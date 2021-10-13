Статья обозревателя Forbes Дэвида Экса о том, что страны Североатлантического альянса якобы могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Эстонцы, я думаю, тоже пальцами у виска крутят и побежали соленья в погребах проверить, не взорвались ли они там случайно от таких сценариев с перепугу», — шутит Василий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные предположения не то чтобы сильно пугают жителей Калининграда, сколько могут спровоцировать панику среди населения Прибалтики.

«Я не понял, этот обозреватель Forbes Дэвид Экс, какие цели преследовал, фиксируя свои умозаключения, граждан России хотел рассмешить или эстонцам привить панику?» — задаётся вопросом Константин А.

Некоторые комментаторы отмечают, что не то что от продовольствия войскам НАТО не удаться отрезать Калининградскую область, более того, у них не получиться даже контролировать свои границы, которые будут преодолены российской армией в первые же дни после начала конфликта.

«То есть этот умник думает, что если будет военное противостояние» НАТО — Россия, то Эстония сможет заблокировать Калининград? Он даже дальше одного шага не думает? Поэтому они проигрывают все военные противостояния. Эстония уже на второй день такого противостояния станет Эстонской Народной Республикой, а на третий — войдёт в состав России со своими соседями», — считает Эдуард Б.

Mil.ru В Калининграде завершается подготовка техники к военному параду в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.

Часть людей считает, что войска прибалтийских стран не способны сдержать российскую армию, а значит, подобные предположения выглядят попросту глупыми и недальновидными. Министерство обороны Российской Федерации не позволит, чтобы жители Калининграда лишись доступа к продовольствию.

«В таком случае неминуемо возникает вопрос: через какое время, в случае конфликта, эстонские ракеты и бронетехника окажутся в руках псковских десантников?» — интересуется Александр Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что к такому сценарию тем не менее готовятся такие страны, как Эстония, закупающая израильские противокорабельные крылатые ракеты.

«И ради этой призрачной угрозы Эстония потратила кучу денег? Своих проблем разве нет внутри страны? Видимо, по этой причине вся Прибалтика моет посуду в английских ресторанах и пабах?» — задаётся вопросом Olga F.

Нашлись и те, кто отмечают, что при всей своей милитаристской антироссийской пропаганде в агрессии винят почему-то Россию.

«Сплошные угрозы, планы захвата и военные учения у границ России. Тем не менее именно Россия для них — агрессор, а Америка вся белая и пушистая. «Мы за мир и дружбу», но только по-американски, т. е. извращённо», — считает Olga L.

«США с островитянами в очередной раз пытаются столкнуть других вдали от своих границ и поживиться на этом. Эстонцы много кричали о защите своей самобытности и языка. В настоящее время страны практически не осталось. При попытке перекрытия поступления продовольствия не только она исчезнет, но и другая парочка стран», — предрекает Boris H.

Напомним, 12 октября обозреватель Дэвид Экс написал статью в Forbes, согласно которой страны Североатлантического альянса могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время.