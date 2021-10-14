Откровения Владимира Жириновского порой вводят в ступор. Вот вроде бы и пошутил на днях в Госдуме о привилегиях и теплом месте в президиуме, а осадочек остался. Прекрасно оттеняют эту «шутку» миллионы рублей по госконтрактам, полученные учрежденным Жириновским институтом, а также треть миллиарда, которые этой же структуре выделили в 2020 году в виде бюджетных субсидий. Какие же работы для госструктур выполняет носящий громкое название институт мировых цивилизаций? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Напомним, Владимир Жириновский на днях публично заявил, что наконец-то, спустя 30 лет, понял, почему «в советский период номенклатура сгорела».

»Привилегий много! Вот говорят: «уходи из президиума», а я здесь привык, мне здесь хорошо. Буфет, машина, дача, обслуживание! Беда советской системы, что мы удерживали людей через льготы. Лучше бы через деньги. На Западе уходят моментально в отставку, он накопил за счет высокой зарплаты. Вот я не хочу уходить, что мне делать? Я буду, так сказать, заигрывать с кем-то, чтобы «оставьте меня здесь». Я к этому пришел только сейчас», — заявил он.

Про деньги — это он не зря, видимо. Кто как не Владимир Вольфович знает в этом толк. Судите сами.

Активы: институт

В едином реестре юрлиц за председателем ЛДПР числится участие в соучреждении как минимум шести фондов и некоммерческих организаций.

В числе работающих учрежденных Жириновским НКО — негосударственная некоммерческая организация «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»), созданная в октябре 2002 года (в уставе дата создания — 1999 год). Директор ИМЦ — Олег Слоботчиков.

Ldpr.ru Институт мировых цивилизаций

На странице организационной структуры института в самом верху указан учредитель, далее под ним совет вуза, а потом ректорат, от которого идут подчиняющиеся ему подразделения.

В уставе учредителями указаны ЛДПР и лично Владимир Жириновский (в ЕГРЮЛ только политик). В том же документе уточняется, что «высшим коллегиальным органом управления институтом является Совет института, формируемый учредителями на срок до 5 лет». При этом к исключительной компетенции совета относится целый пласт вопросов, среди которых — согласование крупных сделок, утверждение финансового плана и т.д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Если на сайте ИМЦ в поисковике задать «Жириновский», то выдаст разом четыре страницы ссылок с пиаром ЛДПР и лично её лидера. Вот Владимир Вольфович кого-то поздравляет на фоне баннера партии, вот он же получил орден и его уже поздравляет ИМЦ. Это подтверждает, что депутат Госдумы своё «детище» не оставляет вниманием, да ещё и лекции в нём читает, как оказалось.

В разделе ИМЦ «Финансово-хозяйственная деятельность» фигурируют следующие показатели финансового обеспечения образовательной деятельности: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 353,8 млн рублей (субсидия на господдержку из бюджета в 2020 году, в 2019 году сумма была скромнее — 130 млн рублей), за счет бюджетов субъектов РФ — 20,99 млн рублей и только 130,134 млн рублей по договорам образования.

ИМЦ, по данным с сайта, отслеживающего госзакупки, за эти годы выступил исполнителем 18 государственных тендеров на общую сумму свыше 42 млн рублей. Самый частый заказчик — аппарат Госдумы, на который приходится более десятка контрактов. Ещё как минимум четыре контракта были заключены с МГИМО МИД России, один, но многомиллионный, — с Минспорта РФ. Был среди заказчиков и ГУП «Центр развития предпринимательства Ивановской области».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В июле-августе 2021 года было подписано сразу три контракта с аппаратом Госдумы на общую сумму 6,8 млн рублей, они числятся в стадии исполнения. За эти деньги ИМЦ Жириновского должен подготовить экспертно-аналитические исследования по темам: «Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов в области цифровизации социально значимых услуг. Выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования», «Анализ зарубежного опыта правового обеспечения продовольственной безопасности и выработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования», «Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов по вопросам организации доступной городской среды для маломобильных групп граждан и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере».

В декабре 2020 года с тем же заказчиком было подписано ещё два контракта на общую сумму более 7 млн рублей. В этот раз речь об исследовании и анализе зарубежного опыта привлечения иностранных квалифицированных специалистов и выработке рекомендаций по совершенствованию миграционного и трудового законодательства РФ, анализе и разработке законодательных инструментов регулирования цифровой культуры в РФ.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский в Госдуме

В 2017 году политик в одном из своих как всегда ярких выступлений предложил способ борьбы с коррупцией — «уравнять уровень благосостояния».

В 2020 году задекларированный доход Владимира Жириновского составил более 39 млн рублей, или примерно 3,25 млн рублей в месяц. Средняя пенсия в РФ по состоянию на 1 января 2021 года — 15 744 рубля. Это около 0,48% от месячного дохода Жириновского, чей институт субсидируется из государственного бюджета. Почитай из той же кассы, из которой платят и пенсии. Уравняем?