Видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как пара с беременной женщиной и тремя детьми своровала пальто в одном из торговых центров Сочи, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Хогарт. Арест за воровство

"Анекдот вспомнился. Беременная женщина говорит мужу: «Укради для меня шашлык». Муж отвечает: «Давай купим». Жена: «Хочу краденного!» — пишет Ольга Р.

Некоторые граждане прониклись жалостью к укравшим пальто гражданам, потому что посчитали, что им просто не хватает денег на жизнь. Другие же, наоборот, убеждены, что нехватка денег здесь ни при чём, а данные лица просто промышляют время от времени кражей вещей исключительно из жажды лёгкой наживы.

«Бедные люди! Не могут себе купить пальто на зиму. Докатились блин. Больше нищеты — больше преступности. А ведь это многодетная семья, трое детей», — отмечает Илья А.

Часть людей считает, что даже в самой тяжёлой ситуации мало кто из адекватных людей пойдёт на прямое преступление, поэтому оправдывать подобные поступки ничем нельзя, особенно когда в это оказываются впутаны дети.

«Бедные люди, если они добропорядочные, воровать не станут никогда, а вот преступники, которые не голодают, только и готовы, чтобы пресечь закон ради лёгкой наживы. Тут, судя по всему, именно такая ситуация. Надо бы полицейским пристально к этим гражданам присмотреться, вдруг они ещё что-нибудь где-нибудь украли», — пишет Арсений Н.

Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Дети наедине с жестоким миром

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой ситуации самым отвратительным является участие детей, которых их родители приучают к воровству. Подобные вещи должны быть непростительны в нашем обществе и очень жёстко пресекаться, пишут граждане.

«Очень странный поступок, очень. Адреналинщики, наверное. А дети-то… девчушка сумку у мамы взяла, туда-сюда глянула и бегом. Не первый раз, видно. Но сейчас семейка попала крепко. В отношении них теперь не только законодательство Российской Федерации, но и негативное отношение со стороны общества. Ждут их серьёзные проблемы», — считает Лана А.

«И дети помогают в воровстве. Нормальные люди не стали бы детей приучать к этому. Надо задуматься о том, что ждёт этих ребят, которые, впитав в себя криминальный опыт, будут его транслировать уже во взрослом состоянии. Детей надо спасать», — поделилась своим мнением Елена У.

Нашлись и те, кто убеждены, что дети в данной семье находиться не должны, потому что по их родителям плачет тюрьма.

«Получается, что это была кража в составе двух взрослых граждан, т. е. группы лиц, но к этому ещё были привлечены дети. Ужас! Правоохранителям необходимо очень жёстко наказать этих маргиналов, которых не останавливает от совершения преступления даже присутствие несовершеннолетних», — отмечает Иван И.

«Не только за воровство в составе организованной группы привлечь, но и лишить родительских прав за вовлечение несовершеннолетних в преступление», — призывает Андрей С.

Напомним, 13 октября в социальных сетях оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как пара с беременной женщиной и тремя детьми своровала пальто в одном из торговых центров Сочи.