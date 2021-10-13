Заявление министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова о том, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Пахомов Алексей Федорович. Скоро свет (девушка-монтер).. 1944

»Украина наконец-то укрепляет свою независимость. В первую очередь независимость от здравого смысла. Искореняет здравый смысл под корень. Но это их дел и их проблемы, не наши», — поделился своим мнением Алексей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина поступает крайне опрометчиво, отказываясь от энергозависимости со стороны России, потому что никакой полноценной альтернативы для этого государства не предвидится даже в далёкой перспективе.

«Слава богу! Скорей бы украинцы отсоединились от всего русского. Сколько можно уже тянуть кота за хвост? Только и слышно о том, какая Россия плохая, как против неё надо строить козни, а сами пользуются нашим газом и электричеством. Не хотите — не надо. Будем, значит, жить порознь, но вы в таком случае не плачьтесь, оставшись без электричества и газа», — обращается Александр И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина отказывается от российской электроэнергии в пользу европейской, но упускает тот момент, что производится эта европейская электроэнергия опять-таки по большей части за счёт России.

«Сказочные. Вместо того, чтобы покупать российский газ, производить электроэнергию и продавать её в Европейский союз, они решили покупать втридорога у Евросоюза из российского же газа! Предела алчности дураков с деньгами нет. Плевать им на свою страну, как и на народ, в ней проживающий», — считает Александр Г.

В. Брискин, К. Иванов. Буржуазный парламент. 1952

Часть людей считает, что украинские власти, судя по всему, вообще не собираются учитывать интересы своего народа и просто пытаются разорвать любые отношения с Российской Федерацией, а там хоть трава не расти.

«Теперь украинцы будут покупать втридорога не только газ, но и электричество. Странные они. Обычно люди ищут более выгодные для себя условия, а эти готовы уши назло России отморозить», — отмечает Дмитрий Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина ещё почувствует на себе всё то, что в своё время терпели жители Крыма от своих бывших сограждан.

«Когда Украина провернула диверсию с электричеством в Крыму, то не подумала о народе, тут живущем. Так вот, пусть теперь это всё прочувствует на себе. Бумеранг вернулся, а Евросоюз Киев ещё пощипает прилично. Украинцы ещё вспомнят, как им хорошо жилось при дружбе с Россией», — указывает Юрий Ч.

Нашлись и те, кто убеждены, что Украина очень важна для России, потому что там наши люди. Значит, нельзя допустить того, чтобы Киев оторвал украинский народ от российского.

«Нужно заставить покупать электроэнергию в Российской Федерации. Нельзя допускать окончательного разрыва отношений с братской Украиной. Мы после этого не только бед много поимеем, но и потеряем близких нам по духу людей», — написал Вячеслав О.

Напомним, 13 октября министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но не исключает поставок в будущем.