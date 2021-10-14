В Великобритании движение Insulate Britain блокирует автомагистрали и ключевые пути сообщения в Лондоне и округе. Сотни участников движения были задержаны в течение последних нескольких недель, последняя акция была прекращена сотрудниками полиции округа Эссекс. Insulate Britain — это недавно созданная группа активистов, которая требует теплоизоляции домов в Великобритании к 2030 году так, чтобы они потребляли меньше энергии. Группу создали участники Extinction Rebellion, движения, выступающего за сокращение выбросов углерода.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес. Экология

На вопрос «Зачем Insulate Britain блокирует движение на дорогах», часть пользователей уверенно ответила, что это крайняя мера, которая была принята из-за того, что правительство игнорирует все требования.

«Зачем? Потому что ничего больше не работает. Надо работать на тот мир, который ты хочешь, чтобы наступил, а не на тот, который есть!» — считает @Qoo_Kumba.

Ряд комментаторов уверен, что участники движения ничего не добьются, если они привлекают внимание правительства, это не значит, что общество их будет поддерживать за то, что они мешаются.

«Это тоже не работает. Тори они нравятся, никакие из неудобств их не коснулись, они отправляют на места пикетирований полицию, и таким образом ищут поддержки со стороны общества. А в это время их (Insulate Britain — прим. Д.С.) поддержка со стороны общества уменьшается», — отметил @str8downmiddle.

Часть пользователей считает, что никакие протесты не помогут в решении проблемы изменения климата, для начала нужно придумать «глобальный план».

«Изменения не произойдут за ночь, мир потихоньку реагирует на проблемы планеты. Если сидеть на дороге и петь Кумбая (песня Kumbaya, My Lord — прим. Д.С.) тут не поможет. И никакое правительство в одностороннем порядке не решит рискнуть своим процветанием, чтобы участвовать в этом одним, должны быть приложены глобальные усилия, потому что мы все живем на одной планете. Пока у нас нет глобального плана, которого все будут придерживаться, мы не сдвинемся с места, а сейчас между странами нависла туча недоверия», — прокомментировал @shadowfaxds.

Некоторые пользователи написали, что Insulate Britain борются за несуществующую проблему, потому что всем давно предлагают бесплатно теплоизолировать дома.

«Они хотят, чтобы все дома теплоизолировали за счет правительства? Если этого еще не происходит, тогда кто постоянно стучит ко мне в дверь и предлагает теплоизолировать стены бесплатно, потому что это правительственная программа?» — поинтересовался @Marcus81.

JamieLowe68 Активисты Insulate Britain

В комментариях написали, что большая часть британских домов не подходит для теплоизоляции из-за своей конструкции, поэтому для реализации требований активистов придется перестраивать всю страну, а на острове места и так нет.

«Нам теплоизолировали стены бесплатно по правительственной инициативе. После этого у нас были проблемы с сыростью и плесенью, которых у нас до этого никогда не было. Лучше бы никогда не занимались этим», — сожалеет @MrsWonkyCarrot.

«Вот именно, если при строительстве для дома не была предусмотрена теплоизоляция, ее добавление позже приносит множество проблем, например, сырость», — объяснил @pjtobin00.

Ряд пользователей назвал протестующих бездельниками, которые мешают людям работать. В Сети также негативно отзывались об участниках блокировки дорог, потому что они мешали людям попасть в больницу.

«Они — финансово обеспеченные пенсионеры и богатенькие дети, у которых полно свободного времени и которые не волнуются о том, что они прерывают экономическую деятельность тех людей, которые реально работают для того, чтобы жить», — считает @CznOfEverywhere.

Комментаторы добавили, что, блокируя дороги, Insulate Britain показала, что им наплевать на природу и климат.

«Вы забыли, что им наплевать на окружающую природу, потому что они радуются тому, что они останавливают машины и грузовики на дороге, которые просто стоят, никуда не едут, но все еще выбрасывают углекислый газ», — написал @MX_Drew.

Среди пользователей есть те, кто предложил арестовать всех участников протестов и привлечь их к ответственности.

«Почему полиция не арестовывает протестующих, они очевидно нарушают закон, потому что пешеходам запрещено выходить на автомагистрали», — отметил @STrimnell.

«А куда они (полиция — прим. Д.С.) их должны повезти? Если так много людей будут сидеть в обезьяннике, то не останется камер для обычных преступников», — ответил @bigfootbob16.