Документ на интернет-портале правовой информации, согласно которому президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

"Странная у нас страна. Патриота России отправляют заниматься непонятно чем и непонятно куда? Наталья могла бы много полезного сделать для страны, а её на какие-то острова ссылают. Значит, не нужны нашей власти такие патриоты среди своего стана», — подозревает Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные назначения выглядят скорее как наказание, ведь ранее Поклонская занималась активной политической деятельностью и имела на данном направлении большие амбиции, теперь же она оказалась далеко-далеко от политической жизни России.

«Звучит как ссылка за голосование против повышения пенсионного возраста», — пишет Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский политикум после такого назначения теряет очень интересного и амбициозного игрока, который шёл своим уникальным путём, невзирая на мнение окружающих.

«Практически единственный депутат действующей партии, который выступил против повышения пенсионного возраста в России. Такое не прощают. Вот она получила свою ссылку», — считает Антон К.

Часть людей считает, что к Поклонской применили мягкое наказание за противодействие главному тренду. Сидя в качестве посла в Кабо-Верде, просто невозможно оказывать воздействие на российскую политику, поэтому действующие власти убрали строптивого политика с авансцены далеко за кулисы.

«Островное государство в Западной Африке?! Мда уж. Словно в ссылку девушку отправили. Просто если в царские времена ссылали в Сибирь или на Кавказ, то для современной элиты такие суровые места не подходят. Им подавай тёплое местечко у моря, но подальше от Кремля, чтобы бучу не поднимать. Как Наполеона на остров Святой Елены! Если так подумать, то хотелось бы так же, чтобы и меня туда сослали», — отмечает Нина Ф.

ElsondeMadrid Кабо-Верде

Ряд пользователей указывает на то, что Поклонская не является ангелом и вокруг неё постоянно шумели скандалы, а некоторые люди, с которыми она долгое время поддерживала связь, на данный момент находятся под следствием.

«Не стоит забывать, что Поклонская не только голосовала не так, как принято среди действующей власти, но якшалась с разного рода проходимцами и сектантами. Видимо, решили мягко отрезать её от опасных связей», — написал Александр Д.

Нашлись и те, кто уверен, что в Кабо-Верде с Поклонской точно ничего не случится и переживать за её судьбу не стоит. Более того, вероятно, спустя какое-то время она вернётся на политическую сцену России.

«Там еще и посольства есть? Если все страны построят там свои представительства, жителям коренным негде будет жить, наверное. А так: жарко, тихо и спокойно. Главное, чтобы платили хорошо. Считай в отпуск поехала. Можно только позавидовать», — поделился своим мнением Юрий С.

«Думаю, что через год-два её вернут в Москву на должность пободрее. Но сигнал чиновникам и депутатам подали ясный: в принципиальных вопросах никакой самодеятельности, иначе будет наказание», — указывает Александр Т.

Напомним, 13 октября на интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.