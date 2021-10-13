Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов осчастливил всех — не в России, похоже, — заявив об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Речь — внимание! — идёт о тех людях, которые совершили правонарушения и были выдворены МВД из РФ. По словам Коженова, договориться об этом удалось «путём достаточно долгих и сложных переговоров». При этом амнистия не коснётся тех, кого выслали из страны по решению суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Тут важно уточнить, что пока это лишь заявление Коженова — и окончательное решение властями ещё не обнародовано. Но, учитывая ситуацию и должность/статус заявившего, есть уверенность в том, что мигранты действительно будут амнистированы. Надо заметить, что в Совете по правам человека это уже назвали «угрозой безопасности». И с этим трудно не согласиться.

Для начала хотелось бы понимать, какие именно правонарушения совершили амнистированные лица, если их выслали из страны по решению МВД. Что это было конкретно? И соответственно с кем нам, гражданам РФ, предстоит столкнуться в будущем? Каким окажется это столкновение? Вряд ли подобную встречу можно назвать долгожданной. Правда?

Тут надо чётко осознавать, что за каждым высланным мигрантом, так или иначе, стояла работа сотрудника правоохранительных органов. Он расследовал, допытывался, выяснял, старался. Но теперь его работа по данному человеку фактически обнулена. Потому что кому-то это выгодно. А каковы в таком случае риски? Они велики.

Focus.kg Трудовые мигранты

Да, медиаматрица предельно управляема. И, ясное дело, неслучайно в последнее время нам в информ-пространство вбрасывалось столько негатива относительно мигрантов. Подрались друг с другом — жуткое массовое побоище. Напали на девочку. Избили патологическим образом человека. Причастны к массовому отравлению людей. Изнасиловали и убили пенсионерку. Медиаматрица управляема, да, но это не отменит того факта, что во многих людях сегодня в России есть сосущее чувство опасности от подобных персонажей. Слишком много бед те принесли. И за тем или иным преступлением зачастую стоит нечто ещё более неприятное, сводимое к тому, что пострадавшие обозначают как: «Они ведут себя так, будто всё вокруг принадлежит им». А разве не так? Кто-то возразит?

Да, нельзя — ни в коем разе! — всех одной мерою мерить и при этом называть абсолютным злом. Мигранты разные — и это отнюдь не общие слова. Беда ведь не в них даже, а в тех, кто использует их для заработка гигантских денег. И если триста тысяч сомнительных личностей будут амнистированы и возвращены в Россию, то нет сомнений в том, что данное решение оказалось пролоббировано крупными игроками рынка — прежде всего, в торговой и строительной сферах. Им выгодно, чтобы страна была населена дешёвой рабочей силой, и совершенно плевать на то, какую угрозу та станет нести для остальных граждан. Ничего личного — только бизнес.

Поэтому в первую очередь, если угодно, как бы это ни прозвучало, говорить необходимо о качестве этих мигрантов. Ведь кадры, как и всегда, решают очень многое, если не всё. И при иной кадровой политике в отношении мигрантов возможен и принципиально иной результат. Тот, при котором будет обеспечиваться не только необходимый производственный потенциал, но и общая безопасность.

Пока же всё это выглядит слишком опасно и слишком порочно. И мы с утра до вечера слушаем лживые мантры о русских, которые не хотят работать. Так ли это? Когда нам вещают о заселении всей территории России — вот только мигранты не спешат подаваться в малонаселённые районы; нет, они ищут тёпленькие местечки.

Всё это отдаёт алчностью и лицемерием. Когда за счёт жизней и здоровья одних обогащаются совсем другие, а мигранты, чьи профессиональные и моральные качества весьма сомнительны, наполняют нашу страну, давая весомые поводы для вопросов в стиле: «Так для кого Россия? И чья она?» К сожалению, на данном этапе ответы на эти уже почти проклятые вопросы звучат весьма и весьма неутешительно.