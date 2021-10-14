Архиепископ вооруженных сил США Тимоти Броглио утверждает, что военнослужащих-католиков нельзя принуждать к вакцинации от коронавируса, если это противоречит их совести. Свое мнение Броглио выразил на фоне того, как тысячи военнослужащих остаются невакцинированными вопреки мандату. Об этом сообщает 13 октября The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В своем заявлении архиепископ сказал, что, хотя Католическая церковь определила, что вакцинация не является грехом, американские военнослужащие все еще могут отказаться от прививки по религиозным соображениям. Он процитировал Папу Павла VI, который писал, что человека «нельзя заставить действовать вопреки его совести».

«Несмотря на моральную допустимость этих вакцин, Церковь дорожит своим учением о святости совести. Соответственно, никто не должен быть вынужден получать вакцину от COVID-19, если это нарушает святость его или ее совести», — написал Броглио, который поддержал мандат Пентагона на вакцинацию военнослужащих.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post. За первые четыре часа пост собрал более тысячи комментариев.

«А как насчет других 17 обязательных вакцин, которые они должны были получить во время службы?» — спрашивает @Royal_____Rebel.

(сс) Senior Airman Kristin High Тимоти Броглио

«Лол, с каких пор католическая церковь начала заботиться об индивидуальной совести?» — недоумевает @RedWineLife4Me.

«Пример Христа говорит о долге христианина перед другими. И поскольку те, кто не делает прививки, ответственны за продолжение пандемии… не означает ли это, что последователи Христа должны делать прививки?» — размышляет @rogerball_25kts.

«Это почти как если бы религия была просто чем-то, к чему люди обращаются, чтобы оправдать свои уже существующие убеждения, тем самым освобождая себя от бремени необходимости защищать эти убеждения с помощью какого-то объективного морального или этического мышления», — указывает @brandon_r_horan.

«Покажите мне место в Библии, где запрещается вакцинация», — просит @JustTheObvious1.

«А если их «совесть» не хочет, чтобы они шли в бой или чистили картошку?» — иронизирует @RetireInReutte.

«Любой человек должен иметь возможность отказаться от вакцины. Точка», — отмечает @Pol_truth2012.

(сс) SC National Guard Вакцинация против COVID-19 в США

«Я думал, что папа одобрил и рекомендовал вакцину?» — спрашивает @thedevilzadvoc8 и получает ответ: «Это так, но половина церкви, особенно ее руководство, игнорирует его, потому что он слишком либерален. Они слушают только тех пап, которые им нравятся».

«В 21 веке наши отношения с религией изменились. В целом наука работает лучше в отношении информации и убеждений о том, как на самом деле происходят вещи в мире», — комментирует @TheMastermindX.

«Эти солдаты ходят на мессу каждую неделю? Если им сходит с рук отказ от вакцинации из-за религиозных убеждений, то им лучше ходить на мессу, как того требует церковь», — указывает @flakingbaking.

«Нет ничего важнее, чем казаться религиозным. Никколо Макиавелли», — цитирует @JonasAquin.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

Напомним, в опубликованном 9 августа меморандуме министр обороны США Ллойд Остин объявил о планах в ближайшее время ввести в американской армии обязательную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию.