорный Карабах

В этой связи обращают на себя внимание следующие аспекты. О готовности провести встречу между католикосом и шейх-уль-исламом Московская патриархия заявила в первые же дни второй карабахской войны, когда на поле боя грохотала канонада. Как говорил в конце сентября 2020 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в воскресенье, 27 сентября, патриарх молился о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, а «Русская православная церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию». Снова к этой теме Кирилл вернулся уже сам в конце марта 2021 года на заседании Высшего церковного совета, отметив: «Верю и надеюсь, что религиозные лидеры Азербайджана и Армении еще внесут свой вклад в прекращение противостояния, в примирение между народами, и представители религиозных групп как Азербайджана, так и Армении будут, несомненно, участвовать в этом процессе, движимые общим желанием прекратить конфликт и восстановить мир».

Однако потребовался год с начала первого заявления Московской патриархии на эту тему, чтобы католикос и шейх-уль-ислам наконец-то встретились в Даниловом монастыре. Это говорит о том, что их самостоятельные попытки заручиться поддержкой иных религиозных центров либо не обернулись успехом, либо там им рекомендовали работать с Русской православной церковью. Причем на пути поиска альтернатив Баку допустил определенные ошибки. Первую, когда Пашазаде в апреле сего года посетил Стамбул, где встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его в Азербайджан. Это вызвало подозрения в том, что азербайджанские власти пытаются с помощью Фанара учредить на месте Арцахской епархии Армянской апостольской церкви некий «церковный новодел», которому константинопольский патриарх дал бы томос об автокефалии. Понятно, что это вызвало бы резко негативную реакцию, помимо Армянской апостольской церкви, как Московского, так и Грузинского патриархатов. Вторую, когда Баку недооценил тему сохранения армянского христианского наследия в Нагорном Карабахе. Армяне активно продвигают ее по всему миру, и их послания пользуются значительно большим вниманием и популярностью, чем попытки Азербайджана привлечь внимание к армянским «преступлениям» против «мечетей Агдама, Физули и Шуши». Что касается Эчмиадзина, то хотя Гарегин II со времени начала второй карабахской войны чаще бывал в Ватикане, чем в Москве, со стороны Московского патриархата какой-то раздраженной реакции на это не было.

Armenianchurch.org Встреча в Ватикане. Справа налево: патриарх Мешалян, католикос Гарегин II, папа Франциск

Вместе с тем позиции Армянской апостольской церкви подрывает тот факт, что у нее, похоже, нет сильной поддержки со стороны собственной власти. Если на встречу в двустороннем формате с патриархом Кириллом шейх-уль-ислам Пашазаде пришел с послом Азербайджана в России, то католикос Гарегин II взял с собой исключительно церковных деятелей. И предстоит еще понять причины отсутствия посла Армении в России: Эмчиадзин не счел нужным его задействовать или такой была рекомендация армянского правительства. Помимо того, процесс религиозного примирения не может не корректироваться в зависимости от политической ситуации. А тут есть свою нюансы. Как пишет бакинский портал Trend, на трехсторонней встрече Пашазаде заявил, что «конфликт закончился», и «пришло время говорить о будущем». Но о каком? Бакинский портал Haqqin в свою очередь сообщает, что новоназначенный посол Франции в Армении Анн Луйо анонсировала разработку сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россия, США, Франция — «более долгосрочного соглашения по Карабаху». А как в нём будут решаться вопросы пребывания российских миротворцев в регионе, которые, среди прочего, охраняют христианские объекты и помогают армянскому духовенству и мирянам попадать в церкви и монастыри, контролируемые азербайджанскими военными, например знаменитый Дадиванк?

Тем не менее в любом случае нельзя не приветствовать тот факт, что религиозные лидеры Азербайджана и Армении смогли выйти на личный контакт друг с другом и согласовать хотя бы частично позиции быстрее, чем главы их стран. Кстати, это подметил и патриарх Кирилл, который в разговоре с бакинским гостем подчеркнул, что в преодолении военного конфликта «политический фактор присутствует, а иногда и доминирует», осложняя переговоры. Посмотрим, удастся ли Гарегину II и Пашазаде решить хотя бы часть вопросов, осложняющих жизнь азербайджанского и армянского народов, которые всё же находятся в одной закавказской лодке.