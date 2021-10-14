Информация о том, что Россия разрешила въезд на территорию страны 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее он был запрещён, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Зато как летом щёчки-то надували, ультиматумы ставили, мол, нелегалов депортируем! Ну и что в итоге мы имеем? Выборы прошли, значит, пора на стройки возвращать мигрантов, чтобы денежные мешки набили вновь свои карманы», — поделился своим мнением Андрей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные послабления для мигрантов из соседних республик намеренно были осуществлены после выборов в Госдуму РФ, чтобы тем самым не вызывать раздражения среди населения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

«Зачем их вообще пускать в Россию на заработки? Пусть дома у себя работают, на Родине. В Россию пусть приезжают, но только как туристы — города посмотрели, пофоткались, деньги в России оставили и досвидос!» — пишет Константин К.

Некоторые комментаторы отмечают, что мигранты теперь имеют ряд преимуществ перед коренным населением России, потому что они попадают на работу, минуя вакцинацию и разного рода требования по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Тот момент, когда своих обязаловкой заставляют вакцинироваться и не допускают к работе, если люди сопротивляются, но зато мигрантам можно по-дружески, даже амнистию ради этого объявили. Ну, правильно, бизнес не хочет терять деньги. А на свой народ уже лет 35 как всей олигархической элите плевать», — считает Димка Н.

«Ой, у нас же ситуация с COVID-19 такая накалённая! Закрывают всё и всех, больницы переполнены и так далее. А эти открывают границы для мигрантов и даже не гнушаются амнистировать такое количество человек, нарушивших российское законодательство. Как же мне надоела нынешняя обстановка. Народ, судя по всему, держат за скот, пугают ковидом, а сами по-тихому отмывают на этом миллиарды», — подозревает Galina D.

Часть людей считает, что «миграционная амнистия» впустит на территорию России тех граждан Узбекистана, которые уже нарушили российский закон. Поэтому не стоит удивляться, если они повторят это вновь, пишут граждане.

«Негодяи, одним словом, те, кто принял такое решение. Приезд в нашу страну людей другого вероисповедания/культуры для нас самих не есть хорошо. Как правило, от приезжих часто бывают большие проблемы (насилие, убийства, неуважение к нашей культуре, всевозможные провокации). Мы с ними разные, это надо понимать. Европа пустила к себе мигрантов и теперь пожинает плоды, почему же мы не учимся на чужих ошибках?» — задаётся вопросом Александр В.

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Ряд пользователей указывает на то, что крупный бизнес в России сам диктует повестку дня, поэтому неудивительно, что работодателям потребовались мигранты, чтобы заткнуть ими дыры на рынке труда.

«Все возмущённые могут продолжать возмущаться, ведь, как известно, собака лает, а караван всё равно идёт. Вы не влияете на олигархов, вот и не переживайте по этому поводу. За вас всё решат», — написал Иван Г.

Напомним, 13 октября на сайте посольства Узбекистана в Москве появилась информация о том, что Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан республики, которым ранее был запрещён въезд на территорию страны.