Заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждёт чёткого ответа от руководства Российской Федерации о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая могла бы пройти в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина), вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вассал

»Они там все тупые что ли, в украинской власти? Им же сто раз сказали: «Крым обсуждать никто не будет, а обязанности Киева по Донбассу выполнять надо». Вот и выполняйте, потом, может быть, когда-нибудь, поговорим», — пишет Олег Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские политики в полной истерике, ведь российские власти, судя по всему, не собираются отныне пытаться выстроить с Украиной полноценный диалог.

«Они там, видимо, совсем недалёкие, раз не понимают прямых намёков. Путин сказал же, через Медведева, что участь и судьбу Украины надо решать с Соединённым Штатами, а не с Украиной. Раз приходится говорить прямо, то говорю: «С вами никто встречаться не собирается, потому что не нужно», — обращается Sonya D.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти уже дали Киеву достаточно чёткое понимание того, что общения с Киевом не будет ни в каком формате, пока на Украине не сменится действующее неадекватное правительство.

«Требовать он от жены будет. А Путин с Лавровым жовто-блокитным уже не раз обозначили: «Тем для разговора с вассалами нет». Или они хотят срочно капитулировать?» — задаётся вопросом Юрий П.

Часть людей считает, что все вопросы относительно Украины в Кремле были обговорены с представителем США, который наведался в Москву несколькими днями ранее.

«Вчера хозяйка Украины приезжала в Москву, там с ней всё обсудили. С вассалом какой смысл время терять? Ему расскажут скоро, что и как с ним будет», — указывает Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что Киеву сначала следует начать полноценный диалог с руководством ДНР и ЛНР. Только после того, как Украина покажет стремление к урегулированию конфликта в Донбассе, власти России задумаются о взаимоотношениях с украинским руководством.

«Украина может вести диалог только с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик. Там тем для разговора выше крыши, поэтому здесь встречи могут иметь место. С Путиным же Зеленскому встретиться не удастся, потому что Украина до сих пор не показала свою договороспособность. Только после налаживания диалога между Киевом и Донбассом Кремль может задуматься о встрече с украинским президентом», — пишет Андрей К.

«Я не пойму, на каком основании крепостные Байдена чего-то требуют от президента независимого государства? Позорят своего хозяина. Мистер Байден, будьте любезны, угомоните своих холопов!» — просит Саша Ф.

Напомним, 13 октября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook, что Киев ждёт чёткого ответа от руководства Российской Федерации о готовности провести встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая могла бы пройти в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина).