С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге состоялся очередной, 10-й по счёту, международный газовый форум (ПМГФ-2021). В этом году конгресс посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Активное участие в ПМГФ-2021 приняли не только крупные компании, но и представители органов власти, в том числе делегации российских регионов, в которых газовая промышленность играет важную роль (Татария, Башкирия, регионы Сибири). Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, организаторы приняли решение сочетать онлайн‑ и офлайн-мероприятия, что позволило несколько увеличить охват участников. Впрочем, эксперты отмечают, что программа форума оставила некоторые вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM
Газ

Форум становится геополитическим

Одним из ключевых событий ПМГФ-2021 стало пленарное заседание «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике», в ходе которого участники обсудили ситуацию с поставками российского газа в Западную Европу. В настоящее время на рынке европейских стран сложился дефицит газа из-за общего восстановления экономической конъюнктуры и энергопотребления. Свою роль сыграл и форсированный отказ европейских стран от угля в электрогенерации, к которому потребителей подтолкнуло удорожание квот на выбросы. Как следствие, в Европе наблюдается рост цен на «голубое топливо», показатели достигли максимума с 1981 года. Рост спроса, в свою очередь, создаёт напряжение на различных рынках.

Эксперты сошлись во мнении, что природный газ в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе будет играть ключевую роль в сфере развития энергетики. Вплоть до перехода на источники возобновляемой энергии именно газ будет использоваться как промежуточный вид топлива. Участники форума также отметили, что при реализации по декарбонизации экономики в ряде стран использование природного газа будет играть ключевую роль, и необходимо выстроить гармоничный баланс при использовании тех или иных источников энергии. Так или иначе нефть и газ ещё долгое время будут играть важную роль в энергетике, причём, судя по всему, больше преимуществ будет у газа.

Gazprom.ru
Строительство газопровода

Тем не менее эксперты полагают, что некоторые вопросы не получили на ПМГФ-2021 должного развития. И это большое упущение, считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

«В условиях «зеленой революции» такое мероприятие становится не только экономическим, но и геополитическим. Но учитывая то, что приоритетом на форуме обозначили международную кооперацию, для меня странным было слабое представительство стран, где у России сейчас серьезные газовые проекты — Великобритании, Турции, Пакистана, Китая. Фактически за всё международное направление отвечали Германия и, в меньшей степени, Индонезия и Индия. В свете откровенно «зеленой» повестки значительно большего внимания заслуживали бы на форуме и вопросы генерации сжиженного природного газа (СПГ) и водорода. Но это прерогатива «Новатэка», о котором на форуме вспоминали значительно реже Газпрома. На мой взгляд, это тоже серьезное упущение».
Антон Чаблин

Общественный транспорт в регионах перейдёт на газ?

Активное участие в форуме приняли российские регионы. Башкирия и Татария, Пермский край, Челябинская и Омская области представили коллективные стенды своих промышленных предприятий. Кроме того, Башкирия с целью развития рынка газомоторного топлива и привлечения инвестиций в экономику региона подписала соглашение о намерениях с АО «РариТЭК Холдинг». Также было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством этой республики и Союзом производителей нефтегазового оборудования. В качестве главной цели ставится привлечение инвестиций в экономику региона, развитие сотрудничества и обмен аналитической информацией. Пермский край представил на ПМГФ-2021 ряд новейших разработок и технологий своих предприятий. Было заключено и несколько договоров с ПАО «Газпром». Значительный резонанс вызвало предложение главы Якутии создать экологичный и эффективный маршрут для техники на газомоторном топливе, который объединит территории 11 регионов Дальневосточного и Сибирского округов — так называемый «Восточный газовый путь». Приглашение присоединиться к формированию «Восточного газового пути» получили главы Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Приморья и Сахалина.

Между тем, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, в информационном пространстве на уровне регионов Петербургский международный газовый форум, как правило, обсуждался в фоновом режиме.

«Участие региональных делегаций в его работе в медиа-пространстве на этом уровне обсуждалось, прежде всего, в связи с вопросами социальной газификации. Тем более что на текущую политическую повестку в течение нескольких недель после окончания парламентской гонки обычно оказывают влияние темы, которые поднимались в период такой кампании. Между тем социальная газификация стала одной из значимых тем предвыборной кампании «Единой России», акцентировал внимание на данных вопросах и Владимир Путин».
Михаил Нейжмаков

Важным направлением работы регионов в рамках ПМГФ стала дискуссия о развитии газового транспорта, которая состоялась в рамках пленарного заседания «Природный газ — моторное топливо для устойчивого развития регионов». Участники обсудили развитие рынка газомоторного топлива и отметили, что в перспективе до 2030 года оно будет наиболее востребованным видом в сфере транспорта. Ряд представителей регионов, участвовавших в ПМГФ, увязывали свою работу на форуме с планами по обновлению парка общественного транспорта благодаря автобусам, работающим на газомоторном топливе.

Rkomi.ru
Рейсовые автобусы заправляются газом

По мнению Михаила Нейжмакова, здесь тоже можно выделить политический аспект.

«Осенью во многих регионах происходит подорожание стоимости проезда на общественном транспорте, либо, по крайней мере, обсуждается такая вероятность, что уже становилось поводом для критики в адрес властей ряда субъектов РФ и руководства муниципальных образований со стороны оппозиции. Региональные власти в этой ситуации пытаются выступить с альтернативной повесткой в данной сфере — а это, в частности, вопросы замены изношенной и устаревшей техники на новую».
Михаил Нейжмаков

Вместе с тем стоит отметить, что далеко не все регионы приняли активное участие в форуме. Если крупные субъекты с развитой экономикой смогли продемонстрировать инновационные решения и технологии, то для большинства остальных регионов повестка ПМГФ-2021 не вышла за пределы возможной газификации общественного транспорта.