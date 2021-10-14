Газовый форум с «зелёной» повесткой оставил вопросы
С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге состоялся очередной, 10-й по счёту, международный газовый форум (ПМГФ-2021). В этом году конгресс посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Активное участие в ПМГФ-2021 приняли не только крупные компании, но и представители органов власти, в том числе делегации российских регионов, в которых газовая промышленность играет важную роль (Татария, Башкирия, регионы Сибири). Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, организаторы приняли решение сочетать онлайн‑ и офлайн-мероприятия, что позволило несколько увеличить охват участников. Впрочем, эксперты отмечают, что программа форума оставила некоторые вопросы.
Форум становится геополитическим
Одним из ключевых событий ПМГФ-2021 стало пленарное заседание «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике», в ходе которого участники обсудили ситуацию с поставками российского газа в Западную Европу. В настоящее время на рынке европейских стран сложился дефицит газа из-за общего восстановления экономической конъюнктуры и энергопотребления. Свою роль сыграл и форсированный отказ европейских стран от угля в электрогенерации, к которому потребителей подтолкнуло удорожание квот на выбросы. Как следствие, в Европе наблюдается рост цен на «голубое топливо», показатели достигли максимума с 1981 года. Рост спроса, в свою очередь, создаёт напряжение на различных рынках.
Эксперты сошлись во мнении, что природный газ в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе будет играть ключевую роль в сфере развития энергетики. Вплоть до перехода на источники возобновляемой энергии именно газ будет использоваться как промежуточный вид топлива. Участники форума также отметили, что при реализации по декарбонизации экономики в ряде стран использование природного газа будет играть ключевую роль, и необходимо выстроить гармоничный баланс при использовании тех или иных источников энергии. Так или иначе нефть и газ ещё долгое время будут играть важную роль в энергетике, причём, судя по всему, больше преимуществ будет у газа.
Тем не менее эксперты полагают, что некоторые вопросы не получили на ПМГФ-2021 должного развития. И это большое упущение, считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.
Общественный транспорт в регионах перейдёт на газ?
Активное участие в форуме приняли российские регионы. Башкирия и Татария, Пермский край, Челябинская и Омская области представили коллективные стенды своих промышленных предприятий. Кроме того, Башкирия с целью развития рынка газомоторного топлива и привлечения инвестиций в экономику региона подписала соглашение о намерениях с АО «РариТЭК Холдинг». Также было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством этой республики и Союзом производителей нефтегазового оборудования. В качестве главной цели ставится привлечение инвестиций в экономику региона, развитие сотрудничества и обмен аналитической информацией. Пермский край представил на ПМГФ-2021 ряд новейших разработок и технологий своих предприятий. Было заключено и несколько договоров с ПАО «Газпром». Значительный резонанс вызвало предложение главы Якутии создать экологичный и эффективный маршрут для техники на газомоторном топливе, который объединит территории 11 регионов Дальневосточного и Сибирского округов — так называемый «Восточный газовый путь». Приглашение присоединиться к формированию «Восточного газового пути» получили главы Забайкалья, Бурятии, Амурской области, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Приморья и Сахалина.
Между тем, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, в информационном пространстве на уровне регионов Петербургский международный газовый форум, как правило, обсуждался в фоновом режиме.
Важным направлением работы регионов в рамках ПМГФ стала дискуссия о развитии газового транспорта, которая состоялась в рамках пленарного заседания «Природный газ — моторное топливо для устойчивого развития регионов». Участники обсудили развитие рынка газомоторного топлива и отметили, что в перспективе до 2030 года оно будет наиболее востребованным видом в сфере транспорта. Ряд представителей регионов, участвовавших в ПМГФ, увязывали свою работу на форуме с планами по обновлению парка общественного транспорта благодаря автобусам, работающим на газомоторном топливе.
По мнению Михаила Нейжмакова, здесь тоже можно выделить политический аспект.
Вместе с тем стоит отметить, что далеко не все регионы приняли активное участие в форуме. Если крупные субъекты с развитой экономикой смогли продемонстрировать инновационные решения и технологии, то для большинства остальных регионов повестка ПМГФ-2021 не вышла за пределы возможной газификации общественного транспорта.