Китай под руководством авторитарного лидераСи Цзиньпина начал проводить более агрессивный курс в Восточной Азии, в последнее время увеличив число полетов военных самолетов возле Тайваня — острова, который Пекин считает своей заблудшей провинцией. Такое развитие событий ожидаемым образом взбудоражило внешнеполитический истеблишмент в США. В частности, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс призвал недавно положить конец неопределенности относительно того, будет ли Вашингтон защищать Тайвань в случае нападения Китая. И всё же превращать этот неформальный союз в нечто формальное — крайне плохая идея, пишетАйван Эланд в статье, вышедшей 14 октября в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Некоторые утверждают, что для США Тайвань имеет стратегическое значение, поскольку в случае войны с Китаем остров мог бы стать «гигантским авианосцем», расположенным у берегов КНР. Кроме того, важность острова якобы определяется его близостью к важным торговым путям. Хотя Пекин и стремится к тому, чтобы включить Тайвань в состав КНР прежде всего из внутриполитических националистических соображений, военные страны, скорее всего, очень хорошо понимают, что остров может быть использован в качестве огромной базы, с которой США смогут наносить удары по китайской территории. В Китае, в котором западные державы, в том числе США, оказавшие поддержку подавления военными методами антиколониального Ихэтуаньского восстания, несколько раз осуществляли передел страны в XIX и XX веках, остро осознают эту угрозу.

Безусловно, если бы Китай использовал базы на Кубе, расположенной в непосредственной близости от побережья США, американские власти едва ли бы потерпели бы такой шаг, как показал Кубинский ракетный кризис с Советским Союзом во время Холодной войны. Что же касается утверждений о том, что Вашингтон обеспечивает безопасность торговых путей, то такие заявления довольно сомнительны: экономическое развитие КНР в значительной степени зависит от международной торговли, поэтому Пекин едва ли захочет ограничивать такую торговлю и провоцировать недовольство всего мира.

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

Важнее еще и то, что ценность Тайваня как базы в том или ином конфликте США с обладающим ядерным оружием Китаем не идет ни в какое сравнение с той ролью, которую попытки защитить этот остров со стороны Вашингтона могут сыграть в провоцировании такой катастрофической войны. Китаю было бы намного легче атаковать Тайвань, чем США, находящимся на другом конце света, защищать остров. Когда дойдет до дела, окажется, что Китай гораздо ближе к Тайваню, чем Соединенные Штаты, и для него вернуть его гораздо важнее, чем для США — защитить.

Таким образом, США должны всеми силами избегать того, чтобы давать оборонные обязательства Тайбэю. Любая значительная вооруженная конфронтация США с Китаем может перерасти в ядерное противостояние. В этом плане США нужно будет ответить на главный вопрос: хотят ли они пожертвовать Лос-Анджелесом — и другими американскими городами— ради спасения Тайбея. Ответ должен быть громким: «Нет!»

Сторонники вмешательства США— в том числе вооруженного — в дела других стран традиционно приводят один имперский аргумент, который был активно в ходу еще во время Холодной войны. Они утверждают, что если Вашингтон не обеспечит сохранность Тайваня, будут подорваны репутация США и их международные позиции. Именно подобная аргументация привела к тому, что страна влезла в войны во Вьетнаме и в Корее — в сферах влияния противников, где у США нет значительных стратегических интересов.

Vn.usembassy.gov Визит адмирала США Фила Дэвидсона во Вьетнам

В более общем плане, за десятилетия своего существования в качестве сверхдержавы США упустили из виду то, что союзы, формальные или неформальные, являются не самоцелью, а средством достижения цели: усиления безопасности Соединенных Штатов, их народа и их образа жизни. Союзы, втягивающие страны в ненужную войну, не укрепляют безопасность, в чем европейцы убедились во время Первой мировой войны. Более того, с 1970 года Соединенные Штаты находятся в экономическом спаде, при этом тратя ресурсы на защиту богатых стран по всему миру, включая Тайвань. В Вашингтоне забыли, что экономическая мощь лежит в основе других показателей национальной мощи, включая боевую готовность.

Однако для Тайваня еще не всё потеряно. Острова в целом обладают большей защищенностью, поскольку морские десантные операции — одни из самых сложных военных действий, особенно в эпоху спутниковой разведки и высокоточных боеприпасов. Успешных десантных операций уже давно никто не проводил.

Более того, Тайвань как небольшое государство в сфере влияния крупной державы может использовать стратегию дикобраза. Иными словами, он должен не стремиться одержать победу в войне, а сделать ущерб, который будет нанесен КНР в случае нападения, достаточно значительным, чтобы в Пекине расхотели захватывать остров. У Тайваня уже есть современные военно-воздушные силы, благодаря которым Китай дважды подумает, стоит ли осуществлять вторжение с помощью уязвимых морских десантных надводных кораблей.

玄史生 — Группа тайваньских новобранцев

Богатый остров может осуществить эту стратегию, закупив в Соединенных Штатах еще больше оружия, включая наступательные баллистические и крылатые ракеты. Нежелание Вашингтона продавать такое наступательное оружие — мотивированное тем, чтобы Тайбей, понимая, что за его спиной стоят США, не спровоцировал войну с КНР — исчезнет после того, как Соединенные Штаты дадут понять, что такого щита для Тайваня в будущем не будет. Власти острова будут нести ответственность за сдерживание Китая. Эта новая реальность сделает Тайвань более разумным в отношении покупаемого оружия.

Шансы на то, что Тайвань сможет обеспечить свою безопасность, небезнадежны. США же, обремененные огромными долгами, должны дать понять, что они отказываются от обеспечения защиты нестратегических, распложенных вдали от себя стран, которые находятся поблизости от потенциально враждебных государств.

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