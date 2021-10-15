Заявление спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт о том, что Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

»Пусть сначала американцы свои военные базы и биологические лаборатории уберут с приграничных России территорий, а уж после пусть тявкают. А то какая нам выгода? Хотите что-то получить — предлагайте что-нибудь взамен», — указывает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное требование выглядит как попытка найти дурака, потому что сами американцы, конечно же, не собираются убирать свои военные и другие опасные объекты, расположенные рядом с российскими границами.

«А мы требуем, чтобы США убрали из Украины, Грузии, Казахстана все свои биолаборатории, чтобы США убрали из всей Европы свои военные базы, освободили Косово, выплатили все долги за ущерб колониальных воин и сдерживающих санкций народам бывшей Югославии, Ливии, Ирака, Сирии, Ирана, России и Китая», — пишет Маша П.

U.S. DoD Пуск ракеты Tomahawk

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не может убрать какие-либо военные объекты из Европы, потому сама находится частью своих территорий на данной части континента. Поэтому в пределах своих границ наше руководство имеет полное право делать всё, что заблагорассудится.

«И не смущает американцев тот факт, что России географически находится также и в Европе. Чего это мы должны со своей территории какие-то ракеты убирать?» — задаётся вопросом Андрей Ш.

Часть людей считает, что наглость Вашингтона просто обескураживает. Это государство требует от окружающих всего того, что само даже не собирается делать. Двойные стандарты и лицемерие — вот истинное лицо США, пишут граждане.

«Ну что за наглые морды?! США сами же вышли в одностороннем порядке из ДРСМД! Как в этом случае можно себе позволить критиковать кого-то и ссылаться при этом на данный документ? Лицемерие Вашингтона не знает границ. Из раза в раз такое поведение вызывает лишь ненависть», — считает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты просто грозятся пальчиком на публику, но на самом деле никто в Америке не ждёт, чтобы Россия пошла на уступки в данном вопросе.

«Штатами руководят совершенно неадекватные люди. Но ещё более неадекватные воспринимают подобные заявления всерьёз. Никто не собирается выполнять эти глупые требования, но Вашингтону необходимо выдавать подобные изречения в свет, чтобы демонстрировать видимость своей силы», — пишет Алексей Л.

Gage Skidmore Джо Байден

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка упускает ситуацию из рук, теряя контроль над другими странами. Таким образом, мы видим, как единственный гегемон дряхлеет, указывая остальным игрокам, что такой момент упускать нельзя.

«Видимо, эта истерика возникла после того, как они обломались с визитом птицы-Нуланд в Москву. Теперь Америка будет «воевать» сразу на два фронта: против Китая, с которым ей и так тяжело, а теперь и против России, которая постепенно выходит из-под контроля Запада», — поделился своим мнением Владимир М.

Напомним, 14 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил РИА Новости о том, что Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД.