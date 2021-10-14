С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге состоялся очередной, 10-й по счёту, международный газовый форум (ПМГФ-2021). В этом году конгресс посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Активное участие в ПМГФ-2021 приняли не только крупные компании, но и представители органов власти, в том числе делегации российских регионов, в которых газовая промышленность играет важную роль (Татария, Башкирия, регионы Сибири). Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, организаторы приняли решение сочетать онлайн‑ и офлайн-мероприятия, что позволило несколько увеличить охват участников. Впрочем, эксперты отмечают, что программа форума оставила некоторые вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Форум становится геополитическим

Одним из ключевых событий ПМГФ-2021 стало пленарное заседание «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике», в ходе которого участники обсудили ситуацию с поставками российского газа в Западную Европу. В настоящее время на рынке европейских стран сложился дефицит газа из-за общего восстановления экономической конъюнктуры и энергопотребления. Свою роль сыграл и форсированный отказ европейских стран от угля в электрогенерации, к которому потребителей подтолкнуло удорожание квот на выбросы. Как следствие, в Европе наблюдается рост цен на «голубое топливо», показатели достигли максимума с 1981 года. Рост спроса, в свою очередь, создаёт напряжение на различных рынках.

Эксперты сошлись во мнении, что природный газ в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе будет играть ключевую роль в сфере развития энергетики. Вплоть до перехода на источники возобновляемой энергии именно газ будет использоваться как промежуточный вид топлива. Участники форума также отметили, что при реализации по декарбонизации экономики в ряде стран использование природного газа будет играть ключевую роль, и необходимо выстроить гармоничный баланс при использовании тех или иных источников энергии. Так или иначе нефть и газ ещё долгое время будут играть важную роль в энергетике, причём, судя по всему, больше преимуществ будет у газа.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Тем не менее эксперты полагают, что некоторые вопросы не получили на ПМГФ-2021 должного развития. И это большое упущение, считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.